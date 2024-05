World Migratory Bird Day: proteggere gli insetti per proteggere gli uccelli

Il declino degli insetti colpisce molte specie di uccelli migratori

[10 Maggio 2024]

Il World Migratory Bird Day, la Giornata mondiale degli uccelli migratori, la campagna globale che educa e promuove gli sforzi di conservazione degli uccelli migratori, dei loro habitat e dei loro spostamenti attraverso i confini, ogni anno presenta un tema centrale che quest’anno è “Protect Insects, Protect Birds”, che evidenzia la relazione tra uccelli migratori e insetti, entrambi in allarmante calo.

Susan Bonfield, direttrice esecutiva di Environment for the Americas (EFTA), spiega che «In questa Giornata mondiale degli uccelli migratori, mettiamo in evidenza la relazione tra gli uccelli migratori e gli insetti, sottolineando l’urgente necessità di proteggerli entrambi. Dalle acrobazie delle rondini che catturano gli insetti in volo, ai colibrì che danno da mangiare ai loro piccoli, fino al foraggiamento degli uccelli costieri che cercano insetti nella sabbia e in altri habitat, è evidente che molti uccelli fanno affidamento sugli insetti nelle varie fasi della loro vita. Gli insetti forniscono una fonte essenziale di energia per gli uccelli migratori e il forte calo del numero di cavallette, api, farfalle e altri insetti ricorda duramente che la conservazione degli uccelli dipende dalla protezione efficace delle loro prede. Vi invitiamo a unirvi a noi nell’agire per proteggere gli insetti e proteggere gli uccelli».

Presenti in quasi tutti gli ecosistemi del mondo, gli insetti sono fonti di cibo essenziali per gli uccelli migratori che spesso programmano le loro migrazioni per allinearsi all’abbondanza di insetti. Dipendono da questi insetti per il cibo durante le soste della migrazione e per il successo riproduttivo e per nutrire i loro piccoli.

Amy Fraenkel, segretaria esecutiva della Convention on Migratory Species (CMS). ha ricordato che «Gli insetti sono fondamentali per la sopravvivenza e il successo riproduttivo di molti uccelli migratori. Questi includono alcuni uccelli acquatici migratori come l’Ibis eremita e la Pavoncella socievole, entrambe specie in pericolo di estinzione AEWA che quest’anno compaiono anche sul poster della Giornata mondiale degli uccelli migratori. L’uso intensivo di pesticidi è uno dei motivi principali del declino delle popolazioni di insetti. Proteggendo gli insetti, proteggiamo i nostri uccelli migratori».

Nel 2014 un team di ricercatori olandesi ha pubblicato su Nature lo studio “Declines in insectivorous birds are associated with high neonicotinoid concentrations” che ha dimostrato che le popolazioni di insetti stanno diminuendo, in correlazione con un declino delle specie di uccelli che dipendono dagli insetti per la lorosopravvivenza. Lo studio “Meta-analysis reveals declines in terrestrial but increases in freshwater insect abundances”, pubblicato su Science nel 2020 da un team di ricercatori tedeschi e russi ha rivelato che ogni decennio stiamo perdendo circa il 9% della popolazione mondiale di insetti. La deforestazione, l’agricoltura industriale, l’uso eccessivo di pesticidi, l’inquinamento luminoso e il cambiamento climatico sono i principali fattori che guidano questo trend. Inoltre, dal 1970 negli Stati Uniti e in Canada c’è stato un calo del 29% della popolazione aviaria, pari a circa 2,9 miliardi di uccelli in meno.

Il tema della Giornata mondiale degli uccelli migratori di quest’anno è un’opportunità per aumentare la consapevolezza sull’importanza degli insetti, per educare e per imparare. Coincide con eventi rari e affascinanti che riguardano gli insetti, come l’emergenza della cicala a doppia covata nel Nord America e l’evento sincrono delle lucciole nel Smoky Mountains National Park, che probabilmente si verificherà a fine maggio o inizio giugno. La migrazione della libellula “aliante errante” (Pantala flavescens) ha un notevole impatto sulle rotte del falco dell’Amur (Falco amurensis ) attraverso l’Asia e l’Africa. Invece, il declino della balia nera (Ficedula Hypoleuca ) in Europa è stato collegato alla carenza di cibo legata al clima: ora gli uccelli spesso arrivano nelle foreste europee dopo che i bruchi sono diventati insetti che i loro pulcini non possono mangiare. Una mancata sincronizzazione stagionale che era già stata illustrata nel 2006 nello studio “Climate change and population declines in a long-distance migratory bird” pubblicato su Nature da un altro team di riceratori olandesi..

Jacques Trouvilliez, segretario esecutivo dell’African-Eurasian Waterbird Agreement (AEWA), avverte che «Le popolazioni di insetti stanno diminuendo a livello globale e questo sta colpendo molti uccelli migratori insettivori. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per comprendere la portata del problema, il declino degli insetti in molte parti del mondo sta già avendo un impatto significativo su una serie di specie insettivore migratorie, in particolare specie di uccelli e pipistrelli. Ciò è stato recentemente sottolineato anche da un rapporto CMS sugli insetti , presentato al CMS COP14 nel febbraio 2024».

Per celebrare il World Migratory Bird Day l’11 maggio (e poi il 12 ottobre per la migrazione autunnale), le persone di tutto il mondo sono invitate a partecipare agli eventi e ad adottare strategie semplici ma efficaci per proteggere insetti e uccelli come piantare giardini con specie autoctone per creare habitat adatti alla fauna selvatica; comprare prodotti biologici, evitando così pesticidi dannosi; ridurre la distruzione dell’habitat legata allo sviluppo immobiliare e urbanistico; informare amici e familiari sul ruolo che gli insetti svolgono nel nostro ecosistema; sostenere gli sforzi educativi volti alla conservazione degli insetti, inclusa la promozione della loro conservazione a livello comunitario; far approvare leggi e regolamenti per proteggere gli insetti e gli uccelli migratori; incoraggiare le attività di conservazione locale per mantenere gli habitat naturali per insetti, uccelli e altri animali selvatici.

Jennifer George, chief executive dell’East Asian-Australasian Flyway Partnership (EAAFP), conclude: «Non possiamo vivere senza i nostri amici a sei zampe, gli insetti. Essendo più numerosi di noi umani, possono essere piccoli, spaventosi e spesso irritanti, pungenti e mordenti, ma come parte cruciale della catena alimentare, sono ciò su cui fa affidamento il nostro mondo. Sono particolarmente importanti per gli uccelli, poiché sono nutrienti, ricchi di proteine ​​e molti fanno affidamento esclusivamente su di essi per il cibo. Quindi, per mantenere in vita le nostre specie di uccelli bisogna evitare i pesticidi, rivalutare le zanzare, coltivare piante da fiore e diffondere il messaggio insects for life».