Il libro fotografico sarà presentato il 14/12 al Museo di storia naturale della Maremma

Tre fotografi alla ricerca della foca monaca nel Mar Mediterraneo

«Imponente e invisibile allo stesso tempo la foca monaca sta faticosamente riguadagnando spazio sulle coste del mare più affollato del mondo»

[11 Dicembre 2023]

Giovedì 14 dicembre al Museo di storia naturale della Maremma la presentazione del libro fotografico “Out of the blue” di Marco Colombo, Bruno D’Amicis e Ugo Mellone

Tre fotografi alla ricerca della foca monaca del Mar Mediterraneo: giovedì 14 dicembre al Museo di storia naturale della Maremma gestito da Fondazione Grosseto Cultura la presentazione del libro fotografico “Out of the blue” di Marco Colombo, Bruno D’Amicis e Ugo Mellone. L’evento, promosso in collaborazione con il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, è in programma alle ore 17 ed è ad ingresso gratuito.

All’incontro interverranno e dialogheranno con gli autori Giampiero Sammuri (Presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano), Luigi Boitani (professore emerito dell’Università La Sapienza) e Giulia Bernardi (project manager della Blue Marine Foundation): Andrea Sforzi, Direttore del Museo di Storia Naturale della Maremma, modererà la presentazione.

«Imponente e invisibile allo stesso tempo – spiegano gli organizzatori – la foca monaca sta faticosamente riguadagnando spazio sulle coste del mare più affollato del mondo. I suoi segreti, racchiusi nelle pieghe delle scogliere più selvagge, vengono svelati da tre fotografi naturalisti che hanno attraversato il Mar Mediterraneo sulla scia di questo leggendario predatore. Il risultato è un inedito ritratto in cui si fondono estetica e rigore scientifico. Il volume, pubblicato nei giorni scorsi e patrocinato, tra gli altri, anche dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano e dalla Blue Marine Foundation, rappresenta un eccezionale e originale lavoro sul campo dedicato ad una specie di enorme valore conservazionistico».

di Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano