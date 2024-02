Gli scienziati confermano che le montagne sottomarine ospitano una vita abbondante e sorprendente

Scoperte più di 100 nuove specie nelle montagne sottomarine al largo del Cile

Dati che potrebbero supportare l’istituzione di un'area marina protetta internazionale d'alto mare

[29 Febbraio 2024]

Un team internazionale di scienziati, guidato dal cileno Javier Sellanes dell’Universidad Católica del Norte, ha scoperto più di 100 nuove specie che vivono sulle montagne sottomarine al largo della costa del Cile. Infatti, una recente spedizione dello Schmidt Ocean Institute ha portato all’identificazione di coralli di acque profonde, spugne di vetro, ricci di mare, anfipodi, aragoste e altre specie probabilmente nuove per la scienza.

Il team di ricercatori ha esplorato le montagne sottomarine lungo le creste di Nazca e Salas y Gómez, sia all’interno che all’esterno della giurisdizione del Cile, per raccogliere dati che potrebbero supportare la designazione di un’area marina protetta internazionale d’alto mare.

La Salas y Gómez è una catena montuosa sottomarina lunga 2.900 chilometri che comprende più di 200 montagne sottomarine che si estendono dalla costa del Cile fino a Rapa Nui (l’Isola di Pasqua). La maggior parte della cresta si estende esiste al di fuori della giurisdizione nazionale del Cile. Inoltre, gli scienziati hanno esplorato due aree marine protette cilene, i parchi marini Juan Fernández e Nazca-Desventuradas.

Durante la spedizione, è stato utilizzato un robot sottomarino in grado di scendere fino a 4.500 metri di profondità per raccogliere dati da 10 montagne sottomarine, informazioni che verranno utilizzate per progredire gli sforzi di protezione marina del Cile- Gli scienziati hanno così scoperto che «Ciascuna montagna sottomarina ospitava diversi ecosistemi, molti dei quali vulnerabili, tra cui fiorenti barriere coralline di acque profonde e giardini di spugne». Inoltre, stanno analizzando la fisiologia e la genetica degli esemplari e sono convinti che molti appartengano a specie nuove per la scienza.

Gli esperti a bordo della nave hanno mappato 52.777 chilometri quadrati di fondale marino, scoprendo 4 montagne sottomarine nelle acque cilene. Il quarto monte sottomarino, la montagna più alta con i suoi 3.530 metri, è stata esplorata per la prima volta, mappata e il team scientifico l’ha chiamata ufficiosamente “Solito”.

Sellanes sottolinea che «In questa spedizione abbiamo superato di gran lunga le nostre speranze. Speriamo sempre di trovare nuove specie in queste aree remote e sotto-esplorate, ma la quantità che abbiamo trovato, soprattutto per alcuni gruppi come le spugne, è strabiliante. Questi ecosistemi prosperi e sani indicano che i parchi marini Nazca-Desventuradas e Juan Fernández proteggono efficacemente i delicati habitat marini».

Tra le specie scoperte c’è una rana pescatrice che sembra fatta all’uncinetto, dotata di pinne modificate che gli permettono di camminare sul fondale marino e con un’esca luminosa che pende davanti al suo muso per attirare la preda. La sua pelle simile a un centrino è composta da piccoli aghi che probabilmente offrono protezione e fori per gli organi sensoriali- Ma gli incontro i con animali dall’aspetto alieno, con creature bizzarre, sono stati molti. Gli scienziati hanno trovato una forma di vita che assomiglia a una costellazione vivente e si muove come un’erba sottomarina; crostacei cremisi con zampe lunghe e affusolate ricoperte di spine e duversi organismi biolominescenti sconosciuti.

Sellanes ha scritto in un’e-mail inviata a National Geographic: «Anche se trovare nuove specie in queste aree, tra le più remote e poco esplorate degli oceani del mondo, non è inaspettato, trovarne dozzine è emozionante e stimolante».

Jan Maximiliano Guerra, del team di ricerca e dottorando aell’Universidad Católica del Norte, spiega in un video che «La natura unica della topografia delle montagne sottomarine consente ad alcuni tipi di specie di vivere e adattarsi a uno stile di vita che può essere trovato solo su quella particolare montagna. E, quindi, la maggior parte delle specie che troviamo lungo questa catena montuosa e nelle montagne sottomarine sono uniche in natura e non possono essere trovate in nessun’altra parte del mondo». Sellanes aggiunge in un altro video che «In molti sensi, costituiscono una sorta di oasi nel mezzo di un deserto marino».

Una seconda spedizione lungo la Cordillera Salas y Gómez è iniziata il 24 febbraio, a bordo della nave da ricerca Falkor. Le immersioni subacquee verranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube dello Schmidt Ocean Institute mentre gli scienziati esploreranno per la prima volta aree a profondità superiori a 600 metri.

Durante il 2024, lo Schmidt Ocean Institute opererà nel Pacifico sud-orientale, esplorando le acque al largo del Perù e del Cile e Jyotika Virmani, direttrice esecutiva dello Schmidt Ocean Institute, ricorda che «L’identificazione completa delle specie può richiedere molti anni, e il dottor Sellanes e il suo team hanno un numero incredibile di campioni degli animali incredibilmente belli e poco conosciuti di questi hotspot di biodiversità. Lo Schmidt Ocean Institute è partner della Nippon Foundation – Nekton Ocean Census Program, che ha fissato l’obiettivo di trovare 100.000 nuove specie marine nei prossimi dieci anni e, una volta identificate, queste nuove specie ne faranno parte».

Potrebbero esserci più di 100.000 montagne sottomarine in tutto il mondo, ma secondo la NOAA ne sono state esplorate meno dello 0,1% e molte non sono state colpite da attività umane potenzialmente dannose, come la pesca industriale e a strascico e l’estrazione mineraria sottomarina. «Fortunatamente – afferma Sellanes – due delle montagne sottomarine esplorate dagli scienziati fanno già parte di aree marine protette. Ma è necessario salvaguardare più montagne sottomarine. Durante la spedizione ho visto spugne giganti, campi di gigli di mare, polpi che vivono sui fondali marini ed enormi coralli bambù alti 3 metri, ciascuno dei quali popola aree completamente diverse. Quindi ogni montagna sottomarina è unica e proteggerne solo alcune non è sufficiente per proteggere efficacemente tutta la diversità della fauna e degli habitat che ospitano».

Su National Geographic Erin Easton , oceanografa e biologa e scienziata capo dell’università del Texas Rio Grande Valley, conferma: «Molte piante e animali che si trovano sulle montagne sottomarine sono particolarmente vulnerabili perché non vivono da nessun’altra parte». E Sellanes conclude: «Anche se un centinaio di nuove specie rappresentano un bottino significativo per una singola spedizione, abbiamo appena scalfito la superficie. Quel che abbiamo esplorato in ogni immersione con il ROV è solo ciò che siamo in grado di vedere in un percorso di circa due chilometri, il che è insignificante rispetto all’enorme volume di queste strutture. Molte più nuove specie rimarranno nascoste finché gli scienziati non torneranno per ulteriori esplorazioni. Quel che già sappiamo [di questi ecosistemi delle profondità marine] giustifica la loro protezione, ma quel che ancora non sappiamo lo giustifica ancora di più».