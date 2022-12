Premio nazionale Animali in città 2022: la Toscana è tra le migliori

Prato al primo posto tra i Comuni, l’AUSL Toscana Centro seconda e prima tra le grandi aziende

[16 Dicembre 2022]

Legambiente ha deciso di riconoscere, annualmente, il premio nazionale “Animali in Città” alle esperienze dei Comuni e delle Aziende sanitarie che hanno realizzato, coerentemente con l’analisi dei 36 indicatori per i Comuni e dei 25 indicatori per le Aziende sanitarie, le performance migliori. La sfida per affrontare la complessa relazione con gli animali in città, sia padronali che vaganti, domestici e selvatici, è frutto di molti fattori e attori. Per questo, Legambiente, d’intesa con le Istituzioni patrocinanti, ha scelto di puntare sull’analisi della complessità, piuttosto che su aspetti puntuali, per riconoscere e premiare i passi avanti delle pubbliche amministrazioni nei servizi garantiti e offerti ai cittadini e agli animali.

Tra i Comuni premiati dell’XI rapporto nazionale “Animali in Città” al primo posto c’è Prato per il miglior risultato nella valutazione complessiva dei 36 indicatori considerati, sia tra i i grandi Comuni, tra 200 e 500mila abitanti, che hanno fornito i dai che tra tutti i 986 comuni analizzati

Dall’analisi dei dati ricevuti dalle Aziende sanitarie, al secondo posto nella valutazione complessiva dei 25 indicatori considerati della classifica dell’XI rapporto nazionale di Legambiente c’è l’AUSL Toscana Centro. L’AUSL Toscana Centro ha il primo miglior risultato nella valutazione complessiva dei 25 indicatori considerati, tra tutte le grandi Aziende, con oltre 1milione di abitanti, che hanno fornito dati il miglior risultato nella valutazione dei 7 indicatori relativi al quadro dei controlli, tra tutte le 42 aziende sanitarie che hanno fornito dati.