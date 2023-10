Tutto pronto per il congresso/festa dei 40 anni di Legambiente arcipelago toscano

Domenica 8 ottobre alla Gattaia a Portoferraio

[5 Ottobre 2023]

Legambiente Arcipelago Toscano, la più importante, diffusa e attiva associazione dell’Arcipelago Toscano, festeggia i suoi primi 40 anni con un Congresso/Festa che si terrà domenica 8 ottobre, a partire dalle 10,00, alla Gattaia a Portoferraio e al quale non ha voluto mancare per un saluto anche il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, che sarà collegato in vide dal Congresso Regionale di Legambiente Veneto.

Il quarantennale di Legambiente Arcipelago Toscano – una delle associazioni più longeve dell’Elba e tra i circoli più “antichi” di Legambiente a livello nazionale – coincide infatti con la stagione congressuale del Cigno Verde che proseguirà con il Congresso regionale il 14 e 15 ottobre a Calenzano e con quello Nazionale dall’1 al 3 dicembre a Roma e il congresso isolano sarà anche l’occasione per indicare chi dovrà partecipare in rappresentanza del Circolo a questi due importanti appuntamenti.

Al congresso, il cui slogan “Dal Riccio alla Tartaruga” sintetizza il percorso fatto in 40 anni da un piccolo gruppo di ragazzi diventato, con i suoi volontarie e volontarie e le sue battaglie quotidiane, una delle più importanti realtà ambientali e culturali delle nostre isole, parteciperà il direttore di Legambiente Toscana Federico Gasperini, si potrà assistere in diretta anche online sulla pagina Facebook di Legambiente Arcipelago Toscano e sarà l’occasione per fare un consuntivo di 40 anni di attività, per parlare delle iniziative realizzate e in corso, del passato, del presente e del futuro, e per eleggere i nuovi organismi dirigenti del Circolo dell’associazione ambientalista.

L’invito è rivolto a tutti i soci – in forte crescita – dell’associazione e a tutti coloro che vorranno partecipare e portare un loro contributo di idee e confronto e terminerà con un’aperi-pranzo offerto da Legambiente Arcipelago Toscano che proseguirà con una festa per i 40 anni di LEGAMBIENTE Arcipelago Toscano.

Per motivi organizzativi si prega di confermare in anticipo la partecipazione, in particolare all’Aperi-pranzo, a: legambientearcipelago@gmail.com – 339 8801478

Ecco il programmacompleto del Congresso:

Dal Riccio alla Tartaruga

40 anni di Legambiente Arcipelago Toscano

Congresso/Festa

Domenica 8 Ottobre – ore 10,00

Gattaia – Portoferraio

Programma Congresso e Festa:

ore 10.00 apertura dei lavori

Saluti degli ospiti

Relazione introduttiva della preside uscente Maria Frangioni

Interventi dei componenti del direttivo uscente

ore 11.30 coffee break

ore 12.00 discussione.

Intervento conclusivo del direttore di Legambiente Toscana Federico Gasperini

Presentazione delle nuove candidature per il direttivo di Legambiente Arcipelago Toscano

Ore 13,00 votazioni del nuovo direttivo e dei delegati al congresso regionale

Aperi-pranzo offerto da Legambiente Arcipelago Toscano

ore 14.30/16.00 festa per i 40 anni di LEGAMBIENTE Arcipelago Toscano