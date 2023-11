Uccisa a fucilate Shila, il cane che difendeva le greggi dai lupi

Chiaro atto di intimidazione, dal Wwf un esposto alla procura di Grosseto

[15 Novembre 2023]

Shila, cane da guardiania di 7 anni di un’allevatrice associata a DifesAttiva – l’associazione di allevatori che si impegna nell’uso di strumenti di prevenzione per proteggere le greggi dai predatori come i lupi – è stata uccisa in provincia di Grosseto.

Shila è stata ammazzata da una fucilata alla testa e successivamente la sua testa è stata avvolta in un sacco nero dell’immondizia. Il corpo del cane è stato poi abbandonato nelle vicinanze dell’azienda agricola, un gesto che porta con sé un chiaro messaggio di intimidazione.

Il Wwf Italia – che presenterà un esposto alla procura di Grosseto – è intervenuto invitando le autorità competenti ad agire con determinazione per far luce su questo brutale crimine, e a promuovere realmente ed efficacemente la convivenza pacifica tra le comunità umane e la fauna selvatica.

«Assistiamo – dichiarano dall’associazione ambientalista – a una crescente criminalizzazione della fauna selvatica e a continue strumentalizzazioni della politica, che invece di supportare gli allevatori nell’adozione di strumenti di prevenzione efficaci e di arginare allarmismi e falsità diffuse spesso con malafede, continua ad ascoltare solo chi, ritenendo che le fucilate siano l’unica soluzione, contribuisce ad alimentare il conflitto invece di proporre soluzioni realmente efficaci per risolverlo. È invece urgente diffondere corrette conoscenze e promuovere il ricorso a misure di prevenzione, sostenendo esempi virtuosi come quello di DifesAttiva».