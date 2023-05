Tar di Trento: gli orsi Jj4 e Mj5 non saranno abbattuti. Decisione sospesa fino al 27 giugno

Esultano ambientalisti e animalisti, sconfitto ancora una volta il presidente della Provincia di Trento Fugatti

[26 Maggio 2023]

Il Tar di Trento, respingendo le richieste del presidente leghista della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, e ha deciso di sospendere l’uccisione degli orsi Jj4 e Mj5 fino al 27 giugno. La LAV parla di nuova vittoria: «La vita degli orsi per ora è salva! Sono stati accolti i nostri ricorsi. È una seconda sconfitta per Fugatti. Le possibilità di trasferire gli orsi sono concrete e reali e depositeremo l’approfondimento richiesto del progetto per portare in salvo gli animali in un rifugio santuario sicuro, sostenendone interamente le spese. Il 14 dicembre ci sarà l’udienza di merito del TAR. Riteniamo che fino a questa data gli orsi Jj4 e Mj5 non possano essere uccisi».

In un comunicato congiunto, Enpa, Leidaa e Oipa che hanno presentato congiuntamente ricorso contro i decreti di Fugatti, commentano: «Accogliamo con soddisfazione la decisione del Tar di Trento di sospendere provvisoriamente il provvedimento di abbattimento nei confronti dell’orsa JJ4. Il provvedimento di abbattimento e quindi l’uccisione dell’orsa JJ4 non ha alcun fondamento, dal momento che esistono valide alternative», affermano le tre associazioni. «Noi abbiamo elaborato delle proposte, che svilupperemo ulteriormente nelle prossime settimane, proprio per dimostrare che non c’è alcuna necessità di abbattere JJ4. L’orsa potrà andare a vivere in un posto molto lontano dal Casteller e soprattutto molto diverso. Ci sono dei precedenti molto incoraggianti dove gli animali sono stati trasferiti e stanno bene e vivono in situazioni compatibili con le loro esigenze etologiche. Si è cercato, con la prepotenza, d’imporre un provvedimento di abbattimento che non ha nessun fondamento perché le alternative praticabili ci sono. Lo abbiamo in parte già dimostrato e nelle prossime settimane lo dimostreremo ancora di più. Resta inspiegabile e assurdo che la Provincia di Trento ieri abbia insistito sull’abbattimento come se fosse l’unica soluzione possibile e che il Ministero dell’Ambiente si sia “chiamato fuori” dalla decisione sulla vita dell’orsa, patrimonio dello Stato».

Per Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e biodiversità di Legambiente, «La decisione presa oggi dal Tar di Trento di sospendere l’abbattimento degli orsi Jj4 e di Mj5 rappresenta una prima buona notizia. Il nostro auspicio è che quanto accaduto in Trentino nei mesi scorsi apra una riflessione importante, accompagnata da interventi concreti non più rimandabili, sul futuro e sul miglioramento della gestione dell’orso bruno sulle Alpi e la coesistenza con l’uomo partendo dal fatto che in natura il rischio zero non esiste. Quello che serve mettere in campo è un nuovo approccio e metodo unito al rafforzamento del PACOBACE. Serve da un lato un nuovo patto tra le istituzioni, gli enti che si occupano di conservazione, in primis le aree protette, e le comunità locali. Dall’altro lato la gestione dell’orso bruno sulle Alpi, insieme a quella degli altri animali selvatici, deve essere affrontata come una questione nazionale di ampio respiro attraverso un piano strategico che abbia un approccio scientifico e persegua l’obiettivo della coesistenza. A tal riguardo auspichiamo che il tavolo tecnico promosso dal MASE, a fine aprile e che ha coinvolto associazioni ambientaliste e animaliste, diventi al più presto operativo con l’attuazione di un piano strategico nazionale per la gestione dell’orso sulle Alpi e coinvolga oltre al Trentino anche le altre Regioni e province autonome in coerenza con quanto prevede il PACOBACE».

Per quanto riguarda il rafforzamento del PACOBACE, Legambiente indica nel suo report “Biodiversità a rischio 2023” 10i azioni preventive da mettere in campo: 1) la rimozione delle fonti di cibo di natura antropica e il controllo dell’accesso alle stesse da parte degli animali; 2) Le azioni di dissuasione verso gli animali confidenti (deterrenti, barriere fisiche ecc); 3) più campagne di informazione e sensibilizzazione tra le comunità locali, 4) più attività di monitoraggio dell’orso; 5) una comunicazione trasparente sui casi problematici, 6) il coinvolgimento della comunità locale nella gestione dei conflitti, suddividendo correttamente le responsabilità. 7) La revisione e il monitoraggio dei piani di gestione dei conflitti. 8) Il coinvolgimento dei tecnici e degli esperti della specie nella gestione delle situazioni critiche e nelle decisioni politiche. 9) Il coinvolgimento delle istituzioni, delle aree protette e delle associazioni ambientaliste di tutto il territorio alpino nella governance e nelle strategie per la conservazione dell’Orso e rendere operativo il Tavolo Tecnico promosso dal MASE in coerenza di quanto prevede il PACOBACE. 10) Il finanziamento e la realizzazione di corridoi faunistici.