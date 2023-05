Riceviamo e pubblichiamo

Tutto pronto per il primo bioblitz nella Riserva dei Monti livornesi

Doppio appuntamento sabato 6 maggio per esplorare e imparare a riconoscere i “tesori” ambientali del territorio: prenotazione obbligatoria

[5 Maggio 2023]

La Riserva dei Monti livornesi, con la sua mappa di comunità, prende vita grazie all’impegno e alla passione dei Comuni di Rosignano Marittimo, Livorno e Collesalvetti, al Museo di Storia naturale del Mediterraneo, alle associazioni aderenti al progetto Occhi sulle Colline (gruppo di lavoro Bio-geo diversità) in sinergia con alcune guide ambientali escursionistiche.

Per la giornata di sabato 6 maggio è in programma il primo bioblitz dei Monti livornesi. Che cos’è un bioblitz? È un evento aperto a tutti, divertente ed inclusivo, di azione educativa di citizen science (scienza dei cittadini, o scienza partecipata, nell’ambito più ampio dell’open science ovvero la conoscenza co-creata dal basso ed in forma democratica, pur nel rigore della scienza) in cui scienziati, esperti, famiglie, studenti, insegnanti e altri membri della comunità, alla pari, osservano e raccolgono dati sull’ambiente da condividere su piattaforme in grado di creare “nuova conoscenza basata sulle evidenza”. Da soli, con gli amici o con la famiglia sarà possibile esplorare e imparare a riconoscere i “tesori” dei Monti livornesi.

Grazie al sostegno dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della Partecipazione e delle tre Amministrazioni comunali coinvolte, l’iniziativa è completamente gratuita.

Per i partecipanti il punto di ritrovo è nell’area del Monte Pelato, all’uscita Castiglioncello lato nord della superstrada (via delle Spianate, il punto esatto sulla mappa è https://maps.app.goo.gl/KJpfXuYjQ1S298eu9)

Sono previste due sessioni: una mattutina, con ritrovo ore 9 e rientro ore 13, ed una pomeridiana con ritrovo ore 15 e rientro ore 19. In ogni sessione sarà presente una guida ambientale escursionistica e un esperto/a nell’uso della piattaforma I-Naturalist, nata per promuovere la “citizen science”. Per questo motivo si consiglia fortemente di avere con sé uno smartphone con già installata l’app I-Naturalist.

Si inizierà con una breve formazione sull’applicazione e con le indicazioni operative. A seguire i partecipanti all’evento si suddivideranno in gruppi, che saranno condotti da esperti/e in discipline di scienze naturali (botanica, artropodi, funghi, uccelli, ecc).

I vari gruppi potranno fare percorsi in parte diversi con deviazioni per coprire l’area interessata. In media i percorsi saranno di 8 km (andata-ritorno) con dislivello di 250 metri in salita all’andata e in discesa al ritorno. Si richiedono abbigliamento (pantaloni lunghi, cappellino, ecc) e scarpe adeguate ed una sufficiente scorta d’acqua. Chi ha macchine fotografiche professionali potrà caricare anche successivamente le foto sull’app, purché siano correttamente inserite data e georeferenziazione.

Gli organizzatori hanno creato una guida che invitano a leggere prima dell’evento: https://drive.google.com/file/d/1aiJkOn1A6t4uBYlGoZnMGEzPtz5iXY2j/view.

All’interno della piattaforma I-Naturalist sarà creato un progetto specifico sui Monti Livornesi che rimarrà a disposizione per le segnalazioni future di cittadini esperti e meno esperti e per future iniziative.

La prenotazione è obbligatoria alla mail livorno@wwf.it indicando nome cognome luogo e data di nascita e se la partecipazione è limitata al mattino o al pomeriggio o all’intera giornata (in questo caso il partecipante provvederà al proprio pranzo al sacco).

Per maggiori informazioni scrivere sempre a livorno@wwf.it

Guarda il sito https://www.mappadeimontilivornesi.it/

di Comune di Livorno