Ricordando il desiderio di EO Wilson di un’esistenza più sostenibile (VIDEO)

Ricordando il desiderio di EO Wilson di un'esistenza più sostenibile

La passione di una vita per le formiche di EO Wilson lo ha aiutato a insegnare agli umani come vivere in modo sostenibile con la natura

[28 Dicembre 2021]

EO Wilson era uno studioso straordinario, in tutti i sensi. Negli anni ’80, Milton Stetson, il preside del dipartimento di biologia dell’università del Delaware, mi disse che uno scienziato che dà un unico contributo fondamentale al suo campo ha avuto successo. Quando incontrai Edward O. Wilson nel 1982, aveva già dato almeno cinque di questi contributi alla scienza.

Wilson, morto il 26 dicembre 2021 all’età di 92 anni, ha scoperto i mezzi chimici con cui comunicano le formiche . Ha elaborato l’importanza della dimensione dell’habitat e della posizione all’interno del territorio nel sostenere le popolazioni animali. E fu il primo a capire le basi evolutive delle società sia animali che umane .

Ciascuno dei suoi contributi seminali ha cambiato radicalmente il modo in cui gli scienziati si sono avvicinati a queste discipline e ha spiegato perché EO – come era affettuosamente conosciuto – era un dio accademico per molti giovani scienziati come me. Questo sorprendente record di risultati potrebbe essere dovuto alla sua fenomenale capacità di mettere insieme nuove idee utilizzando informazioni raccolte da disparati campi di studio.

Grandi intuizioni da piccoli soggetti

Nel 1982 mi sono seduto con cautela accanto al grande uomo durante una pausa in una piccola conferenza sugli insetti sociali. Si voltò, tese la mano e disse: “Ciao, sono Ed Wilson. Non credo che ci siamo incontrati”. Poi abbiamo parlato fino al momento di tornare al lavoro.

Tre ore dopo mi sono avvicinato di nuovo a lui, questa volta senza trepidazione perché sicuramente ora eravamo buoni amici. Si voltò, tese la mano e disse: “Ciao, sono Ed Wilson. Non credo che ci siamo incontrati”.

Wilson, dimenticandomi, ma rimanendo comunque gentile e interessato, ha dimostrato che sotto i suoi molti strati di genialità c’era una persona reale e compassionevole. Ero appena uscito dalla scuola di specializzazione e dubito che un’altra persona a quella conferenza ne sapesse meno di me: qualcosa che sono sicuro che Wilson ha scoperto non appena ho aperto bocca. Eppure non ha esitato a concedersi a me, non una ma due volte.

Trentadue anni dopo, nel 2014, ci siamo incontrati di nuovo. Ero stato invitato a parlare in una cerimonia in onore del conferimento sa lui della Benjamin Franklin Medal for Earth and Environmental Science del Franklin Institute. Il premio ha onorato i successi di Wilson nella scienza, ma in particolare i suoi numerosi sforzi per salvare la vita sulla Terra .

Il mio lavoro che studia le piante e gli insetti autoctoni e quanto siano cruciali per le reti trofiche, è stato ispirato dalle eloquenti descrizioni della biodiversità di Wilson e da come le miriadi di interazioni tra le specie creano le condizioni che consentono l’esistenza stessa di tali specie.

Ho passato i primi decenni della mia carriera a studiare l’evoluzione delle cure parentali degli insetti e i primi scritti di Wilson hanno fornito una serie di ipotesi verificabili che hanno guidato quella ricerca. Ma il suo libro del 1992, “The Diversity of Life“, ha avuto una profonda risonanza in me ed è diventato la base per un’eventuale svolta nel mio percorso professionale.

Sebbene io sia un entomologo, non mi rendevo conto che gli insetti erano “le piccole cose che governano il mondo” fino a quando, nel 1987, Wilson non ha spiegato perché è così. Come quasi tutti gli scienziati e i non scienziati, la mia comprensione di come la biodiversità sostiene gli esseri umani era stata imbarazzantemente superficiale. Fortunatamente, Wilson ci ha aperto gli occhi.

Durante la sua carriera Wilson respinse categoricamente l’idea sostenuta da molti studiosi che la storia naturale – lo studio del mondo naturale attraverso l’osservazione piuttosto che la sperimentazione – fosse irrilevante. Si definiva con orgoglio un naturalista e comunicava l’urgente necessità di studiare e preservare il mondo naturale. Decenni prima che fosse in voga, ha riconosciuto che il nostro rifiuto di riconoscere i limiti della Terra, insieme all’insostenibilità della crescita economica perpetua, aveva posto gli umani sulla strada per l’oblio ecologico.

Wilson capì che il trattamento sconsiderato da parte degli esseri umani degli ecosistemi che ci sostengono non era solo una ricetta per la nostra stessa fine. Stava costringendo la biodiversità che tanto amava alla sesta estinzione di massa nella storia della Terra e la prima causata da un animale: noi.

Una visione ampia per la conservazione

E così, alla sua fascinazione per le formiche lunga una vita, EO Wilson ha aggiunto una seconda passione: guidare l’umanità verso un’esistenza più sostenibile. Per farlo, sapeva che doveva andare oltre le torri ‘accademiche e scrivere per il pubblico, e che un libro non sarebbe stato sufficiente. L’apprendimento richiede un’esposizione ripetuta, ed è ciò che Wilson ha espresso in “The Diversity of Life”, “Biophilia“, “The Future of Life“, “The Creation” e nel suo ultimo appello nel 2016, “Half-Earth: Our Planet’s Fight for Life”,

Con l’età, in Wilson la disperazione e l’urgenza hanno sostituito la correttezza politica nei suoi scritti. Ha audacemente esposto la distruzione ecologica causata dalle religioni fondamentaliste e dalla crescita illimitata della popolazione e ha sfidato il dogma centrale della biologia della conservazione, dimostrando che la conservazione non potrebbe avere successo se limitata a piccoli e isolati habitat.

In “Half Earth”, ha distillato una vita di conoscenza ecologica in un semplice principio: la vita come la conosciamo può essere sostenuta solo se conserviamo ecosistemi funzionanti su almeno metà del pianeta Terra.

Ma questo è possibile? Quasi la metà del pianeta è utilizzata per qualche forma di agricoltura e 7,9 miliardi di persone e la loro vasta rete di infrastrutture occupano l’altra metà.

Per come la vedo io, l’unico modo per realizzare il desiderio permanente di EO è imparare a convivere con la natura , nello stesso luogo, allo stesso tempo. E’ essenziale seppellire per sempre l’idea che gli esseri umani siano qui e la natura sia altrove. Fornire un modello per questa radicale trasformazione culturale è stato il mio obiettivo negli ultimi 20 anni e sono onorato che si fonda con il sogno di EO Wilson.

Non c’è tempo da perdere in questo sforzo. Lo stesso Wilson una volta disse: “La conservazione è una disciplina con una scadenza”. Resta da vedere se gli umani avranno la saggezza per rispettare tale scadenza.

