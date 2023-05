Tutto pronto all’Elba per il Walking festival e la Settimana europea dei Parchi 2023

Al via dal 10 maggio con 8 passeggiate gratuite: ecco come prenotare

[8 Maggio 2023]

Al via 20 giorni di appuntamenti, dal 10 al 30 maggio per vivere al meglio l’isola d’Elba in tutta la ricchezza delle sue sfumature: 8 passeggiate gratuite in occasione del tradizionale Walking Festival e della Settimana Europea dei Parchi. Quest’anno il programma è arricchito dalla collaborazione con le strutture ricettive che hanno aderito alla Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) che hanno proposto all’Ente Parco eventi da inserire nella programmazione di Vivere il Parco 2023.

Si comincia il giorno 10 maggio con un evento promosso dall’Hotel Danila a Scaglieri: Shinrin-Yoko: il bagno… nella foresta! Nell’ambito di una settimana dedicata, dall’hotel, all’equilibrio tra corpo, mente e anima attraverso lo yoga, la meditazione, il cibo, l’arte e la natura saremo accompagnati in un trekking speciale che ci farà sperimentare gli effetti benefici del bosco in collaborazione con operatori qualificati.

Sabato 13 maggio gli hotel della Costa del Sole propongono la Festa della rondine, un trekking con il naturalista alla scoperta dei nidi artificiali di rondini, rondoni e balestrucci. Insieme agli esperti osserveremo alcuni nidi artificiali nella località di Pomonte e sarà illustrata l’importanza ecologica di questi animali. Al termine della passeggiata, piccolo rinfresco a cura degli organizzatori e attività di disegno per i bambini

Martedì 16 maggio , trekking sul promontorio di Capo Stella a Lacona e aperitivo con prodotti tipici. In collaborazione con Camping Laconella, Camping Valle Santa Maria e Camping Appartamenti Tallinucci: la passeggiata si snoda fra eccezionali panorami e si conclude presso l’Azienda Agricola Sostenibile Regali Rurali.

Venerdì 19 maggio . In collaborazione con l’Hotel Scoglio Bianco andremo alla scoperta del sentiero n. 249 da Viticcio a Forno, sulla costa nord dell’isola. La passeggiata sarà l’occasione per incontrare Marisa Sardi, autrice del libro “Il Sentiero della Mortella” che sarà presentato ai presenti. Al termine dell’escursione merenda con prodotti locali offerta dall’Hotel.

Sabato 20 maggio . Trekking “ I sentieri delle api”. In occasione della Giornata Mondiale delle Api, in collaborazione con WBA e Acqua dell’Elba, trekking insieme all’entomologo Leonardo Forbicioni sui sentieri sui quali sono state collocate alcune “Domus Mellifera”, nidi artificiali per le api da miele, in grado di accogliere sciami selvatici. Al termine presentazione del progetto presso la Casa del Parco di Marciana.

Domenica 21 maggio , in occasione della Giornata Europea Rete Natura 2000 affascinante e impegnativo trekking lungo le pendici del Monte Capanne, fino a raggiungere la località “La Tavola”, fra macchia mediterranea, flora appenninica e importanti endemismi.

Festeggiamo la Settimana Europea dei Parchi 2023 con due passeggiate con Guida Parco, una nella zona orientale, l’altra in quella occidentale dell’isola.

Sabato 27 maggio. Il Percorso del Mausoleo con i colori ed i profumi della primavera. Partendo dal lungomare di Cavo si imbocca la GTE nei pressi della spiaggia del Frugoso, fino a raggiungere il Mausoleo Tonietti, cappella funeraria costruita agli inizi del ‘900, da molti considerata l’opera elbana più significativa dell’architetto Adolfo Coppedè, maestro dello stile liberty italiano. Il sentiero in primavera è colorato dalle fioriture di cisti e ginestre.

Domenica 28 maggio . Un sentiero di profumi e colori: le prunelle. Risalendo dal borgo medievale di Marciana fino al santuario della Madonna del Monte: da qui si proseguirà verso Serraventosa per camminare tra gialli cuscini di ginestra Desoleana fiorita e ammirare uno degli spettacoli naturali e paesaggistici più belli e affascinanti dell’Elba, che si può godere solo per pochi giorni l’anno.

Tutte le escursioni sono gratuite e si possono prenotare online a questo link: https://infopark.sl3.eu/destination/1-elba/, oppure telefonicamente, contattando Info Park, tel. 0565 908231.

di Parco nazionale Arcipelago toscano