Triplice crisi globale, l’Unep ai leder politici: «Pensate ai cicli planetari, non ai cicli elettorali»

Inger Andersen: «Restiamo uniti o cadiamo insieme. Questo è il multilateralismo ambientale inclusivo»

[1 Marzo 2024]

I Capi di Stato e di governo, ministri, alti funzionari dell’Onu, esponenti della società civile e del settore privato che hanno partecipato all’ High-Level Segment della sesta sessionedell’United Nations Environment Assembly (UNEA-6) che si concludeo oggi a Nairobi hanno espresso la loro «Determinazione ad accelerare l’azione multilaterale sulla triplice crisi planetaria del cambiamento climatico, della perdita della natura e dell’inquinamento».

La presidente dell’UNEA-6, Leila Benali, ministra della transizione energetica e della sostenibilità del Marocco, ha detto che «La mia speranza è che l’Assemblea delle Nazioni Unite per l’Ambiente dimostri che le sfide possono essere affrontate meglio quando la comunità delle nazioni e dei cittadini del mondo uniscono le forze con una mente aperta. I nostri sforzi oggi saranno cruciali per proteggere il nostro mondo, a beneficio delle persone e del pianeta».

Il presidente del Kenya William Ruto ha evidenziato che «L’UNEA-6 è il primo incontro globale intergovernativo dopo la COP28. Questo affida a questa Assemblea l’enorme responsabilità di portare avanti rapidamente e integralmente la sua agenda, dimostrando così il potere della cooperazione internazionale e del multilateralismo efficace. Si tratta di un compito impegnativo, complicato dal fatto che le nazioni del mondo sono tutte alle prese con un complesso dinamico di minacce, rischi, incertezze e shock interconnessi e sfaccettati, che vanno dalla crescita economica lenta, ai conflitti e alle guerre, alla frammentazione geopolitica».

I capi di Stato e di governo si sono detti allarmati per il peggioramento degli impatti dei cambiamenti climatici sulle comunità, riconoscendo che la natura transfrontaliera delle sfide ambientali richiede forti risposte multilaterali. E il segretario generale dell’Onu António Guterres ha ricordato loro che «Il nostro pianeta è sull’orlo del baratro. Gli ecosistemi stanno collassando. Il nostro clima sta implodendo. E la colpa è dell’umanità. Le conseguenze – dai fiumi avvelenati all’innalzamento dei mari – danneggiano tutti noi. Eppure sono i meno responsabili a soffrire di più: un’ingiustizia bruciante. Dobbiamo lavorare insieme per combattere queste crisi – riconoscendo i collegamenti tra loro – per mettere il mondo su un percorso sostenibile e dare il massimo allo sviluppo sostenibile. Questo significa intraprendere azioni urgenti per accelerare una giusta transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili; adattarsi a condizioni meteorologiche estreme; fornire giustizia climatica; tenere sotto controllo l’inquinamento;

Proteggere e ripristinare gli ecosistemi; e guidare i progressi verso gli altri target del Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. I Paesi devono fissare obiettivi nazionali per realizzare quel quadro. Devono capitalizzare il nuovo Fondo Perdite e Danni e devono creare nuovi Nationally Determined Contributions a livello economico entro il 2025, in linea con la limitazione dell’aumento della temperatura globale a 1,5 gradi Celsius. Insieme, abbiamo bisogno che i governi promulghino un nuovo trattato sull’inquinamento da plastica».

Guterres ha chiesto ai leader mondiali di «Aumentare in modo massiccio i finanziamenti per lo sviluppo sostenibile e per l’azione climatica e sulla biodiversità nei Paesi in via di sviluppo, esorto i paesi a fornire lo stimolo SDG proposto. E tutti gli impegni assunti dai Paesi sviluppati devono essere rispettati. Dobbiamo anche garantire che la produzione e il commercio di quei minerali fondamentali per la rivoluzione delle energie rinnovabili siano sostenibili e forniscano il massimo beneficio ai Paesi in via di sviluppo. L’United Nations Panel on Critical Energy Transition Minerals sosterrà questi sforzi».

Il segretario generale dell’Onu ha concluso: <Questa Assemblea svolge un ruolo vitale nel guidare l’azione ambientale. E in passato avete dimostrato che potete unirvi e realizzare risultati, più recentemente con la vostra storica decisione di negoziare un trattato sulla plastica. Vi esorto a farlo di nuovo e ad andare oltre. Avete di fronte molte risoluzioni importanti, quindi, per favore, cogliete questa opportunità per promuovere soluzioni multilaterali. Facciamo in modo che lo spirito di Nairobi si esprima ancora una volta».

