Quali animali percepiscono più velocemente il passare del tempo?

Gli animali che percepiscono il tempo più velocemente sono quelli piccoli, che possono volare o i predatori marini

[21 Dicembre 2022]

Al meeting annuale della British Ecological Society che si conclude oggi a Edimburgo e al quale hanno partecipato 1.200 ecologisti che hanno discusso delle ultime scoperte nel campo dell’ecologia. sono stati presentati i risultati preliminari di uno studio sulla percezione del passare del tempo da parte degli animali e il principale autore della ricerca, Kevin Healy dell’università di Galway, ha sottolineato che «Lo studio, che è il più grande del suo genere fino ad oggi, ha analizzato la velocità con cui oltre 100 animali percepiscono i cambiamenti nel mondo, nota come percezione temporale».

I ricercatori hanno scoperto che «Gli animali con stili di vita frenetici hanno sistemi visivi in ​​grado di rilevare i cambiamenti a tassi più elevati. Specie come i moscerini e le libellule sono state in grado di rilevare i cambiamenti alla massima velocità, con una visione in grado di gestire 300 Hz (in grado di vedere i cambiamenti 300 volte al secondo), significativamente più veloce degli esseri umani che possono vedere a 65 Hz. Nei vertebrati, gli occhi più veloci appartengono ai pigliamosche pezzati che potevano vedere a 146 hz. Salmon è arrivato a 96 Hz e Dogs a 75 Hz. Gli occhi più lenti appartengono alla stella marina corona di spine a 0,7 hz».

La variazione nella percezione del tempo avviene anche all’interno delle specie, inclusi gli esseri umani, e alcuni studi che suggeriscono che i portieri di calcio vedono i cambiamenti a un ritmo più elevato e che il caffè può temporaneamente aumentarli di una piccola quantità.

Per realizzare questa ricerca sono stati utilizzati i dati raccolti da numerosi studi che hanno misurato la percezione del tempo utilizzando esperimenti di luce tremolante e alla British Ecological Society spiegano che «Ogni esperimento faceva lampeggiare una luce e registrava la velocità con cui il nervo ottico inviava informazioni, utilizzando dispositivi speciali chiamati elettroretinogrammi, che a loro volta misuravano la velocità con cui un animale poteva rilevare la velocità di una luce lampeggiante. Questa è nota come frequenza critica di fusione dello sfarfallio».

Healy sottolinea che «Avere una visione veloce aiuta una specie a percepire i rapidi cambiamenti nell’ambiente. Una percezione così dettagliata dei cambiamenti è molto utile se ti muovi rapidamente o hai bisogno di individuare la traiettoria della preda in movimento. Osservando una così vasta gamma di animali, dalle libellule alle stelle marine, i nostri risultati dimostrano che la percezione del tempo di una specie è legata alla velocità con cui il suo ambiente può cambiare. Questo può aiutare la nostra comprensione delle interazioni predatore-preda o persino di come aspetti come l’inquinamento luminoso possano influenzare alcune specie più di altre».

Una scoperta inaspettata della ricerca è che molti predatori terrestri hanno una percezione del tempo relativamente lenta rispetto ai predatori acquatici. Healy ha spiegato: «Pensiamo che questa differenza possa essere dovuta al fatto che negli ambienti acquatici i predatori possono regolare continuamente la loro posizione quando si lanciano sulla preda, mentre negli ambienti terrestri, i predatori che si lanciano verso la preda, come un ragno saltatore, non sono in grado di apportare modifiche una volta che hanno lanciato l’attacco. Non tutti gli animali hanno una percezione temporale rapida poiché è energeticamente costosa e limitata dalla velocità con cui possono ricaricarsi i neuroni collegati alle cellule retiniche nell’occhio. Gli animali che non richiedono una visione rapida usano questa energia per altri requisiti, come la crescita o la riproduzione».