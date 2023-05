Stato della natura in Europa: gli ecosistemi danneggiati devono essere ripristinati

EEA: ripristinare la natura è fondamentale per migliorare la salute e il benessere umano e ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici

[9 Maggio 2023]

Secondo il “Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services” pubblicato dall’IPBES nel 2019, il 75% delle terre emerse e il 66% degli oceani sono attualmente gravemente alterati dall’attività umana, il nuovo il briefing “The importance of restoring nature in Europe” pubblicato oggi dell’European environment agency (EEA), che aggiorna l’ultimo rapporto “State of nature in the EU 2020”, evidenzia che nell’Ue, l’81% degli habitat protetti, il 39% degli uccelli protetti e il 63% delle altre specie protette sono in cattivo stato. E l’EEA sottolinea che «Solo una piccolissima frazione di questi ha mostrato miglioramenti negli ultimi anni. Diversi fattori contribuiscono alla perdita di biodiversità, tra cui l’uso del suolo, l’inquinamento e il cambiamento climatico. Gli sforzi di ripristino seguiti dalla gestione continua delle aree ripristinate sono necessari, sia all’interno che all’esterno delle aree protette, per garantire che il nostro utilizzo delle risorse planetarie sia sostenibile in futuro.

Secondo il briefing EEA, «La mancanza di ripristino dell’ecosistema unita a pressioni umane come l’inquinamento, il degrado del suolo e l’uso eccessivo delle risorse sta mettendo a dura prova la natura in Europa. A causa di queste pressioni combinate, i servizi ecosistemici forniti dalla natura come il sequestro del carbonio e la regolazione del clima sono minacciati. Il cambiamento climatico sta causando eventi meteorologici sempre più frequenti ed estremi come inondazioni, siccità, incendi e tempeste. Se la natura è più resiliente, aiuterà l’Europa ad adattarsi a tali crisi man mano che si verificano. Tuttavia, se le società in Europa e oltre continuano a esaurire le risorse naturali non rinnovabili a un ritmo insostenibile, gli ecosistemi ne risentiranno pesantemente».

L’EEA avverte che «Sebbene le aree protette costituiscano il 26% delle terre emerse e il 12% delle aree marine nell’Ue, queste da sole non sono state sufficienti per invertire il declino della natura. Sono spesso isolate e con risorse e gestione insufficienti e alcune non forniscono una protezione completa alla natura».

In Europa l’area degli habitat protetti da ripristinare sarebbe di almeno 259.000 km2, circa la metà della superficie della Spagna, una cifra che copre sia gli habitat marini che terrestri e che comprende aree in cui le condizioni degli habitat protetti devono essere migliorate e aree in cui devono essere ripristinate. Una stima che esclude la Romania a causa di significative incongruenze nei dati riportati. A questa previsione vanno aggiunte altre aree, come gli habitat di alcune specie specifiche, che necessitano di ripristino per arrestare il declino della biodiversità.

Ma le aree protette sono essenziali anche perché forniscono un quadro giuridico per contribuire a raggiungere la conservazione a lungo termine della natura all’interno di uno spazio geografico chiaramente definito. «L’obiettivo – spiega l’EEA – è preservare la biodiversità esistente, prevenire ulteriori perdite e consentire il recupero della biodiversità degradata. Questo si ottiene vietando determinate attività e gestendo l’area». Il ripristino punta invece a invertire il degrado già avvenuto e riportare un ecosistema in una buona condizione e l’EEA osserva che «Il ripristino può avvenire sia all’interno che all’esterno delle aree protette e può comportare una combinazione di misure passive e attive. Le aree ripristinate non sono isolate dalle attività umane e possono essere utilizzate in modo sostenibile. Protezione e ripristino possono, ma non devono, avvenire insieme. Tuttavia, sono entrambi necessari per garantire che gli ecosistemi possano svolgere le loro molteplici funzioni ambientali e socioeconomiche.

A dicembre, alla 15esima Conferenza delle parti della Convention on biological diversity (COP15 CBD) do Montreal, 196 Paesi hanno approvato il Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, che include l’obiettivo di ripristinare almeno il 30% degli ecosistemi degradati entro il 2030) . Nel 2022, la Commissione europea ha pubblicato una proposta per una nuova legge dell’Ue sul ripristino della natura che fissa l’obiettivo di disporre di misure di ripristino della natura su almeno il 20% della terraferma e del mare dell’Ue entro il 2030 e di disporre di misure in loco per tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. La legge è il principale risultato della strategia Ue sulla biodiversità che è stata adottata nel 2020 e che ora viene contestata su alcuni aspetti dal Partito popolare europeo che si è alleato con le destre e una parte del mondo agricolo e imprenditoriale.

Eppure come sottolinea il briefing EEA, «Il ripristino della natura è il processo di assistenza attiva o passiva al ripristino di un ecosistema verso o verso una condizione “buona”. Il ripristino dell’ecosistema viene utilizzato per aumentare la biodiversità e migliorarne la resilienza. Tuttavia, i vantaggi del restauro vanno oltre. Si stima che i benefici monetari del ripristino di un’ampia gamma di torbiere, paludi, foreste, brughiere e arbusteti, praterie, fiumi, laghi, habitat alluvionali e zone umide costiere dell’Ue raggiungano circa 1 860 miliardi di euro (con costi stimati a circa 154 miliardi di euro). Il ripristino della natura non è quindi un costo netto». La Commissione europea stima che gli investimenti nel ripristino della natura forniscano un ritorno compreso tra 8 e 38 euro per ogni euro speso, grazie ai più ampi benefici offerti dai servizi ecosistemici che supportano la sicurezza alimentare, la salute umana e il benessere e la mitigazione e adattamento.

