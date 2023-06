Vanilla che ha visto il cielo per la prima volta (VIDEO)

Una scimpanzè vissuta sempre in gabbie e laboratori scopre il mondo al santuario Save the Chimps della Florida

[28 Giugno 2023]

Durante il Meeting of the American Society of Primatologists che si è tenuto dal 20 al 23 giugno a Reno , Andrew Halloran, un ricercatore del santuario Save the Chimps della Florida, ha fatto vedere un video che mostra il momento in cui una scimpanzé di 29 anni vede per la prima volta il cielo.

Fino ad allora la scimpanzé Vanilla aveveva vissuto rinchiusa in gabbie e in piccoli laboratorii. Nata nel famigerato Laboratory for Experimental Medicine and Surgery in Primates (LEMSIP) della New York University, Vanilla a due anni di età viveva in una gabbia di 1,5 metri quadrati e ci è rimasta fino al 1997, quando il LEMSIP è stato chiuso. Poi era stata trasferita in un “rifugio”, un recinto più grande in California che condivideva con altri scimpanzé e dove rimasta confinata fino al 2019, quando il centro è fallito.

Una situazione che ha portato il santuario di Save the Chimps a muoversi per ottenere le autorizzazioni necessarie per il trasferimento di Vanilla, insieme ad altri scimpanzé della California centrale, nelle sue strutture di Fort Pierce, in Florida.

Ora Save the Chimps presta la sua voce a Vanilla perché racconti la sua storia: «Ho trascorso i miei primi anni in un laboratorio di ricerca biomedica a New York, dove gli scimpanzé erano comunemente alloggiati in gabbie sospese da terra come gabbie per uccelli. Ero tra i 30 scimpanzé da inviare alla Wildlife Waystation nel 1995, dove mi sono unito a un piccolo gruppo familiare. Nel 2019, la Wildlife Waystation è stata chiusa, causando la necessità di ricollocare quasi 480 animali, inclusi 42 scimpanzé. Sono stata tra gli ultimi 7 a essere ricollocata e io e la mia famiglia abbiamo fatto il viaggio attraverso il paese in Florida su un aereo FedEx, grazie al programma FedEx Cares. Da Orlando, Pero Family Farms ci ha generosamente accompagnati al santuario in un semirimorchio climatizzato. Ci sono volute molte persone devote per rendere possibile il nostro trasferimento in Florida e ora non vedo l’ora di chiamare questa la mia casa per sempre. Dopo la quarantena, un processo che attraversano tutti i nuovi scimpanzé di Save the Chimps, io e la mia famiglia siamo stati introdotti in uno dei gruppi familiari più grandi qui al santuario. Ora sono completamente integrata nel gruppo e abbiamo un’isola di 3 acri da esplorare e la libertà di scegliere dove e come trascorrere le nostre giornate. La mia prima volta fuori, ero sbalordita dal cielo aperto, uno spettacolo che non avevo mai visto in vita mia dato che le mie vecchie case avevano tetti sulle gabbie. Mi piace esplorare l’isola e rilassarmi e curarmi con la mia famiglia sull’isola».

Nelle immagini presentate da Halloran (che pubblichiamo), Vanilla viene accolta con un caloroso abbraccio dal maschio alfa del branco, Dwight, e guarda il cielo sorpresa. Halloran sottolinea che «Vanilla si sta adattando molto bene. Quando non esplora l’isola con i suoi amici, la si può trovare appollaiata su una piattaforma di un’arrampicata a tre piani mentre osserva il suo nuovo mondo».

Ora, Vanilla che ha scoperto il cielo convive con altri 226 scimpanzé abbattuti provenienti da laboratori, circhi, commercio illegale di animali esotici e zoo, molti dei quali hanno vissuto per lunghi periodi di tempo in isolamento con poca o nessuna interazione con altri scimpanzé.