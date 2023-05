Una lupa trovata uccisa sul Montesenario

Il sindaco di Vaglia: Le tagliole sono assolutamente vietate e i lupi protetti dalla legge

[9 Maggio 2023]

Il 7 maggio una giovane lupa è stata ritrovata morta in località Altare, nel Comune di Vaglia, alle pendici del Montesenario. A darne la notizia su Facebook è sto il sindaco di Vaglia Leonardo Borchi che spiega: «L’animale ha una ferita alla zampa cagionata da una tagliola. Probabilmente l’animale è stato catturato, poi ucciso e quindi trasportato vicino al sentiero perché fosse rinvenuto. Le tagliole sono assolutamente vietate ed i lupi protetti dalla legge penale».

Il sindaco rivela che «Duccio Berzi, esperto sui lupi che fa parte della task force istituita dalla Regione Toscana, che ha prelevato la carcassa mi ha informato che la lupa era ammalata di rogna e che le cause della morte sono da accertare»

Borchi evidenzia conclude con qualche informazione sul comportamento da tenere: «La convivenza con questi animali predatori non è facile, soprattutto per gli allevatori. Prima di tutto occorre rispettare alcune semplici regole. Chi percorre i nostri boschi deve mettere in conto di poter incontrare questi mammiferi; non deve lasciare liberi i cani, soprattutto se di piccola taglia; deve farsi sentire, se è sottovento, procurando rumore, in maniera di non sorprendere il lupo che, se è madre ed ha cuccioli, è molto aggressiva nel difenderli. Ci vuole responsabilità e rispetto».