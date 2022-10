Da oggi al 6 novembre torna M’ammalia, la settimana dei mammiferi

Tra verde e rosso: mammiferi in espansione o in pericolo

M’ammalia è un insieme di eventi coordinati dall’Associazione teriologica Italiana in collaborazione con l’Associazione nazionale dei musei scientifici (Anms), istituzioni scientifiche e culturali (musei naturalistici, orti botanici, biblioteche) e aree naturali protette al fine di far conoscere i mammiferi, le loro problematiche e gli ecosistemi di cui fanno parte.

Le iniziative di M’ammalia si tengono ogni anno tra l’ultima settimana di ottobre e la prima settimana di novembre. Il tema di quest’anno è incentrato sullo stato di conservazione della fauna italiana che, in tempi di mutamenti climatici e ambientali, si trova in una situazione molto dinamica.

Se alcuni mammiferi necessitano di urgenti interventi di conservazione per preservarne le fragili popolazioni, altri, i più plastici e adattabili, sono oggi una sfida gestionale. E così, per adattarsi ai tempi in rapida evoluzione, sono necessari studi e monitoraggi nel lungo periodo.

Una corretta informazione scientifica ai cittadini è inoltre fondamentale per sensibilizzare sulle minacce che portano alla perdita di biodiversità e per trovare la corretta via per la coesistenza con le specie in ripresa.

Il calendario e le locandine delle iniziative aderenti sono pubblicati sul sito www.mammiferi.org e nella pagina Facebook di M’ammalia. Saranno organizzati più di 30 eventi, sia online che in presenza: vi aspettiamo numerosi.

di Associazione teriologica italiana