Concetti condivisi dalla direttrice esecutiva dell’Unep Inger Andersen che, rivolta ai delegati, ha rammentato loro che «Siamo qui perché le crisi ambientali che il mondo deve affrontare si stanno diffondendo e intensificando. Viviamo in un’era di emergenza climatica; le spie sul cruscotto del planetario si illuminano di un rosso acceso. Viviamo in un’epoca di natura in via di estinzione, terre morenti e specie in via di estinzione. Viviamo in un’epoca in cui il pianeta e le persone sono avvelenati dalle sostanze chimiche, dalla plastica, dai rifiuti e dall’inquinamento di ogni tipo. La nostra crescita ad alto contenuto di carbonio e affamata di risorse ha portato alcuni sistemi planetari sull’orlo del pudi non ritorno. Una volta crollati, questi sistemi potrebbero non rialzarsi mai più. E anche l’umanità potrebbe ritrovarsi spiazzata».

Ma anche per la Andersen «Non possiamo e non dobbiamo disperare. Perché il potere di cambiare dipende da noi. Con voi. Con i membri di questa Assemblea, i governi che rappresentano e tutti coloro che compongono la più ampia famiglia dell’UNEA e dell’Unep – dagli accordi ambientali multilaterali agli scienziati, dalla società civile ai giovani, dalle popolazioni indigene alle imprese e ai finanziatori che sanno che devono fare qualcosa diversamente. Noi, questa famiglia globale, dobbiamo stare fianco a fianco e respingere, come uno solo, la tripla crisi planetaria per creare spazio affinché il clima si stabilizzi, la natura si riprenda e l’inquinamento si ritiri, fornendo così le basi per le economie. e le società a prosperare in modo sostenibile. Dobbiamo respingere questa crisi in modo serrato per creare spazio per coloro che verranno, creando così equità intergenerazionale e aiutando i giovani a diventare più forti e più saggi di coloro che li hanno preceduti».

La direttrice dell’Unep è convinta che «Non possiamo reagire con la forza necessaria se siamo divisi. La vera forza viene dall’unità. Chiedo quindi a questa Assemblea di fare ciò che sa fare meglio. Chiedo a questa Assemblea di mettere da parte le differenze nazionali e regionali e di ricordare che viviamo tutti su questo piccolo pianeta blu chiamato Terra. Pensate ai cicli planetari, non ai cicli elettorali. Pensate a lungo termine. Guardate oltre l’orizzonte. Ricordatevi che se la mia aria è sporca, se il mio clima sta cambiando, se le mie coste sono inondate di plastica, lo sono anche le vostre. Restiamo uniti o cadiamo insieme. Questo è il multilateralismo ambientale inclusivo».

E la leader dell’Unep ha chiesto all’UNEA6 di <Mostrare ancora una volta lo spirito di Nairobi che riempie queste dolci colline. Lo Spirito che, due anni fa, ci ha messo sulla strada per porre fine all’inquinamento da plastica. Concludere il duro lavoro svolto nelle ultime settimane e mesi approvando le risoluzioni e le decisioni sul tavolo nella forma più forte possibile. Mostrare al mondo che lo Spirito di Nairobi è vivo. E, naturalmente, attuare le risoluzioni con rapidità e determinazione. Ma vi chiedo anche di ricordare che questa Assemblea è molto più di un insieme di risoluzioni o decisioni. E’ qui che la comunità globale si riunisce per pensare in grande e sognare in grande. Per reimmaginare come possiamo lavorare meglio, in modo più intelligente, più duramente e più velocemente, insieme. Per mantenere il futuro che vogliamo negli occhi della nostra mente e realizzarlo. Abbiamo visto questa visione ieri, quando molti degli accordi ambientali multilaterali che stabiliscono i vincoli globali per l’ambiente si sono riuniti per la prima volta a Nairobi. E’ stata una specie di riunione di famiglia. Hanno cercato modi per sostenersi a vicenda, unirsi e diventare più della somma delle loro parti. Questi accordi hanno già prodotto molti risultati. Protetto lo strato di ozono, numerose specie e vaste aree di terra e di mare, rallentato il ritmo del cambiamento climatico, aumentato il profilo dell’azione contro la desertificazione e il degrado del territorio, eliminate le sostanze tossiche pericolose per la salute umana e planetaria. E altro ancora. Made in Unep, stanno facendo enormi progressi e realizzando il multilateralismo ambientale. Se riusciranno a fare di più unendo i loro sforzi, e se tutti riusciremo a seguirne l’esempio, il futuro che tutti desideriamo diventerà realtàz.

La Andersen ha concluso: <Come ho detto, viviamo in un’epoca di crescenti minacce ambientali. Ma viviamo anche in un’epoca di impegni, speranza e azione a cascata. Il movimento ambientalista, incarnato in questa Assemblea, è più grande che mai. Più forte che mai. Più unito che mai. Possiamo contrastare la tripla crisi planetaria se dimostriamo unità di intenti, in questa Assemblea e oltre. L’obiettivo è quello di rinunciare ai combustibili fossili e guardare alle fonti energetiche rinnovabili. Lo scopo è quello di di conservare e ripristinare il mondo naturale e le nostre terre, che ci danno la vita, di tenere le sostanze chimiche dannose, l’inquinamento e i rifiuti fuori dai nostri ecosistemi e sì, fuori dai nostri corpi. Questo è il nostro grande compito, il più importante che mai intraprenderemo. Miliardi di persone dipendono da noi per avere successo. Non deludiamoli».