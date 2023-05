Torna Capraia smart island, per la transizione ecologica delle isole minori

Dal 25 al 27 maggio appuntamento col più importante evento dedicato all’innovazione sostenibile sulle piccole isole

[15 Maggio 2023]

È giunto ormai alla VI edizione Capraia smart island, il progetto di economia circolare ideato da Chimica verde bionet che tornerà ad animare l’isola dal 25 al 27 maggio.

Realizzato come sempre in stretta collaborazione col Parco nazionale dell’Arcipelago toscano – e sviluppato in collaborazione con Cnr-Iia, Kyoto club e Itabia –, il progetto prosegue nel suo intento rendere Capraia un “faro”’ per le tante altre isole minori del Mediterraneo.

Quest’anno il focus sarà interamente dedicato alle sfide della transizione energetica ed ecologica per le isole minori.

In linea con gli orientamenti green della strategia europea e nazionale, l’evento 2023 presenterà in particolare l’intero ventaglio delle esperienze in atto per rendere più sostenibile la gestione di energia, rifiuti, ciclo dell’acqua, efficienza energetica negli edifici, gestione del porto e mobilità sostenibile sia terrestre che marina.

Non a caso, proprio quest’anno, l’iniziativa Capraia Smart Island è stata anche onorata dal riconoscimento della “Mission restore our Ocean and Waters” con una lusinghiera motivazione: “The Capraia Smart Island is a successful circular economy project that is transforming the island of Capraia into a permanent laboratory of good practices to strengthen the sustainability of the production chains”.

La manifestazione di tre giorni a Capraia si conferma così come il più importante think tank italiano dedicato all’innovazione sostenibile sulle isole minori.

Per partecipare, in presenza o online, è sufficiente iscriversi compilando il form all’indirizzo https://forms.gle/3JZSvgkR2jG2y8by8. Per informazioni, capraiasmartisland@gmail.com.