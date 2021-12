Portoferraio: i cinghiali invadono e devastano il campo da rugby

Annullato l’evento di solidarietà natalizio di Elba Rugby e Diversamente Sani

[14 Dicembre 2021]

Quasi a fare da contrappunto alle polemiche che infuriano nuovamente all’Elba sull’invasione dei cinghiali importati negli anni ‘60/’70 dai cacciatori, un branco di cinghiali ha invaso il campo da rugby di San Giovanni, adiacente alla strada provinciale Portoferraio Porto Azzurro, provocando grossi danni al manto erboso.

All’Elba Rugby non è restato altro che emettere uno sconsolato comunicato stampa nel quale si legge: «Siamo spiacenti di comunicare che l’evento di solidarietà organizzato dall’Elba Rugby con l’Associazione Diversamente Sani in programma per domani, 15 dicembre, sarà annullato. Mentre stavamo risolvendo gli ultimi problemi organizzativi, un “sopralluogo” di alcuni cinghiali ha reso il campo impraticabile e non potremmo così svolgere le attività previste garantendo la sicurezza dei ragazzi. Ci scusiamo con gli interessati e con le altre associazioni coinvolte, ma troveremo sicuramente un’altra occasione».