Secondo workshop sulla Grande Traversata Elbana il 27 marzo al Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Organizzano PNAT e Legambiente Arcipelago Toscano

[21 Marzo 2024]

Dopo il positivo incontro organizzato lo scorso 23 febbraio a Marciana, il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, in collaborazione con Legambiente, organizza per il 27 marzo un secondo workshop dal titolo “La Grande Traversata Elbana – azioni concrete per la valorizzazione e la promozione”, rivolto come nella precedente occasione ad operatori turistici, associazioni, pro loco, guide e trekkers, nonchè agli amministratori locali elbani.

In questo secondo incontro verranno presentate le attività condotte dal PNAT in termini di interventi di manutenzione e di iniziative promozionali ai fini di una sempre importante e consapevole fruizione di questa straordinaria arteria verde che attraversa l’Isola d’Elba e che consente di apprezzarne gli eccezionali valori per quanto concerne biodiversità, geodiversità, storia, archeologia e identità culturale.

Nella seconda parte del workshop porteranno il loro contributo di idee e proposte i rappresentanti di Legambiente Arcipelago Toscano, Club Alpino Italiano – sottosezione Isola d’Elba, Gestione Associata Turismo, Confesercenti, Associazione Albergatori e i vari stakeholder locali pubblici e privati che stanno operando per rendere la GTE una vera e propria eccellenza dell’offerta turistica elbana.

L’incontro si terrà il mercoledì 27 marzo nellla sede del Parco Nazionale Arcipelago Toscano in località Enfola (Portoferraio) con inizio alle ore 9:30 e conclusione prevista alle ore 12:30.