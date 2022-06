Pipistrelli e media: da diffusori di coronavirus a specie da proteggere

Gli articoli negativi hanno favorito la persecuzione dei pipistrelli, quelli positivi la conservazione

[21 Giugno 2022]

I pipistrelli godono da sempre di pessima e immeritata reputazione, ma ora il dibattito sembra concentrarsi su un dilemma: sono animali utili all’ambiente e quindi specie da proteggere oppure hanno contribuito in maniera determinante alla diffusione del coronavirus? Lo studio “Global response of conservationists across mass media likely constrained bat persecution due to COVID-19”, pubblicato su Bological Conservation da un team interbazionale di ricercatori coordinati da Veronica Nanni, della Scuola universitaria superiore IUSS di Pavia, e da Raoul Manenti, ricercatore del Dipartimento di scienze e politiche ambientali dell’università degli studi di Milano, ha cercato di rispondere alla domanda che viene spontanea di conseguenza: «Quanto i mass media hanno contribuito a veicolare una percezione positiva o negativa di questa specie?»

Per farlo, i ricercatori hanno vagliato tutte le notizie uscite nei primi 7 mesi del 2020 sui principali quotidiani online di 26 paesi a proposito dei pipistrelli, e le hanno confrontate con quelle uscite nello stesso periodo del 2019 e del 2018, esaminando oltre 2.600 notizie e classificandole in base alla presenza di elementi negativi o pro-conservazione per i pipistrelli. In questa attività di analisi, e dicono che «La pandemia da Covid19 ha generato un’attenzione a livello globale da parte dei mass media sui pipistrelli e sul loro possibile ruolo nella diffusione di zoonosi, che ha rischiato di vanificare anni di sforzi per la conservazione di questi importanti animali, da sempre oggetto di false credenze e paure in diversi paesi del mondo. Subito dopo la diffusione di notizie che hanno associato i pipistrelli al Covid19, infatti, vi sono stati diversi casi di persecuzione diretta con uccisione di pipistrelli. Tuttavia, già pochi mesi dopo le prime notizie sulla diffusione del Covid19, nei mass media di tutto il mondo vi è stato un significativo aumento di notizie pro-conservazione dei pipistrelli, ben superiore al numero di notizie pro-conservazione uscite nel 2018 e nel 2019: già poco tempo dopo dalla diffusione della pandemia, il modo di rappresentare i pipistrelli da parte dei mass-media è cambiato in positivo e molto probabilmente ha avuto un effetto determinante nel bloccare il ripetersi dei fenomeni di persecuzione».

Inoltre, lo studio evidenzia che «Nei diversi Paesi analizzati, si è notato come la frequenza delle notizie che associavano i pipistrelli alla diffusione del Covid19 era strettamente legata all’origine geografica della malattia, localizzata in Cina, mentre non vi era legame tra la sua diffusione e l’andamento della pandemia nei diversi Paesi: è bastata quindi la notizia uscita in Cina per influenzare i mass media del resto del mondo, a prescindere dall’andamento effettivo del nel Covid19».