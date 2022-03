Vivere il Parco nelle isole toscane

Online il programma 2022 delle attività del Parco Nazionale Arcipelago Toscano

[4 Marzo 2022]

Trekking, Festival del Camminare, esperienze outdoor, laboratori, degustazioni, conferenze, escursioni in mare, per un totale di oltre 800 eventi distribuiti sulle sette isole dell’Arcipelago Toscano. Il calendario 2022 “Vivere il Parco” è consultabile online in versione digitale, un’anticipazione rispetto alla versione cartacea che sarà in distribuzione nelle prossime settimane presso gli Info Park e nei Centri Visite del Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

Il direttore del Parco, Maurizio Burlando, sottolinea che «La realizzazione del catalogo è stata possibile, come ogni anno e ogni anno di più, grazie alla collaborazione e alla disponibilità degli Enti Locali, del mondo associazionistico, degli esponenti della ricerca scientifica e culturale, dei produttori delle isole, delle Guide Parco e dei tanti stakeholder che operano nell’Arcipelago Toscano, incluso lo sviluppo di alcune fra le azioni presentate, nell’ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile, da 88 diversi soggetti locali che hanno individuato un proprio impegno concreto nel far vivere al turista esperienze uniche: dalle attività promozionali legate all’Arcipelago sostenibile, ai percorsi tematici sull’unicità del territorio (farfalle, endemismi, geologia, storia mineraria, astroturismo) e ai prodotti tipici (apicoltura, eno-gastronomia), passando per il recupero e la valorizzazione di monumenti e attrattive archeo-culturali sul territorio, sempre con una particolare attenzione all’accessibilità e alla sicurezza. Attori diversi che si coordinano per rendere sempre più fruibile lo straordinario “monumento naturale” che il Parco Nazionale rappresenta».

Il catalogo, nato come calendario di eventi e mappa con tutti i punti informativi e didattico-educativi sparsi per le isole, si conferma come un progetto che divulga e promuove i valori della Agenda ONU 2030, del Decennio degli Oceani, del Santuario Internazionale per i Mammiferi Marini, della tutela della biodiversità con il riconoscimento Green List di IUCN, del turismo sostenibile con la Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) promossa da Europarc Federation, uno strumento metodologico ed una certificazione che permette di migliorare la gestione del turismo nelle aree protette.

Da quest’anno tutte le proposte presentate nel catalogo, saranno raccolte anche sul portale di prenotazione www.parcoarcipelago.info che consentirà di informarsi sulle attività disponibili, prenotarsi e pagare eventuali costi. Rimane comunque a disposizione l’ufficio Info Park tel. 0565-908231, e-mail: info@parcoarcipelago.info.

Ecco i contenuti di “Vivere il Parco”:

Trekking alla scoperta delle diverse isole. 200 appuntamenti escursionistici vari, alcuni ricorrenti, come la visita alla Duna di Lacona o le escursioni nella natura a Pianosa o a Giannutri, altri occasionali che consentono di apprezzare la straordinaria rete sentieristica delle isole, altri infine esclusivi, come quelli che permettono di visitare le isole di Montecristo o di Gorgona.

Bambini. Più di 200 eventi sono dedicati ai bambini che potranno divertirsi imparando con attività di educazione ambientale nei centri visita, laboratori di biologia marina sulle spiagge, laboratori sospesi fra arte e geologia, serate per l’osservazione delle stelle o incontri con gli esperti per imparare a riconoscere i nidi di tartaruga marina. Particolarmente affascinante sarà, per i più piccoli, l’ingresso nelle Case Parco di Rio e Marciana, completamente rinnovate, che propongono laboratori resi più suggestivi dagli allestimenti multimediali (visori di realtà virtuale, tablet e maxi-schermi).

