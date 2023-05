Salviamo le Apuane scrive a Elly Schlein

Appello alla segretaria nazionale del PD: le Alpi Apuane gridano aiuto!

[26 Maggio 2023]

Salviamo le Apuane riparte scrivendo ai maggiori leader politici nazionali che stanno dimostrando sensibilità ambientali ed ecologiche la prima lettera va ad Elly Schlein segretaria del Partito Democratico

Appello a Elly Schlein

Segretaria Nazionale del Partito Democratico, Roma

Le Alpi Apuane gridano “aiuto!”

In Italia il più grave problema ambientale è certamente quello delle Alpi Apuane dove l’estrazione del marmo confligge da decenni (ed oggi con un impatto ben maggiore del passato e ogni giorno di più) con la difesa di un ambiente che è Parco Regionale (delle Alpi Apuane) e Geoparco UNESCO (delle Alpi Apuane). Il Parco non può più convivere con l’escavazione del marmo.

Si apre, come è noto, una stagione politica nuova, in cui il problema ambientale è diventato centrale a causa del cambiamento climatico. E’ dunque necessario affrontare le grandi questioni ambientali italiane.

Quella delle Alpi Apuane ed escavazione del marmo è certamente la più importante: nessuno può, in Italia, dichiararsi ambientalista se non conduce la battaglia per salvare le Apuane.

Crediamo che chiunque abbia una sensibilità ambientale, come Lei, non può che porre la questione nella parte che merita della sua Agenda.

La proposta che Salviamo le Apuane fa, da 14 anni, con i suoi 11.500 iscritti è chiara e praticabile: CHIUDERE LE CAVE ALL’INTERNO DEL PARCO DELLE ALPI APUANE, in quanto incompatibili con l’attività di protezione ambientale che un “parco” ha per sua natura.

Questa proposta si può praticare. La Regione Toscana, nel 2014, aveva deliberato in Giunta Regionale, con il Piano Paesaggistico PIT, tale proposta (chiudere le cave dentro i confini del Parco delle Alpi Apuane). Poi la maggioranza a trazione Partito Democratico ma con l’appoggio di tutti i partiti, anche di opposizione, stravolse quella parte del Piano Paesaggistico annullando una decisione saggia, ragionevole e lungimirante.

Oggi, in Regione Toscana, è sul tavolo del Consiglio Regionale il Piano del Parco che prevede la chiusura di 8 fra le più impattanti cave delle Alpi Apuane. Ciò che si chiede al Consiglio Regionale, ancora a trazione PD, è di approvare il Piano del Parco così com’è, e iniziare la prima chiusura di cave insostenibili dentro i confini di un parco naturale.

Pertanto, La vogliamo invitare qui, nelle Alpi Apuane, per guidarla in una visita alla situazione di queste montagne patrimonio Unesco e in preda all’escavazione.

Saremo molto lieti di ospitarla: venga a trovarci!

Un caro saluto.

Salviamo le Apuane.