Trovato un giovane di foca monaca morto nel mare di Vibo Valentia

Gruppo foca monaca: «Ancora una volta il nostro paese si dimostra del tutto impreparato al ritorno della foca monaca»

[27 Febbraio 2023]

Il Gruppo Foca Monaca dà sulla sua pagina Facebook una di quelle informazioni che non vorremmo mai ricevere: «Ci è appena arrivata la triste notizia del ritrovamente di un cadavere di foca monaca, probabilmente un giovane appena svezzato, nelle acque in prossimità di Vibo Valentia. Con molta probabilità si tratterebbe di una foca nata alle isole Eolie. Ci stiamo attivando per cercare di recuperare il cadavere o almeno un campione di acqua per analisi eDNA. Ancora una volta il nostro paese si dimostra del tutto impreparato al ritorno della foca monaca. Il nostro impegno è ben poca cosa rispetto a quello che sarebbe opportuno fare».

Di fronte al video della foca monaca morta il sentimento di tristezza per la morte di un animale così bello e raro e la cosa predominante, ma ora occorre chiearire le cause e proteggere davvero questi mammiferi marini.