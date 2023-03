World Seagrass Day: perché all’umanità conviene salvare le praterie sottomarine (VIDEO)

Cinque modi in cui le fanerogame marine aumentano la biodiversità e ci difendono dal cambiamento climatico

[2 Marzo 2023]

Le fanerogame marine, delle quali fa parte la Posidonia oceanica del Mediterraneo, sono uno degli ecosistemi marini più diffusi sulla Terra, coprendo circa 300.000 km2 di fondale marino in 159 Paesi.

Le praterie sottomarine non sono certo colorate come le barriere coralline o misteriose come le foreste di mangrovie. Ma sono paradisi per i pesci, proteggono le coste dalle tempeste e sono importanti depositi di carbonio, rendendole tra i sistemi naturali più preziosi del mondo.

Ma, nonostante la loro importanza, questi ecosistemi sono in pericolo. Ogni 30 minuti scompare un campo da calcio di Posidonia e si stima che ogni anno nel mondo vada perduto il 7% delle praterie sottomarine. L’acidificazione degli oceani, lo sviluppo costiero e l’innalzamento delle temperature degli oceani a causa dei cambiamenti climatici sono i fattori principali della perdita di questi ecosistemi.

In occasione del primo World Seagrass Day istituito dall’Onu nel maggio 2022 per aumentare la consapevolezza sulle minacce alle praterie sottomarine, Leticia Carvalho, responsabile mare e acque dolci dell’United Nations environment programme (Unep), ha sottolineato che «L’ecosistema delle fanerogame marine è un perfetto esempio di natura in azione, dove gli habitat e la delicata rete della vita si intrecciano in perfetta armonia. In questo World Seagrass Day, facciamo luce sulla magia delle praterie sottomarine e sulle specie, umane e non, che dipendono da esse. Il mondo deve dare la priorità ad azioni tempestive, ambiziose e coordinate che conservino, ripristinino e gestiscano in modo sostenibile le fanerogame marine. Mentre questo accade, i Paesi devono garantire che le comunità locali, che vivono in armonia con la natura da migliaia di anni, ne traggano beneficio. Aumentare questi sforzi è fondamentale per raggiungere l’Accordo di Parigi e molti degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Sono anche considerate fondamentali per aiutare i Paesi a raggiungere gli obiettivi del Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework , un patto storico firmato lo scorso anno per proteggere la natura. Quell’accordo è stato firmato nel mezzo di una crisi della biodiversità che sta vedendo 1 milione delle 8 milioni di specie del pianeta essere spinte verso l’estinzione».

L’Unep presenta 5 sorprendenti modi in cui le fanerogame marine possono salvaguardare la fauna selvatica, avvantaggiare le persone e aiutare a gettare le basi per un futuro più sostenibile.

Le praterie sottomarine sono un paradiso per le specie marine.

Secondo il rapporto “Out of the Blue: The Value of Seagrass to the Environment and to People” pubblicato nel 2020 dall’Unep e dai suoi partner. «Le praterie sottomarine sono nurseries per il 20% delle più grandi attività di pesca del mondo. La sopravvivenza di molte specie, come tartarughe, cavallucci marini, lamantini e dugonghi, dipende da queste praterie. Grazie alla loro frondosa chioma sottomarina, le piante sottomarine offrono anche riparo a innumerevoli piccoli invertebrati, come granchi e gamberi, oltre a molte specie di alghe e batteri.

Le praterie sottomarine a filtrano l’acqua per i coralli, un hotspot di biodiversità. Chiamate spesso “il filtro dell’acqua della natura”, le praterie sottomarine sono state descritte come un super ecosistema nel rapporto Out of the Blue. Aiutano a pulire l’acqua intrappolando sedimenti ricchi di carbonio e assorbendo nutrienti e agenti patogeni. I sistemi dominati dalle fanerogame marine ossigenano l’acqua attraverso la fotosintesi, migliorando la qualità dell’acqua e alimentando la crescita dei coralli. Le praterie sottomarine creano hotspot di biodiversità, fornendo habitat e nutrienti per innumerevoli specie. A causa della sua sensibilità a una serie di fattori di stress e contaminanti, le fanerogame marine sono un indicatore precoce della salute ecologica delle aree costiere. Quando una prateria sottomarina soffre, soffre anche la biodiversità.

Le praterie sottomarine sostengono la pesca e i mezzi di sussistenza in tutto il mondo. Le fanerogame marine sono simili alle piante terrestri in quanto hanno foglie, fiori, semi, radici e tessuti connettivi. Per questo, secondo il rapporto Out of the Blue, sono un’importante fonte di cibo per pesci, polpi, gamberetti, ostriche, vongole e calamari, alla base della pesca che sostiene centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, In Tanzania, ad esempio, è stato riscontrato che un calo delle fanerogame marine ha un impatto negativo sui mezzi di sussistenza delle donne che raccolgono invertebrati, come vongole, lumache di mare e ricci di mare.

Le praterie sottomarine sono importanti anche per le specie non marine. Durante la loro migrazione autunnale, alcune specie di oche e anatre pascolano sulle fanerogame marine che spuntano dai sedimenti costieri. Altri uccelli si nutrono di invertebrati nelle acque spesso poco profonde che circondano le piante.

Nel dicembre 2022, i leader mondiali hanno approvato il Global Biodiversity Framework di Montreal-Kunming, un patto progettato per proteggere la diversità della vita sulla Terra e scongiurare un’incombente crisi di estinzione. La Carvalho ha ribadito che «Mentre i Paesi sviluppano i loro obiettivi nazionali in base all’accordo, devono includere la protezione delle praterie di fanerogame marine. Le praterie sottomarine ospitano una straordinaria varietà di vita e salvaguardarle è fondamentale se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi globali sulla biodiversità, e dobbiamo farlo.

Le praterie sottomarine sono un antidoto al cambiamento climatico. Spesso indicate come un tipo di blue forest, le praterie di piante sottomarine, proprio come quelle terrestri, aiutano a contrastare il cambiamento climatico. Anche se queste praterie coprono solo lo 0,1% del fondo oceanico, sono pozzi di assorbimento di carbonio altamente efficienti, secondo il rapporto Out of the Blue stoccano fino al 18% del carbonio oceanico mondiale. Le fanerogame marine s fungono anche da prima linea di difesa lungo le coste riducendo l’energia delle onde, proteggendo le persone dal crescente rischio di inondazioni e tempeste.