L’appuntamento martedì 21 novembre, per la Giornata nazionale degli alberi

Un nuovo parco pubblico per Rosignano Solvay, Scapigliato apre le piantumazioni

Nel pomeriggio i cittadini interessati potranno ritirare gratuitamente un piccolo olivo

[17 Novembre 2023]

In occasione della Giornata nazionale degli alberi, che in questo 2023 compie il primo decennale, il Comune di Rosignano Marittimo e Scapigliato – società a partecipazione interamente pubblica attiva sul fronte dell’economia circolare – organizzano un doppio appuntamento per martedì 21 novembre.

La mattina alle 10 l’Amministrazione comunale presenterà il progetto “Un nuovo parco pubblico per Rosignano Solvay”, un evento cui parteciperanno il Rotary club Castiglioncello e colline pisano-livornese, l’apicoltura dottor Pescia – l’azienda apistica di Rosignano Marittimo che ha il più alto numero di alveari di tutta la Toscana – oltre ai giovani studenti della scuola primaria “Europa”.

Il pomeriggio, alle ore 17:30 presso l’Auditorium di piazza del Mercato, a Rosignano Solvay, si svolgerà il convegno “Il patrimonio verde: prospettive e aspettative”, per illustrare ai cittadini le attività di gestione e salvaguardia del verde pubblico.

Nel corso della mattinata Scapigliato si occuperà di piantumare alcuni alberi del nuovo parco pubblico, mentre nel pomeriggio la società donerà un piccolo olivo a tutti i cittadini che vorranno recarsi presso l’apposito gazebo.

Il convegno vedrà i saluti del sindaco di Rosignano, Daniele Donati, dell’assessore Giovanni Bracci e dell’ad di Scapigliato, Alessandro Franchi. Seguiranno l’intervento tecnico di Marco Carbone, agronomo del Comune, che si concentrerà sul patrimonio arboreo locale, mentre Cristiano Bertini – responsabile della manutenzione del verde pubblico di Scapigliato – esplorerà il tema “il verde pubblico è un bene da gestire”.

Scapigliato non è nuova a questo tipo d’impegni; nel 2021 la società ha infatti lanciato un progetto che prevede la donazione di oltre 200mila olivi da piantumare in Toscana, per compensare tutte le emissioni di CO2eq rilasciate in atmosfera dal Polo impiantistico di Scapigliato sin dalla sua nascita e al contempo valorizzare l’agricoltura locale.

Con la conclusione delle piantumazioni condotte nella primavera 2023 sono finora oltre 43mila le piante donate, di cui quasi 39mila olivi. Un dato che raddoppierà ancora con le piantumazione già in programma per quest’autunno.