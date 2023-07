Tartarughe marine: nono nido a Forte dei Marmi

Finora è il più a nord in Toscana. La tartaruga trovata ancora sulla spiaggia dai volontari del Wwf Alta Toscana

[21 Luglio 2023]

Nona nidificazione in Toscana di tartaruga marina, confermata dal sopralluogo effettuato da Arpat nel pomeriggio del 19 giugno. Arpat spiega che «E’ la prima nidificazione nella parte più settentrionale della nostra regione, nel Comune Forte dei Marmi, presso il bagno Marconi. Il nido è stato recintato e messo in sicurezza per evitare calpestio, scavo da parte dei bambini o la pulizia dell’arenile proprio in quel punto».

La tartaruga era stata sorpresa sulla spiaggia alle primissime ore dell’alba, quando era ancora buio; forse anche un po disturbata dalla torcia di chi l’aveva sorpresa vagare in mezzo a lettini ed ombrelloni.

All’alba è stata trovata ancora in zona dai volontari del Wwf Alta Toscana che stavano monitorando quel tratto di spiaggia e che raccontano sulla loro pagina Facebook: «E finalmente anche la Toscana Nord batte un colpo! Dopo un mese di monitoraggio, qualche traccia e un paio di emersioni, ecco a voi le uova vip di Forte dei Marmi. Azione congiunta: il bagno aveva già allertato la Capitaneria perché la tartaruga era sempre presente sulla spiaggia, disorientata cercava di tornare in mare. Nel frattempo, il volontario Wwf ignaro aveva appena iniziato il turno alle 5:30 e la vede mentre rientra a mare. È stato importante perché ha provveduto a identificare la corretta zona da recintare su taaanta traccia!»

Appena arrivata sul posto, la Capitaneria di Porto, ha constatato la presenza della tartaruga che stava rientrando in mare con il carapace piano di sabbia, segno che una buca era stata scavata dall’animale.

ARPAT evidenzia che «La scoperta di questo nido a Forte dei Marmi segue di poco il ritrovamento di altre due nidificazioni avvenute a cavallo tra domenica e lunedì scorsi: una sul tombolo della Feniglia nel Comune di Orbetello e una di nuovo all’isola d’Elba, nella piccola spiaggia all’interno del porto del Comune di Marciana Marina. Ricordiamo l’azione fondamentale dei volontari che ogni mattina monitorano le spiagge alla ricerca delle tracce dei nidi per metterli in sicurezza come raccomandato dal progetto Life Turtlenest di cui ARPAT è partner, dedicato al monitoraggio e salvaguardia della nidificazione di Caretta caretta nello scenario dei cambiamenti climatici in atto. Ringraziamo il bagno Marconi, tutto lo staff e gli ospiti, tantissimi bambini, che hanno accolto il nido con gioia e grande disponibilità, fornendo supporto. Il momento della verifica della nidificazione è stata occasione di incontro, scambio, divulgazione ed informazione con tantissime persone e rientra nell’ambito delle attività che l’Agenzia porta vanti per l’Osservatorio Toscano per la Biodiversità di Regione Toscana».