La sicurezza alimentare dipende direttamente da un ambiente naturale sano e L’EEA ribadisce che «Circa l’84% delle colture dipende almeno in parte dall’impollinazione da parte degli insetti e il continuo declino degli impollinatori sta minacciando la disponibilità di alimenti nutrienti e sani. Il ripristino del suolo e dell’agroecosistema aiuta a mantenere popolazioni vitali di impollinatori».

E a chi oggi si oppone alla svolta “ambientalista” dell’Ue, l’EEA ricorda che forse si tratta di miopia economica e politica: «Gli ecosistemi del suolo contenenti miliardi di organismi sostengono la produzione agricola e oggi il 60-70% dei suoli in Europa è degradato. I suoli degradati non possono fornire una produzione alimentare resiliente e lasciano gli agroecosistemi più esposti ai danni alle colture causati da eventi meteorologici estremi. Anche le caratteristiche del territorio, come i filari di alberi, le siepi e le strisce erbose, contribuiscono al controllo naturale dei parassiti, migliorando al contempo la disponibilità di acqua e nutrienti per le colture. Questo, a sua volta, supporta una produzione alimentare resiliente utilizzando meno pesticidi chimici, fertilizzanti e irrigazione. Il ripristino della natura protegge anche dalla continua perdita di preziosa diversità genetica, compresi i “parenti delle colture selvatiche” (specie di piante selvatiche legate alle colture agricole)».

Per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare marino il briefing sottolinea che «Richiede pratiche di pesca sostenibili e habitat marini sani come praterie di posidonia, paludi soggette a marea, barriere coralline e banchi di molluschi. Tutti questi possono essere recuperati e sostenuti attraverso il restauro».

Gli impatti del cambiamento climatico sono resi evidenti dalla crescente frequenza e grandezza di eventi meteorologici estremi come inondazioni, ondate di caldo e tempeste e l’EEA dice che «Il miglioramento e l’aumento dell’area delle foreste, delle zone umide, delle torbiere e delle praterie di posidonia aumenta il sequestro del carbonio e questo sarà fondamentale affinché l’Ue raggiunga i suoi obiettivi di neutralità climatica a lungo termine. Oltre al sequestro diretto del carbonio, il ripristino della natura contribuirà anche a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, ad esempio riducendo le emissioni di gas a effetto serra dalle torbiere prosciugate. Inoltre, l’aumento della frequenza e della durata delle ondate di caldo, che tra il 1980 e il 2020 sono state responsabili di 77.000 – 129.000 morti in Europa, può essere parzialmente mitigato ripristinando gli spazi verdi nelle città, che forniscono ombra e regolano i microclimi. Inoltre, il ripristino degli ecosistemi marini aumenta la loro biomassa marina e sostiene la biodiversità marina, che contribuisce al sequestro del carbonio».

Una cosa appare sempre più evidente: «La salute, il benessere e la qualità della vita delle persone dipendono dalla natura sia direttamente che indirettamente». Per l’EEA, «Il ripristino degli spazi verdi e blu urbani aumenta direttamente la loro disponibilità e accessibilità per le persone, con benefici documentati sia per la salute fisica che mentale, il benessere generale e la riduzione della mortalità e della morbilità da malattie croniche . Questi spazi alleviano gli impatti del rumore e dell’inquinamento atmosferico e offrono spazio per l’esercizio fisico, l’interazione sociale, il relax e il recupero mentale. Il ripristino degli ecosistemi degradati può essere visto come un “intervento di salute pubblica” in grado di proteggere e promuovere la salute e il benessere umani. A livello globale, il ripristino della natura protegge le risorse genetiche che possono essere utilizzate per scopi farmaceutici o medicinali, molte delle quali devono ancora essere scoperte. Inoltre, il ripristino della natura mitiga il rischio che le malattie si trasmettano dagli animali selvatici all’uomo riducendo l’interazione uomo-fauna selvatica.

L’EEA è convinta che sia tempo di garantire la resilienza della natura in Europa e conclude: «Gli obiettivi di protezione e ripristino della natura sono stati inclusi come elementi chiave delle politiche ambientali globali ed europee per diversi decenni. Benché sia ​​stata intrapresa un’azione a livello globale e da parte degli Stati membri dell’Ue, occorre fare di più. Non è stato ancora sufficiente per raggiungere gli obiettivi concordati e definiti in queste politiche, o per cambiare le tendenze negative complessive osservate per diversi indicatori di biodiversità. Sebbene proteggere gli ecosistemi sani rimanenti in Europa sia ancora un obiettivo importante, deve anche essere integrato con un approccio globale al ripristino degli ecosistemi danneggiati, sia all’interno che all’esterno delle aree protette, al fine di raggiungere i recenti obiettivi concordati a livello internazionale e attualmente in discussione all’interno dell’Ue. Inoltre, la gestione efficace e continuativa delle aree ripristinate è considerata importante tanto quanto l’attività di ripristino iniziale stessa. Nei prossimi anni, l’AEA collaborerà con gli Stati membri e le istituzioni dell’UE per aiutare a monitorare e comprendere i progressi compiuti dall’Europa nel ripristino della natura».