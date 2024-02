Scoperte 4 nuove specie di polpi di profondità (VIDEO)

Nelle profondità marine del Costa Rica trovata una biodiversità inaspettata di polpi e una nuova nursery di razze

[1 Febbraio 2024]

Gli scienziati a bordo della R/V Falkor dello Schmidt Ocean Institute hanno scoperto almeno 4 nuove specie di polpi di acque profonde in un’area di 100 miglia quadrate al largo della Costa Rica. Il team scientifico internazionale ha scoperto le nuove specie esaminando le montagne sottomarine al largo della costa pacifica del Costa Rica durante due spedizioni nel 2023. Nella prima spedizione effettuata nel giugno 2023, il team ha trovato due nurseries di polpi accanto a delle sorgenti idrotermali in profondità. 6 mesi dopo, gli scienziati sono tornati nelle nurseries e hanno confermato che sembrano essere attive tutto l’anno, ma hanno anche visto altre nuove specie di polpi lontano dalle sorgenti idrotermali.

Entrambe le spedizioni sono state guidate da Beth Orcutt del Bigelow Laboratory for Ocean Sciences e da Jorge Cortés dell’Universidad de Costa Rica. Le 4 nuove specie di polpi sono state identificate e descritte da Janet Voight, curatrice associata di zoologia degli invertebrati del Field Museum of Natural History di Chicago , e da Fiorella Vasquez del Museo Zoologico dell’Universidad de Costa Rica.

Lo Schmidt Ocean Institute è stato fondato nel 2009 da Eric e Wendy Schmidt per «Catalizzare le scoperte necessarie per comprendere l’oceano, sostenere la vita e garantire la salute del nostro pianeta attraverso il perseguimento di una ricerca scientifica di grande impatto e di osservazione intelligente, progresso tecnologico, apertura condivisione delle informazioni e coinvolgimento del pubblico, il tutto ai massimi livelli di eccellenza internazionale».

il Bigelow Laboratory for Ocean Sciences è un istituto di ricerca indipendente e senza scopo di lucro di East Boothbay, nel Maine. Dall’Artico all’Antartico, gli scienziati del Bigelow Laboratory utilizzano approcci innovativi per studiare le basi della salute globale degli oceani e sbloccare il loro potenziale per migliorare il futuro di tutta la vita sul nostro pianeta.

La Orcutt sottolinea che «Attraverso un duro lavoro, il nostro team ha scoperto nuove sorgenti idrotermali al largo della Costa Rica e ha confermato che ospitano nurseries di polpi di acque profonde e una biodiversità unica. Meno di un decennio fa è stata confermata la presenza di camini idrotermali a bassa temperatura su antichi vulcani lontani dalle dorsali oceaniche. Questi siti sono molto difficili da trovare poiché non è possibile rilevare le loro tracce nella colonna d’acqua».

Allo Schmidt Ocean Institute spiegano che «Uno dei nuovi polpi è una nuova specie di Muusoctopus e sarà chiamato Dorado Octopus in onore del luogo iniziale della scoperta, un piccolo affioramento di roccia chiamato ufficiosamente El Dorado Hill. Si tratta di una specie correlata ma distinta dal Pearl Octopus trovato a Davidson Seamount in California nel 2018, il sito di un’altra nursery di polpi di acque profonde. Delle 4 nuove specie della Costa Rica, solo il polpo Dorado è stato osservato mentre covava le uova nelle sorgenti idrotermali. La scoperta rafforza la prova che il genere Muusoctopus si è evoluto per covare le uova nelle calde sorgenti sul fondo del mare».

Oltre 160 esemplari di animali di acque profonde raccolti dalla spedizione di dicembre saranno archiviati al Museo di Zoologia dell’Università del Costa Rica, insieme ai 150 esemplari raccolti a giugno e i ricercatori evidenziano che «Questo segna una delle prime volte in cui tutti i campioni biologici saranno ospitati nel paese dell’America Latina da cui sono stati acquisiti a seguito di una spedizione in acque profonde, anziché essere inviati negli Stati Uniti o in Europa. Ospitare la collezione in Costa Rica consente agli scienziati e agli studenti locali di accedere facilmente ai campioni per la ricerca, con la possibilità di informare le strategie di gestione regionale per le profondità marine».

Cortés è convinto che «L’impatto delle spedizioni R/V Falkor sulla comprensione delle acque profonde del Pacifico del Costa Rica durerà nel futuro e, si spera, creerà una consapevolezza che si evolva in politiche per proteggere le profondità marine del Paese. Io Spero che la spedizione serva da ispirazione per le nuove generazioni. Abbiamo bisogno di più collaborazioni internazionali per far progredire la conoscenza del nostro patrimonio delle profondità marine».

Dalle spedizioni sono arrivate anche altre scoperte. il team scientifico ha trovato una fiorente nursery di razze nelle acque profonde sulla cima di un’altra montagna sottomarina del Costa Rica che ha chiamato Skate Park. Il ricercatori hanno inoltre individuato tre sorgenti idrotermali nella regione, a 10 – 30 miglia nautiche l’una dall’altra e dicono che «Le sorgenti hanno tutte temperature e caratteristiche chimiche del fluido diverse l’una dall’altra, indicando che processi di reazione unici stanno facilitando la loro formazione».

La direttrice esecutiva dello Schmidt Ocean Institute, Jyotika Virmani, conclude: «Lo Schmidt Ocean Institute sostiene la comunità scientifica globale ovunque operi Falkor. Cortés e Orcutt hanno formato un team che esemplifica davvero la collaborazione internazionale che dà forza agli scienziati in Costa Rica e arricchisce la conoscenza locale e la comprensione dell’Oceano. Nel 2024 opereremo nelle acque al largo del Perù e del Cile e non vediamo l’ora di accogliere a bordo scienziati provenienti dal Sud America».