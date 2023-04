Appuntamento a Marciana Marina dal 30 giugno al 2 luglio

Torna all’Elba Seif, il Sea essence international festival

Murzi: «Vogliamo restituire al mare la sua centralità, a cominciare da un rinnovato impegno dell’economia, della politica e della società»

[11 Aprile 2023]

In occasione della Giornata nazionale del mare che si celebra oggi 11 aprile, la Fondazione Acqua dell’Elba presenta la quinta edizione di Seif – Sea essence international festival, il primo festival internazionale dedicato alla salvaguardia e valorizzazione del mare e della sua essenza, che tornerà ad animare l’Isola d’Elba dal 30 giugno al 2 luglio 2023.

Sul consueto sfondo di Marciana Marina, il conduttore di Seif 2023 sarà il tema “Transizioni”, che – attraverso attività e incontri – metterà al centro dell’attenzione proprio la necessità di integrare la transizione ecologica in nuovi equilibri ambientali, economici e sociali. L’intento è approfondire riflessioni, proposte e progettualità pensate per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 e applicarle all’ecosistema marino e insulare: un programma scientifico di alta qualità, curato per l’occasione dall’ex presidente di Legambiente nazionale Rossella Muroni.

Per aprirsi a tutti gli interessati, il festival sarà articolato su tre giorni e prevede attività educative e ludiche per i bambini ma anche esperienze per adulti su tematiche del mare e della sua salvaguardia e valorizzazione, seminari di approfondimento e serate a tema con musica ed esibizioni. Saranno inoltre mostrati gli sviluppi del progetto “La Via dell’Essenza” che, in collaborazione con il Parco nazionale dell’Arcipelago toscano, sta realizzando il sentiero costiero dell’Isola d’Elba.

«Attraverso Seif vogliamo restituire al mare la sua centralità, a cominciare da un rinnovato impegno dell’economia, della politica e della società e promuovendo la protezione del suo ambiente, della sua biodiversità e delle sue specie e anche della sua bellezza, della sua storia e del suo contributo alla crescita delle culture e delle società», spiega Fabio Murzi, presidente della Fondazione Acqua dell’Elba.