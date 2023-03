Il ministro: presto Strategia nazionale Biodiversità, potenziare azioni di tutela

WildLife Day, Pichetto: proteggere la fauna selvatica per l’equilibrio dell’ecosistema

M5S: il governo riveda le sue posizioni astruse sull’abbattimento della fauna selvatica

[3 Marzo 2023]

In occasione della Giornata mondiale della fauna selvatica, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha detto che «La fauna selvatica contribuisce in maniera decisiva agli equilibri del nostro ecosistema e al Capitale Naturale, vera ricchezza italiana. Proteggerla è un nostro dovere imprescindibile. Con la Strategia nazionale sulla Biodiversità, di prossima emanazione, daremo ancor più visione al lavoro prezioso che si svolge ogni giorno nel nostro Paese, in particolar modo nelle aree protette, su cui oggi pesano crescenti complessità climatiche, La Strategia europea Biodiversità al 2030 prevede una forte mobilitazione economica, anche dunque a protezione di specie selvatiche a rischio, con almeno 20 miliardi di spesa per la natura ogni anno. In questo contesto, la nostra Strategia avrà gli obiettivi di proteggere legalmente almeno il 30% della superficie terrestre e di quella marina attraverso un sistema integrato di aree protette, fermando il deterioramento degli ecosistemi degradati. Per la fauna selvatica, l’obiettivo è potenziare le azioni di tutela e ristabilire la connettività ecologica, per favorire il ritorno di specie chiave e ripopolare così intere comunità. L’accordo raggiunto alla Cop15 di Montreal sulla Biodiversità fa ben sperare, ma ora la sfida è costruire un percorso che capitalizzi esperienze, capacità e risorse economiche, affermando il valore della biodiversità su tutti i piani. La giornata di oggi sia l’occasione per riflettere sulle responsabilità e sulle soluzioni di cui l’uomo dispone per sostenere la vita selvatica sulla terra».

Al ministro Pichetto Fratin rispondono con una nota i deputati M5S delle commissioni ambiente e agricoltura: «Oggi si celebra il WildLife Day, la giornata mondiale dedicata alla salvaguardia della fauna selvatica. La tutela della biodiversità rappresenta un valore prezioso, oltreché un tassello cruciale nella transizione ecologica, visto che ci sono decine e decine di specie che rischiano l’estinzione. Non sappiamo se il Governo Meloni darà o meno attenzione a questa giornata, ma per noi è l’occasione per ribadire un concetto: asserire che gli abbattimenti selettivi “non sono un dramma”, come ha detto di recente anche il ministro Lollobrigida, significa stare proprio dalla parte sbagliata della storia. Perché ogni ecosistema distrutto rappresenta un danno incalcolabile per il pianeta. Che il governo Meloni abbia un approccio “dal grilletto facile” lo abbiamo già intuito in manovra, quando arrivò l’ignobile apertura della caccia anche nelle aree protette senza distinzione, cioè pure nei centri urbani. Il fastidio che genera nella maggioranza ogni grande tema legato all’ambiente è noto a tutti, altrimenti non staremmo ogni giorno a parlare di trivelle, inceneritori e scarsi interventi per la messa in sicurezza del territorio. Ai ministri del governo Meloni ricordiamo che grazie al M5S la tutela degli animali è stata inserita nella nostra Costituzione: il tasso di civiltà di un paese si misura anche dalla cura che si ha di essi. A buon intenditor, quindi, poche parole: il Governo approfitti del WildLife Day per raddrizzare il tiro rispetto alle posizioni astruse prese in questi mesi su certi argomenti».