Biodiversità. L’affascinante mondo dei pipistrelli, il micro-universo degli insetti, la fauna terrestre e marina, gli anfibi, i rettili, la flora autoctona e aliena per far conoscere l’importanza della salvaguardia della biodiversità sono i temi al centro delle proposte di Biowatching

Geologia. Continua l’impegno del Parco Nazionale per valorizzare le formazioni geologiche e geomorfologiche dell’Arcipelago Toscano, che vanta un patrimonio geo-mineralogico d’eccezione: il catalogo 2022 ripropone l’esperienza privilegiata di andare alla scoperta di questa straordinaria geodiversità insieme ad esperti geologi che guideranno i partecipanti in trekking tematici, per scoprire l’Elba granitica, Pianosa sedimentaria o Capraia, l’antico vulcano. Speciali geotrekking con esperto saranno proposti da quest’anno anche su Giannutri, in primavera e autunno, per conoscere la particolare storia geologica della “mezzaluna di calcare”.

Arte e natura. Alcuni eventi del catalogo avranno il loro focus nel rapporto arte-natura, coinvolgendo artisti che proporranno ai partecipanti laboratori ed esperienze per esplorare il legame intrinseco fra l’interiorità di ciascuno e l’ambiente in cui vive.

Mare. Il Decennio delle Scienze Oceaniche indetto dall’Onu per sottolineare la centralità del rapporto fra l’uomo e il mare ha dato origine ad alcuni eventi presenti nel calendario, che si realizzeranno all’isola d’Elba e a Capraia: incontri con i produttori per approfondire il tema della pesca sostenibile, escursioni whale watching e sea watching, per avvistare delfini, balene e con un po’ di fortuna la rarissima foca monaca, recentemente avvistata nelle acque dell’Arcipelago e per ammirare l’avifauna marina. Oltre 30 escursioni snorkeling con Guida Parco, completamente gratuite, realizzate nelle isole Elba, Capraia e Giannutri, per andare alla scoperta dei siti marini protetti dal progetto Rete Natura 2000.

Degustazioni a Km0. La rassegna prevede 50 eventi su Capraia, Elba e Giglio e ha coinvolto, in questa edizione, una quindicina di produttori. Il riconoscimento di Riserva della Biosfera attribuito dall’UNESCO alle isole di Toscana trova una delle sue più significative manifestazioni nelle produzioni dell’Arcipelago: per conoscere questo importante legame fra la natura delle isole e l’operato dell’uomo, un’opportunità è offerta dai trekking del km0, che condurranno i visitatori a raggiungere, con brevi passeggiate, i luoghi delle produzioni e a degustare miele, olio, vino, ortaggi, frutta, formaggi, marmellate e piatti tipici del territorio.

Storia e cultura. Alla storia sono dedicate conferenze ed escursioni attraverso i quali il Parco valorizza le emergenze culturali e archeologiche custodite dentro i suoi confini: dalla visita alla Fortezza del Volterraio e alla Villa Romana delle Grotte all’Elba; alla passeggiata con Guida Parco nel borgo di Giglio Castello; alla “riscoperta” del borgo di Pianosa insieme agli storici, dall’antichità alla Seconda Guerra Mondiale; passando per il trekking urbano nel borgo medievale di Marciana; fino agli eventi che consentono di andare alla scoperta del patrimonio archeologico di Capraia, dai palmenti per la produzione del vino alla mostra del “Guerriero”. Particolarmente potenziata risulterà la fruizione dell’isola di Giannutri e della Villa Romana dei Domizi Enobarbi, grazie ad uno speciale pacchetto che consente di acquistare, in una sola formula, il passaggio nave e le escursioni direttamente online.

L’Isola di Pianosa, con la formula delle visite giornaliere, offre escursioni in bus elettrico, carrozza o mountain bike, per gli amanti del mare: il kayak e lo snorkeling, il trekking naturalistico e quello nel borgo che, dallo scorso anno, consente la visita al nuovo Museo delle Scienze Geologiche e Archeologiche e alle Catacombe.

Sull’Isola del Giglio, durante la stagione estiva, il Parco propone eventi pressoché giornalieri, intensificando la sua presenza e la sua offerta di fruizione.

A Capraia, sarà possibile camminare su 3 nuovi sentieri, recentemente “riaperti” e resi fruibili dal Parco e valorizzati dall’offerta di passeggiate gratuite con Guida Parco in primavera e in autunno.