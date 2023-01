Thor il tricheco ha costretto Scarborough ad annullare i fuochi d’artificio di Capodanno (VIDEO)

Probabilmente viene dal Canada. E’ il terzo tricheco avvistato in due anni in Gran Bretagna: colpa del cambiamento climatico?

[2 Gennaio 2023]

Se le immagini e la cronaca dimostrano che in Italia le ordinanze anti-botti di Capodanno hanno funzionato poco o niente, a Scarboroug una città portuale britannica nel Mare del Nord – è bastato l’arrivo di un giovane tricheco per far annullare addirittura i fuochi di artificio del nuovo anno organizzati dalle autorità locali.

Infatti, il 29 dicembre scorso, l’enorme mammifero marino è stato avvistato mentre riposava nella zona del porto di Scarboroug re il giovane tricheco è stato rapidamente identificato come l’ormai famoso Thor che precedentemente avvistato sulle spiagge dell’Hampshire all’inizio di dicembre e prima nei Paesi Bassi e in Francia.

Il 30 dicembre, consiglio del British Divers Marine Life Rescue (BDMLR), lo Scarborough Borough Council ha annunciato l’annullamento dei fuochi artificiali di Capodanno perché «Ci sono preoccupazioni che lo spettacolo possa causare angoscia al mammifero». Il capo del Consiglio comunale di Scarboroug, Steve Siddons, ha spiegato che lui e gli altri consiglieri erano delusi perché la comunità doveva rimanere senza fuochi d’artificio, ma ha sottolineato che «Il benessere del tricheco viene prima di tutto». Ma la popolazione, almeno a leggere i commenti sui social media ha accolto con grande favore la decisione e Thor stesso è diventato lo spettacolo di fine anno, con migliaia di persone che sono andate a vederlo, fotografarlo e filmarlo mentre si riposava tranquillamente su una banchina di marea in mezzo al porto e a due passi dal lungomare.

Il BDMLR ha accolto con favore la decisione dello Scarborough Borough Council e il suo coordinatore dell’area dello Yorkshire e Lincolnshire, Chris Cook, ha evidenziato che «La creatura ha bisogno di tempo per riposare e recuperare prima di continuare il suo viaggio. E’ estremamente raro che un tricheco artico approdi sulla costa dello Yorkshire».

Si ritiene che Thor sia arrivato sulle coste britanniche dal lontano Canada e che stia tornando nell’Artico dopo il suo pit-stop a Scarborough.

L’animale era stato avvistato per la prima volta il 6 novembre nei Paesi Bassi e nelle ultime settimane aveva nuotato lungo le coste della Francia fino alla Bretagna. A tutti viene chiesto di tenersi alla larga dal tricheco per evitare di disturbarlo. I trichechi percorrono lunghe distanze e fanno soste per recuperare e recuperare energia prima di ripartire. Ogni volta che un tricheco viene disturbato dal rumore o da persone che si avvicino troppo diminuiscono le sue possibilità di sopravvivenza. Inoltre, trichechi sono protetti dalla legge del Regno Unito.

Due trichechi avevano guà visitato il Regno Unito nel 2021: Wally, che si era fatto vedere nel Galles meridionale e nelle isole Scilly, e Freya, che aveva visitato il Northumberland e le Shetland. Mentre Wally ha richiesto un intervento delle associazioni ambientaliste e deille istituzioni per mantenere al sicuro sia lui che le persone, Freya è tornata in Norvegia, dove una grave mancanza di gestione della sua presenza ha portato grandi folle a radunarsi intorno a lei e poi, ad agosto, è stata uccisa dalle autorità norvegesi perché ritenuta un pericolo per la gente e le imbarcazioni. La BDMLR e altre ONG hanno avviato una lettera aperta e una petizione alla Norvegia chiedendo spiegazioni dettagliate sul motivo per cui non sono state implementate le misure di gestione.

Invece, in Gran Bretagna le cose stanno andando meglio: a memoria d’uomo, Thor è il primo tricheco ad approdare nello Yorkshire ed è stato tenuto al sicuro sia dalle ONG ambientaliste e animaliste che dall’amministrazione comunale. Il coordinatore nazionale fauna selvatica della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) Geoff Edmond, che vive a Scarborough, ha raccontato che Thor abbia nuotato fino Scarborough a da Southampton, dove era stato avvistato lì l’11 dicembre: «Non siamo sicuri di dove sia stato nel mezzo, chi lo sa? Ma ha deciso di venire a Scarborough per il fine settimana. Ora sta tornando nella giusta direzione e si sta dirigendo verso il circolo polare artico».

Todd German, dello Scarborough Sealife Centre, ha sottolineato che «Negli ultimi 140 anni ci sono stati solo circa 40 avvistamenti della specie nel Regno Unito. E’ stato speciale vederne uno qui. Probabilmente non ne vedremo mai più uno a Scarborough. Le persone sono state così rispettose, il pubblico in generale era davvero premuroso, dimostrando il nostro amore per gli animali come nazione».

Ma gli ambientalisti temono che gli avvistamenti u in soli due anni di Wally, Freya e Thor possano essere il risultato del cambiamento climatico.

Alla fine i fuochi d’artificio di Capodanno a Scarborough sono stati cancellati per timore che potessero spaventare Thor, che però è ritornato in mare e ha abbandonato il porto il pomeriggio del primo dell’anno, una data che sarà ricordata a Scarborough molto più che i mancati fuochi di artificio o i Capodanno precedenti.

Al BDMLR concludono: «Ovviamente non sappiamo per quanto tempo Thor sarà in giro per il Regno Unito, ma mentre è qui chiediamo a tutti di comportarsi in modo ragionevole e responsabile per la loro sicurezza e quella del tricheco, per evitare che si verifichi lo scenario peggiore».