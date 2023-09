Stanziati altri 68mila euro per la manutenzione dell’area

Via la plastica dal Padule di Fucecchio, nuovi fondi e domenica raccolta rifiuti a Le Morette

Monni: «È una delle più importanti aree umide del nostro Paese e per questo l’impegno della Regione è forte nel tutelarla»

[22 Settembre 2023]

Dopo il progetto da 68mila euro per rimuovere le plastiche galleggianti nel Padule di Fucecchio attraverso apposite, presentato quest’estate dalla Regione Toscana, si rinnovano gli impegni per la pulizia e la fruibilità della zona umida, a partire dalla riserva regionale de Le Morette.

Questa domenica si svolgerà infatti una giornata per la raccolta straordinaria dei rifiuti, organizzata da Plasticfree e aperta alla partecipazione della cittadinanza (qui le istruzioni per partecipare), col patrocinio di Regione, Consorzio di bonifica 4, Comuni di Larciano, Ponte Buggianese e Fucecchio.

«Il Padule di Fucecchio – spiega l’assessora all’Ambiente, Monia Monni – rappresenta una delle più importanti aree umide del nostro Paese per estensione, per biodiversità e per questo l’impegno della Regione è forte nel tutelarlo e nel salvaguardarlo. La riserva delle Morette è una riserva regionale e per questo abbiamo voluto fortemente iniziare un percorso virtuoso di manutenzione gentile per farsi che sia un habitat ideale per la flora e la fauna che lì vive o transita».

In qualità di gestore dell’area, la Regione ha inoltre affidato al Consorzio anche una serie di attività di manutenzione ordinaria. Tali attività, per le quali sono stati stanziati in totale 66 mila euro – 6 mila nel 2022 e 30 mila per le annualità 2023 e 2024 – consentiranno di conservare la valenza naturalistica dell’area del Le Morette e nel contempo di rendere più sicuro il chiaro e le sue arginature, di offrire più spazi alla fauna e di renderla visivamente più fruibile ai visitatori.

«La stipula di un accordo pluriennale risulta fondamentale per la corretta programmazione degli interventi da effettuare», sottolinea il presidente del Consorzio di bonifica, Maurizio Ventavoli.