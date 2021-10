Strategia forestale Ue e biodiversità, Corte dei conti europea: «Risultati positivi ma limitati»

Le politiche Ue su biodiversità e cambiamenti climatici nelle foreste hanno un impatto è limitato

[5 Ottobre 2021]

Le foreste dell’Unione europea svolgono una pluralità di funzioni utili per ambiente, economia, sviluppo sociale, ma la relazione speciale “Finanziamenti dell’UE per la biodiversità e la lotta contro i cambiamenti climatici nelle foreste dell’UE: risultati positivi ma limitati” della Corte dei Conti europea evidenzia che «Sebbene negli ultimi trent’anni sia aumentata la superficie da queste ricoperta, il loro stato di conservazione sta peggiorando. Le pratiche di gestione sostenibili sono essenziali per conservare la biodiversità e contrastare i cambiamenti climatici nelle foreste».

Per ottemperare agli accordi internazionali sottoscritti (la Convention on biological diversity e l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e in particolare l’obiettivo di sviluppo sostenibile 15), l’Ue è tenuta a rispettare una serie di valori-obiettivo direttamente correlati alla biodiversità forestale. Inoltre, i trattati dell’Unione europea invitano l’Ue ad adoperarsi per lo sviluppo sostenibile dell’Europa. Tuttavia, la relazione 2020 sullo stato delle foreste europee è giunta alla conclusione che «Il loro stato di conservazione è, in genere, in via di deterioramento, come confermano anche altre relazioni e altri dati forniti dagli Stati membri». La Commissione Ue ha reso nota la sua nuova strategia forestale dell’UE nel luglio 2021.

La Corte ha riscontrato che «Nei settori in cui l’Ue è pienamente competente ad agire, la Commissione europea avrebbe potuto adottare misure più incisive per contribuire alla protezione delle foreste dell’UE. La Corte raccomanda alla Commissione di migliorare questo contributo, rafforzare la lotta contro il disboscamento illegale e concentrare maggiormente sulla biodiversità e sulla lotta ai cambiamenti climatici le misure forestali adottate nell’ambito dello sviluppo rurale».

Samo Jereb, responsabile della relazione per la Corte dei conti europea ha ricordato che «Le foreste assolvono una pluralità di funzioni utili a fini ambientali, economici e sociali, per cui è in corso la fissazione di limiti ecologici, ad esempio, per l’utilizzo delle foreste a scopi energetici. Le foreste possono servire da importanti pozzi di assorbimento del carbonio e aiutarci a ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici (quali incendi boschivi, nubifragi, siccità) e del calo della biodiversità, ma questo solo se sono in buone condizioni. Spetta alla Commissione europea e agli Stati membri intensificare gli sforzi per assicurare la resilienza delle foreste».

Invece, la Corte dei conti Ue evidenzia che «Le superfici boschive ricevono dal bilancio Ue finanziamenti di gran lunga inferiori a quelle agricole, sebbene le due tipologie siano equiparabili per estensione. I finanziamenti Ue per la silvicoltura rappresentano meno dell’1 % del bilancio della PAC e l’attenzione è posta soprattutto sul sostegno alle misure di conservazione e alle attività di piantumazione e ripristino delle superfici boschive. Il 90 % dei finanziamenti dell’Ue per la silvicoltura è erogato tramite il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)».

La Corte ha constatato che «Le principali politiche UE affrontano i problemi della biodiversità e dei cambiamenti climatici nelle foreste dell’Unione, ma il loro impatto è limitato. Ad esempio, sebbene il regolamento Ue sul legno vieti la commercializzazione di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale, il disboscamento illegale continua a essere praticato. Vi sono debolezze nell’applicazione del regolamento da parte degli Stati membri e spesso mancano controlli efficaci, anche da parte della Commissione. Il telerilevamento (dati di osservazione della Terra, mappe e fotografie georeferenziate) offre un grande potenziale per il monitoraggio efficace di grandi superfici con un buon rapporto tra costi ed efficacia, ma la Commissione non ne fa un uso sistematico».

L’Ue ha adottato divderse strategie per ovviare alla scarsa biodiversità e al mediocre stato di conservazione delle foreste dell’Ue, la Corte ha però constatato che «La qualità delle misure di conservazione destinate agli habitat forestali rimane problematica. Benché l’85 % delle valutazioni degli habitat protetti riportino uno stato di conservazione cattivo o mediocre, le misure di conservazione sono per la maggior parte finalizzate a mantenere tale stato anziché a ripristinarne uno migliore». Gli auditor della Corte hanno trovato raggruppamenti di monocolture in alcuni progetti di imboschimento, «Mentre la combinazione di specie diverse avrebbe accresciuto la biodiversità e la resilienza a nubifragi, siccità e infestazioni».

La Corte conclude: «Le misure di sviluppo rurale hanno avuto un impatto modesto sulla biodiversità forestale e sulla resilienza ai cambiamenti climatici, in parte a causa dei limitati importi spesi a favore delle foreste (in pratica, il 3 % della spesa totale per lo sviluppo rurale) e delle debolezze nella definizione delle misure. La mera esistenza di un piano di gestione forestale – condizione per ricevere i finanziamenti FEASR – offre scarse garanzie che i finanziamenti siano destinati ad attività ecosostenibili. Inoltre, il sistema comune di monitoraggio dell’Ue non misura gli effetti delle misure forestali in termini di biodiversità o di cambiamenti climatici».