Scoperte 6 nuove specie di minirane in Messico

Grandi quanto un penny, vivono in un mondo segreto sul suolo della foresta

[9 Maggio 2022]

Lo studio “Miniaturization in Direct-Developing Frogs from Mexico with the Description of Six New Species”, pubblicato recentemente su Herpetological Monographs da un team di ricercatori britannici, statunitensi e svizzeri guidato dallo zoologo Tom Jameson dell’University Museum of Zoologydell’università di Cambridge,

rivela la scoperta di 6 nuove specie di minirane nelle foreste del Messico e tra queste c’èla Craugastor candelariensis che è diventata la piccola rana conosciuta del Messico.

All’università di Cambridge spiegano che «Quando sono completamente cresciute, tutte e 6 le specie sono più piccole di una moneta britannica da 1 penny: circa 15 mm di lunghezza» e possono stre tranquillamente all’interno di un peso messicano. I maschi adulti della Craugastor candelariensis , crescono fino a soli 13 mm.

Jameson sottolinea che «Finora queste nuove specie erano passate inosservate perché sono piccole e marroni e somigliano molto ad altre rane. Il loro stile di vita è assolutamente affascinante. Queste rane vivono nell’oscura e umida lettiera di foglie delle foreste, che è come un mondo segreto: non sappiamo davvero nulla di ciò che accade lì. Non capiamo il loro comportamento, come socializzano o come si riproducono».

Le 6 specie scoperte di recente sono conosciute come rane a “sviluppo diretto”: invece di naascere dalle uova come girini, come la maggior parte delle rane, emergono dalle uova già come perfette rane in miniatura. E sono così piccole da essere in fondo alla catena alimentare della foresta.

Jameson aggiunge: «Con milioni di queste rane che vivono nella lettiera delle foglie, pensiamo che probabilmente svolgano un ruolo estremamente importante nell’ecosistema come fonte di cibo per tutto il resto, dalle lucertole agli uccelli predatori».

Lo studio, realizzato anche da ricercatori del Natural History Museum di Londra e dell’università del Texas – Arlington, ha comportato la raccolta di quasi 500 esemplari di rane provenienti dal Messico nei musei di tutto il mondo e l’utilizzo di nuovi metodi per classificare le relazioni tra di loro. Jameson evidenzia che «Le rane sono un gruppo di animali assolutamente affascinante. Ho passato moltissime ore con le lenti d’ingrandimento agganciate alle lenti cercando di capire le differenze tra loro». Ma è soprattitto grazie al sequenziamento del DNA che il team di scienziati ha ordinato le rane in gruppi in base alla somiglianza dei loro geni. Quindi è stata utilizzata la scansione TC per creare modelli 3D degli scheletri delle rane, in modo da poter confrontare i dettagli fisici. Queste due linee di prova molto diverse hanno rivelato l’esistenza 6 nuove specie di minirane. E Jameson ora dice: «Siamo davvero entusiasti di aver scoperto sei nuove specie di Craugastor che sono completamente nuove per la scienza. Le rane del gruppo noto come Craugastor sono molto difficili da distinguere, quindi gli scienziati sospettano da tempo che possano esistere più specie.

Le nuove specie sono state denominate Craugastor bitonium, Craugastor candelariensis, Craugastor cueyatl, Craugastor polaclavus, Craugastor portilloensis e Craugastor rubinus .

Jameson è particolarmente soddisfatto del nome cueyatl che significa “rana” nella lingua nahuatl parlata nella valle del Messico, dove è stata trovata: «Abbiamo scelto il nome cueyatl per onorare la ricca storia umana della Valle del Messico e la popolazione locale che probabilmente conosce queste rane da molto più tempo di noi».

I ricercatori pensano che la più piccola delle 6 nuove specie sia Craugastor candelariensis: hanno trovato alcuni esemplari di di Craugastor portilloensis ancora più piccoli di 13 mm di lunghezza, ma non sono sicuri che fossero adulti completamente cresciuti.

Ma qualunque di queste specie detenga il nuovo titolo di rana più piccola del Messico non ha il titolo mondiale che appartiene ancora ai maschi adulti di Paedophryne amanuensis, una minirana della Papua Nuova Guinea, che on raggiungono nemmeno gli 8 mm.

Conosciute come “micro endemiche”, alcune delle minirane scoperte di recente possono vivere solo in una piccola area, come una collina in una certa parte del Messico, e questo le rende incredibilmente vulnerabili

Jameson spiega ancora: «Queste rane svolgono potenzialmente un ruolo davvero importante nell’ecosistema forestale. Dobbiamo assicurarci che non vengano semplicemente cancellate dalla mappa perché nessuno sa nemmeno che sono lì. Probabilmente ci sono molte altre specie di rane Craugastor ancora da scoprire, semplicemente perché nessuno ha ancora avuto la possibilità di cercarle. Abbiamo esaminato le mappe dei luoghi in cui le spedizioni originali erano andate alla ricerca di rane in Messico e abbiamo trovato intere valli e sistemi fluviali dove nessuno era andato. Poiché le minuscole rane vivono in aree minuscole, possiamo essere abbastanza sicuri che ci sono un sacco di altre specie sconosciute lì: tutto ciò che dobbiamo fare è andare a trovarle. Ne abbiamo chiamata una chiamato Craugastor rubinus in onore delle miniere di granato sulla collina dove si trovano. Purtroppo, basterà solo l’espansione di una miniera e queste rane potrebbero scompari»

La perdita di habitat può anche derivare dal cambiamento climatico. E le rane sono minacciate da una malattia fungina mortale, la chitridiomicosi , che sta spazzando via le popolazioni di anfibi in tutto il mondo. Ma i ricercatori sperano che ci sia un futuro per le loro minuscole rane . Hanno identificato aree protette essenziali da istituire in tutto il Messico dove vivono le 6 nuove specie e ora sperano di lavorare con il governo e le ONG messicane per collegare insieme queste aree con corridoi ecologici.