Scoperto il killer dei ricci di mare. Una buona notizia anche per le barriere coralline

Gli scuticociliati hanno causato le mortalità di massa di ricci di mare verificatesi nei caraibi

[3 Maggio 2023]

Lo studio “A scuticociliate causes mass mortality of Diadema antillarum in the Caribbean Sea”, pubblicato su Science Advances da un team internazionale di ricercatori, ha scoperto la causa della mortalità di massa tra i ricci di mare caraibici della specie Diadema antillarum.

I ricercatori spiegano che «Gli eventi di mortalità di massa degli echinodermi modellano gli ecosistemi marini alterando le dinamiche tra i principali gruppi bentonici. Il riccio di mare Diadema antillarum , praticamente eradicato nei Caraibi all’inizio degli anni ’80 per una causa sconosciuta, ha recentemente sperimentato un’altra mortalità di massa a partire dal gennaio 2022. Abbiamo studiato la causa di questo evento di mortalità di massa attraverso approcci combinati di biologia molecolare e patologia veterinaria confrontando e animali anormali raccolti da 23 siti, che rappresentano luoghi che erano interessati o non interessati al momento del campionamento».

I ricci di mare sono importanti brucatori che aiutano a tenere sotto controllo le alghe sulle barriere coralline. Nel 2022, i ricci di mare Diadema antillarum sono morti in gran parte del Mar dei Caraibi. La mortalità è stata osservata per la prima volta a gennaio nelle Isole Vergini americane. Da allora, la mortalità è aumentata e si è diffusa rapidamente.

Come sottolineano alla Wageningen University & Research «I ricci di mare infetti si ammalano rapidamente e, una volta infettati, fino al 99% della popolazione muore in poche settimane. Questo è catastrofico per le barriere coralline dei Caraibi, che sono già sotto forte pressione a causa dei cambiamenti climatici e di altre minacce. Senza i ricci, le barriere coralline si ricoprono di alghe, impedendo il reclutamento di coralli, poiché le alghe sono forti concorrenti dei coralli».

Il team di ricercatori ha raccolto ricci di mare malati e sani da molte diverse isole dei Caraibi, arrivando alla conclusione che gli scuticociliati (in uno più simile a Philaster apodigitiformis) erano responsabili della mortalità di massa e che «Questo è stato scoperto confrontando il materiale genetico di ricci di mare sani e malati con una varietà di potenziali agenti patogeni. Un ciliato (Philaster sp.) era presente in tutti i ricci malati e assente nei ricci sani in altri siti».

L’agente patogeno è stato quindi isolato in Florida ed è srvito a infettare in laboratorio ricci di mare sani che

hanno presto mostrato segni di una malattia che gli scienziati hanno chiamato D. antillarum scuticociliatosis.

I ciliati killer sono stati ritrovati nei ricci malati, «Fornendo una chiara prova che i ciliati erano l’agente patogeno principale che causava la mortalità di massa – dicono i ricercatori – I sintomi della malattia nei ricci di mare Diadema malati nel 2022 erano molto simili a quelli osservati durante una precedente mortalità di massa negli anni ’80: mancanza di controllo dei piedi tubolari, lenta risposta della colonna vertebrale seguita dalla loro perdita e necrosi dell’epidermide. Questo è stato osservato sia nei ricci di laboratorio che nei ricci di mare selvatici»

Lo studio rappresenta un importante primo passo nella previsione e possibilmente nella prevenzione di questo tipo di focolai di malattie in futuro.