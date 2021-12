Scoperta di una nuova specie di rana nelle foreste montane del Perù

Il Santuario Nacional Cordillera de Colán si sta rivelando uno scrigno di biodiversità finora sconosciuta

[31 Dicembre 2021]

Il Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) del ministero dell’ambiente del Perù ha reso norta la scoperta di una nuova specie di rana nelle foreste montane umide della Concesión para la Conservación Cerro El Adobe, zona de influencia del Santuario Nacional Cordillera de Colán, nella provincia di Bagua.

L’anfibio, che secondo il Sernamp è la «dimostrazione del grande valore delle aree naturali protette del Perù per la conservazione della biodiversità mondiale», è stato Pristimantis paulpittmani e la piccola rana è stata scoperta da un team di erpetologi dell’ Instituto Peruano de Herpetología, di Rainforest Partnership e del Centro de Ornitología y Biodiversidad – CORBIDI.

Il leader del team di ricerca, Pablo Venegas, ha spiegato che «Questa specie si distingue per avere l’inguine giallo o color crema e un’iride crema-biancastra con reticolazioni sparse marroni scuro e una sottile striscia verticale marrone scuro al centro dell’occhio. Oltre ad avere una superficie dorsale tubercolata, un muso subacuminato con un tubercolo conico all’estremità è privo di anello e membrana timpanica».

Il Sernanp sottolinea che questa scoperta «Si unisce ad altre quattro specie di anfibi che sono state recentemente scoperte nella Cordillera de Colán; evidenziando il contributo che questa area naturale protetta fornisce alla scienza nel mondo e la necessità di proseguire il grande compito di tutela dei suoi ecosistemi attraverso un lavoro coordinato con le comunità locali».

La ricerca che ha portato a questa scoperta fa parte delle due spedizioni che sono state condotte nell’ambito del progetto “Tesoros por descubrir: Herpetofauna del Santuario Nacional Cordillera de Colán – Sernanp” che è stato finanziato dal Critical Ecosystem Partnership Fund e dal Fondo Ambiental del Perú (Profonanpe) e che, durante la fase di esplorazione, ha potuto contare sul prezioso supporto dei ranger del parco di Sernanp.

Christian Olivera, responsabile del Santuario Nacional Cordillera de Colán, ha concluso: «La ricerca biologica è una priorità per il processo di gestione dell’area naturale protetta e la segnalazione di specie nuove per la scienza posiziona il santuario come luogo ideale per lo sviluppo dell’attività scientifica, motivo per cui il settore Ambiente e il Sernanp hanno promosso e fornito strutture logistiche per l’esplorazione dei loro ecosistemi».