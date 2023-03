Ritrovata la Dusky Tetraka, il misterioso uccello canoro “estinto” del Madagascar

La Dusky Tetraka non era più stata avvistata da 24 anni, ma il suo habitat è quasi completamente scomparso

[3 Marzo 2023]

Una spedizione nelle remote foreste pluviali del nord-est del Madagascar ha riscoperto la Dusky Tetraka (Crossleyia tenebrosa), un uccello endemico del Madagascar, avvistato l’ultima volta nel 1999. Era una delle 10 specie più ricercate da Search for Lost Birds,, una collaborazione scientifica tra Re:wild, American Bird Conservancy e BirdLife International, e la sua riscoperta segna un passo importante per aiutare a proteggerlo.

La Dusky Tetraka è un piccolo uccello olivastro e dalla gola gialla che saltella sul terreno e che ha eluso le ricerche degli ornitologi per 24 anni. Il team della spedizione, guidato dal Programma Madagascar del Peregrine Fund, ha trovato la specie in due diversi siti remoti: uno nella penisola di Masoala alla fine di dicembre 2022 e un altro vicino ad Andapa nel gennaio di quest’anno.

Lily-Arison Rene de Roland, direttore del Programma Madagascar del The Peregrine Fund e capo della spedizione, ha sottolineato: «Ora che abbiamo trovato la Dusky Tetraka e comprendiamo meglio l’habitat in cui vive, possiamo cercarlo in altre parti del Madagascar e apprendere importanti informazioni sulla sua ecologia e biologia. C’è ancora molta biodiversità da scoprire in Madagascar».

E di biodiversità da (ri)scoprire Rene de Roland se ne intende: nel 2006 ha ritrovato il moriglione del Madagascar (Aythya innotata) in una zona remota del Madagascar nordoccidentale e, quando era ancora uno studente che lavorava con The Peregrine Fund, è stato tra coloro che hanno riscoperto l’L’aquila serpentaria del Madagascar (Eutriorchis astur) e il barbagianni del Madagascar (Tyto soumagnei).

Alla fine di dicembre, Rene de Roland e il suo team sono partiti alla ricerca del Rene de Roland o partiti alla fine di dicembre 2022 alla ricerca della Dusky Tetraka, un uccello simile a una silvia che fa parte di una famiglia che si trova solo in Madagascar, vicino ad Andapa. Per raggiungere l’ultimo sito in cui l’uccello era stato avvistato, il team ha dovuto guidare per più di 40 ore e camminare per mezza giornata su ripide montagne. Nessun ornitologo era tornato sul sito dal 1999.

Quando il team è arrivato sul posto, ha scoperto che, anche se l’area fa parte del Paysage Harmonieux Protégé du Corridor Marojejy-Anjanaharibe Sud-Tsaratanàna partie Sud (COMATSA-sud) gran parte della foresta era stata abbattuta e era stata occupata da fattorie per coltivare la vaniglia. Dopo cinque giorni di ricerca senza trovare traccia della Dusky Tetraka, gli ornitologi hanno deciso di spostarsi a quote più basse.

Mentre René de Roland e il suo team stavano cercando il Dusky Tetraka ad Andapa, un altro team del Programma Madagascar del Peregrine Fund, guidato da Armand Benjara e Yverlin Pruvot, ha scoperto l’uccello nella penisola di Masoala dove il 22 hanno catturato e rilasciato un’unica Dusky tetraka in una zona di bosco misto. Benjara sperava di ritrovare la Dusky tetraka da quando aveva iniziato a lavorare come biologo per The Peregrine Fund e ha raccontato che «Vedere questo uccello per la prima volta è stata davvero una sorpresa. Tutto il nostro team era estremamente felice ed entusiasta».

Il primo gennaio, otto giorni dopo l’inizio della spedizione, anche il team di René de Roland ha fatto il primo avvistamento una Dusky tetraka: mentre era vicino a un torrente, John Mittermeier, direttore del lost birds program di American Bird Conservancy ha finalmente visto un uccello che corrispondeva alla descrizione di una Crossleyia tenebrosa che saltellava nel fitto sottobosco vicino al fiume e l’ha fotografato. Dopo essersi consultato con il resto del team, i ricercatori sono arrivati alla conclusione che si trattava effettivamente della specie che stavano cercando e hanno spostato rapidamente la ricerca in quella zona.

L’ultimo giorno della spedizione, il 2 gennaio , il team è stato in grado di catturare una Dusky Tetraka e di misurarla e pesarla prima di rilasciarla illesa. I due uccelli “scomparsi” che hanno trovato durante le spedizioni passavano la maggior parte del loro tempo nella fitta vegetazione vicino al fiume, presumibilmente alla ricerca di insetti e altre prede nel sottobosco umido.

«Se la Dusky Tetrakas preferisce sempre le aree vicino ai fiumi, questo potrebbe aiutare a spiegare perché la specie è stata trascurata per così tanto tempo. Il birdwatching nelle foreste tropicali consiste nell’ascoltare i richiami degli uccelli e quindi tendi naturalmente a evitare di passare il tempo accanto a fiumi impetuosi dove non puoi sentire nulla».

La Dusky tetraka viene probabilmente anche somiglia a una specie molto più comune, la tetraka dagli occhiali o tetraka beccocorto (Xanthomixis zosterops) e per gli ornitologi è stato difficile identidificare le caratteristiche della specie. Prima della spedizione, il team aveva esaminato tutti i documenti storici dell’uccello risalenti a quasi un secolo fa, per essere sicuri di poter identificare con certezza la specie se l’avessero trovata.

Rene de Roland conclude: «I prossimi passi per il team del Madagascar del Peregrine Fund saranno cercare nuovamente la specie tra settembre e ottobre, quando la maggior parte degli uccelli del Madagascar si riproduce. Speriamo di visitare altri siti che corrispondano all’habitat e all’altitudine in cui abbiamo visto la specie a dicembre e gennaio, per comprenderne la distribuzione e lo stato di conservazione. Sfortunatamente, dato che la stragrande maggioranza delle foreste pluviali di pianura nel nord-est del Madagascar è già stata distrutta, è probabile che la Dusky Tetraka sia minacciata».