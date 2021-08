Ragazzi di tutta Europa a Mola per pulire la spiaggia e conoscere la Zona umida

L’Aula VerdeBlu di Mola sempre più punto di riferimento per il volontariato e l’educazione ambientale

[25 Agosto 2021]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

Oggi, l’aula VerdeBlu di Mola (al confine tra i Comuni di Capoliveri e Porto Azzurro) ha accolto 22 ragazzi, provenienti da tutta Europa, ospiti dei Sassi Turchini nell’ambito del progetto International Young Naturefriends – IYNF, per un interessante scambio di esperienze sul turismo sostenibile e tutela dei territori.

Dopo una visita guidata alla scoperta della zona umida di Mola – che il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano sta ripristinando – e dell’aula VedeBlu “Giovanna Neri” gestita da Legambiente e diversamente Marinai, i ragazzi di IYFN e i volontari di Legambiente hanno ripulito la spiaggia da diversi sacchi di rifiuti di ogni genere che il mare trasporta continuamente sulla costa.

Dopo aver appreso anche le tecniche di censimento del marine litter messe in atto da Legambiente e diversamente Marinai con la campagna “Vele Spiegate”, i giovani volontari europei hanno gradito il piccolo spuntino offerto dall’Aula VerdeBlu che è stato un’altra occasione per riflettere sulla problematica della gestione dei rifiuti e sull’importanza di promuovere buone pratiche soprattutto tra i giovani.

Un’iniziativa che va ad aggiungersi alle molte organizzate in poche settimane dall’Aula VerdeBlu e che hanno visto protagonisti soprattutto giovanissimi volontari elbani, di tutta Italia ed ora europei, facendo già ora della nuova struttura del Parco Nazionale un punto di riferimento elbano per il volontariato, per l’educazione ambientale e per la tutela e la conoscenza dell’ambiente.