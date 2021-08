Una coppia di orche bianche nuota al largo di Hokkaido, in Giappone (VIDEO)

La prima volta al mondo che si effettua un avvistamento di questo tipo?

[6 Agosto 2021]

Due rarissime orche bianche sono state avvistate e filmate mentre nuotavano al largo di Hokkaido, in Giappone, e i tour operator dicono che potrebbe essere il primo avvistamento al mondo di questo tipo.

Negli ultimi anni, con l’arrivo dell’estate, i capodogli avevano sostituito i branchi di orche tra come specie di cetacei più avvistate nello stretto di Nemuro, al largo della penisola di Shiretoko, patrimonio mondiale dell’Unesco. Ma quest’anno, oltre ai capidogli i partecipanti ai tour naturalistici hanno avvistato anche diverse orche, due delle quali bianche.

Secondo Shiretoko Nature Cruise, un tour operator di Rausu.specializzato in whale-watching, le orche bianche hanno fatto la loro prima comparsa il 24 luglio, nuotando una accanto all’altra in mezzo a un branco di circa 20 individui. Asahi Shimbun scrive che «Si crede che la coppia sia un maschio e una femmina, a giudicare dalle dimensioni e dalla forma dei loro corpi e delle pinne dorsali». Le due orche bianche sono state avvistate anche nei primi giorni di agosto.

Yuki Hasegawa, capitano della nave Shiretoko Nature Cruise, ha spiegato al giornale giapponese che «Quest’anno stiamo vedendo più orche del solito, Due individui bianchi osservati nuotare fianco a fianco potrebbero essere senza precedenti nel mondo».

Secondo Hiroshi Oizumi, che insegna ecologia marina alla Tokai University, «Negli ultimi 100 anni sono state avvistate orche bianche solo in 10 località del Pacifico settentrionale.

Lo stretto di Nemuro dell’isola principale settentrionale di Hokkaido è l’unico posto in Giappone dove sono state segnalate orche bianche. Altri luoghi includono la costa occidentale del Canada e le isole Aleutine nello Stato americano dell’Alaska. La causa precisa della colorazione completamente bianca delle orche non è ancora chiara. Potrebbero essere albini, il risultato di difetti nella produzione di melanina, o il prodotto di una mutazione genetica casuale nota come leucismo».

Le orche bianche erano già state avvistate al largo di Rausu a maggio e luglio 2019, ma in due branchi separati.

Oizumi dice che «Uno dei due individui avvistati di recente potrebbe essere quello visto nel 2019. Le acque al largo di Rausu potrebbero essere nel raggio di migrazione delle orche».