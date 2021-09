Sudafrica: uno sciame di api uccide 63 pinguini africani in via di estinzione

Il singolare episodio avvenuto a Boulders Beach, vicino a Città del Capo

[20 Settembre 2021]

La natura è crudele, anche quando si tratta di animali ritenuti pacifici. La natura è crudele e non tiene conto se una specie è a rischio estinzione, E quel che conferma quanto avvenuto a 63 pinguini africani (Spheniscus demersus) della colonia di Simonstown, vicino a Città del Capo, in Sudafrica, dove 63 pinguini sono stati trovati sulla spiaggia uccisi da uno sciame d’api. Gli esperti della South Africa’s national parks agency (SANParks) che sono ingervenuti sottolineano che si tratta di un evento raro e che i pinguini trovati morti non avevano nessun’altra lesione che le punture inferte loro dalle api.

Un evento raro ma che è avvenuto su una delle spiagge più famose del Sudafrica, Boulders Beach, nel Table Mountain National Park che attira fino a 60.000 visitatori all’anno proprio per vedere gli uccelli marini. Le api del Capo (Apis mellifera capensis) fanno parte dell’ecosistema locale frequentato dai pinguini africani e che è tutelato da diverse aree protette.

La biologa marina di SANParks Alison Kock ha detto alla BBC che «Questo è stato il primo attacco noto. Di solito i pinguini e le api coesistono. Le api non pungono a meno che non vengano provocate: stiamo lavorando sull’ipotesi che un nido o un alveare nell’area sia stato disturbato e abbia causato la fuga di una massa di api dal nido, lo sciame e l’aggressività. Purtroppo le api hanno incontrato un gruppo di pinguini sulla loro traiettoria di volo».

Dall’autopsia eseguita sui pinguini è emersi che gli uccelli marini sono stati punti intorno agli occhi e intorno ai loro cadaveri sono state trovate numerose api morte. Uno dei pinguini era stato punto 27 volte.

David Roberts, un veterinario dell’outhern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds ha confermato all’AFP che «Questo è un evento molto raro. Non ci aspettiamo che accada spesso, è un caso».

I pinguini africani, chiamati anche pinguini del Capo o pinguini sudafricani si distinguono per le loro piccole dimensioni e vivono sulla costa e sulle isole del Sudafrica e della Namibia, anche se alcuni esemplari sono stati avvistati molto più a nord, oltre l’Equatore, nel Golfo di Giunea e sulle coste del Gabon. Secondo la Lista Rossa dell’International union for conservation of nature, le loro popolazioni sono in rapido declino, soprattutto a causa della pesca industriale e di quella che definisce “fluttuazione ambientale”.

Secondo SANParks, il 17 settembre è stato trovato un pinguino morto, punto dalle api, anche nella vicina Fish Hoek,

Il 19 settembre SANParks ha dichiarato in un comunicato ufficiale che sta ancora conducendo controlli sulla tossicità e sulle malattie nei pinguini e che continuerà a monitorare la situazione.