Tartarughe marine: minicorso a Marciana Marina aspettando la schiusa

[27 Luglio 2023]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

Visto il grande interesse e la disponibilità di diverse persone, Domenica 30 luglio alle ore 18,00 Legambiente Arcipelago Toscano, in collaborazione con Elba Diving Center, organizza un incontro formativo per essere preparati alla sorveglianza del nido quando inizierà la schiusa delle uova che mamma tartaruga Speranza Marina ha depositato sotto la sabbia della Spiaggia portuale del Capitanino.

La biologa Lisa Ardita, del direttivo di Legambiente Arcipelago Toscano, spiegherà le fasi della schiusa e dell’emersione dalla sabbia e come comportarsi per non disturbare le tartarughine e facilitare la loro corsa verso il mare, ma anche le norme di comportamento obbligatorie che i volontari dovranno far rispettare a chi assisterà alla nascita delle tartarughine.

L’appuntamento è per Domenica 30 luglio alle ore 18,00 all’Elba Diving Center, Viale Aldo Moro 42, Marciana Marina.

Info e prenotazioni:

Elba Diving Center 3397338902 – info@elbadiving.it

Legambiente: 3398801478 – legambientearcipelago@gmail.com