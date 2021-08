Una mappa di comunità per scoprire la riserva dei Monti livornesi

Circa 200 cittadini dai 5 ai 95 anni hanno partecipato con entusiasmo alle passeggiate locali: la mappa vera e propria verrà presentata dai Comuni alla cittadinanza a inizio dicembre

[26 Agosto 2021]

Almeno 200 cittadini di tutte le età, da 5 a 95 anni – accompagnati da esperti botanici, naturalisti, geologi, archeologi e storici – hanno partecipato al primo ciclo di passeggiate organizzato nell’ambito del progetto “Una mappa di comunità per i Monti livornesi”, finanziato dall’Autorità per la partecipazione della Regione Toscana ai Comuni di Rosignano Marittimo, Livorno e Collesalvetti.

L’obiettivo del progetto partecipativo, coordinato dallo spin off dell’Università di Firenze MoCa Future Designers, è informare e sensibilizzare cittadini e visitatori sul valore e le bellezze del territorio collinare, la dinamicità degli imprenditori turistici locali, e immaginare insieme il futuro della neonata riserva dei Monti livornesi, istituzionalizzata dalla Regione poco più di un anno fa.

«L’ultima passeggiata, curata dall’associazione Parco culturale di Camaiano – specificano dal Comune di Rosignano Marittimo – si è tenuta nella suggestiva zona del Gabbro, alla riscoperta di mulini perduti, di ville e torrette incantate, cullati dalle storie e dagli aneddoti di Roberto Branchetti. Gli altri appuntamenti, realizzati grazie alle Associazioni riunite in Occhi sulle Colline, hanno toccato l’Anello delle Monachine, il paesaggio dei Macchiaioli tra Gabbro e Castelnuovo della Misericordia, l’Acquedotto Leopoldino e Villa Limone».

Diego Guerri, presidente del WWF e referente per Occhi sulle Colline, insieme a Giuliano Ginanneschi, Stefano Dal Canto, Beate Kuhl e tanti altri stanno lavorando per mettere in cantiere le prossime uscite. Le passeggiate sono completamente gratuite per i partecipanti ed è garantita la presenza di una guida GAE qualificata: nell’area marina del SIC Calafuria con l’Associazione Costiera Calafuria, nella Valle Benedetta, al Cisternino, al Laghetto Serre, alla Valle del Chioma, al Castellaccio ed al Botro del Diavolo.

Michele Lopez e Lisa Cigolini di Always Allways stanno raccogliendo materiale video e fotografico, mentre Iacopo Braca dell’Associazione dei desideri di Firenze sta progettando la mappa vera e propria, che i Comuni presenteranno alla cittadinanza a inizio dicembre 2021. Presto le foto e le informazioni del progetto saranno on line sul sito web dedicato e sui social.