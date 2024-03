Scoperto in Australia lo “scarabeo punk”, appartiene a un nuovo genere

Un avvistamento casuale rivela che esistono nuove specie di scarabei pelosi

[21 Marzo 2024]

Lo studio “Excastra albopilosa, a remarkable new genus and species of Lamiinae (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae) from southeastern Queensland, Australia”, appena pubblicato sul Journal of Taxonomy da JamesTweed dell’Università del Queensland e da Lauren Ashman e Adam Slipinskidel Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) e dell’Australian National Insect Collection (ANIC), racconta di una straordinaria scoperta fatta per caso da Tweed mentre si accampava nella foresta pluviale nell’entroterra della Gold Coast: una nuova specie e un nuovo genere di un soffice scarabeo dalle lunghe corna che è stato chiamato Excastra albopilosa.

Come è andata lo spiega lo stesso Tweed, un dottorando della School of the Environment dell’Università del Queensland che aveva quasi scambiato lo scarabeo per degli escrementi di uccelli: «Una mattina stavo camminando per fare campeggio al Binna Burra Lodge e qualcosa su una foglia di Lomandra attirò la mia attenzione. Con mio grande stupore, ho visto lo scarabeo dalle corna lunghe più straordinario e soffice che avessi mai visto. Misurava 9,7 millimetri, era una sorprendente bellezza rossa e nera ricoperta di lunghi peli bianchi».

Dopo l’avvistamento, Tweed ha cercato su libri, articoli scientifici e online per trovare una corrispondenza con la specie, ma nulla sembrava lontanamente simile. Le foto che ha pubblicato su un gruppo Facebook di appassionati di coleotteri australiani hanno suscitato molto interesse ma nessuno, nemmeno i più esperti, riusciva ad identificare la creatura. Alla fine, un’e-mail di risposta a Tweed degli esperti dell’ANIC di Canberra ha confermato che lo scarabeo era una specie completamente nuova.

Ma solo quando Tweed è andato all’’ANIC per confrontare la sua scoperta con la loro vasta collezione tutti si sono resi conto che non si trattava solo di una nuova specie, ma anche di un nuovo genere.

Tweed spiega che «Per il genere abbiamo scelto il nome Excastra, che in latino significa “dal campo”, e per il nome della specie abbiamo deciso per albopilosa che si traduce in “bianco e peloso”. Non sappiamo ancora a cosa servano questi peli, ma la nostra teoria principale è che facciano sembrare l’insetto come se fosse stato ucciso da un fungo che uccide gli insetti. Questo potrebbe scoraggiare dal mangiarlo i predatori come gli uccelli, ma finché qualcuno non troverà più esemplari e studierà ulteriormente questa specie, non saremo in grado di dire con certezza perché questo scarabeo è così peloso. L’area vicino al Lamington National Park è studiata dagli entomologi da più di 100 anni, quindi è sconcertante che finora non fosse stato and cora trovato. Sono tornato diverse volte per cercarne altri, ma non ho avuto fortuna».

Il presidente del Binna Burra Lodge, Steve Noakes, conferma che l’area è stata oggetto di molte iniziative scientifiche: «Binna Burra Lodge è lieta di continuare a sostenere un’ampia varietà di affascinanti progetti scientifici, e questa scoperta di un nuovo genere di coleottero è un’altra di una lunga serie di sorprendenti scoperte nel sito».

E Tweed fa notare che «Scoperte casuali come queste evidenziano quante specie sconosciute potrebbero esserci là fuori e quante di queste potrebbero essere a rischio di estinzione. Stiamo sperimentando un rapido declino della biodiversità a livello globale, ed è difficile conservare le specie se non sappiamo nemmeno che esistono. Gli insetti sono il gruppo di animali più diversificato del pianeta, ma sono anche i più sottovalutati e poco studiati. Le migliori stime suggeriscono che potrebbero esserci 5,5 milioni di specie di insetti in tutto il mondo e solo un quinto di queste è stato denominato e descritto. E’ fantastico che questo scarabeo riceva così tanta attenzione e sia un po’ un ambasciatore per gli insetti e la conservazione».