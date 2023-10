Perché al largo delle coste dell’Alaska sono scomparsi 10 miliardi di granchi delle nevi

La ricerca conferma il collegamento tra il declino della granseola artica e l'ondata di caldo marino

[23 Ottobre 2023]

Nel 2022, la pesca dei granchi delle nevi (o Grancevola artica, Chionoecetes opilio) dell’Alaska è stata chiusa per la prima volta nella storia a causa di un improvviso e drammatico calo dei granchi adulti e giovani. Lo studio “The collapse of eastern Bering Sea snow crab”, pubblicato recentemente su Science da un team di ricercatori dell’Alaska Fishery Science Center della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA Fisheries), ha utilizzato una combinazione di dati di indagini e studi di laboratorio e ha identificato la fame come la causa più probabile dell’evento di mortalità di massa dei granchi delle nevi durante l’ondata di caldo marino del 2018-2019 nel Mare di Bering orientale.

L’autore principale dello studio, Cody Szuwalski che si occupa dela valutazione degli per l’Alaska Fisheries Science Center, spiega che «Durante l’ondata di caldo marino, le granceole artiche hanno dovuto affrontare una tripla minaccia. Il loro metabolismo è aumentato, quindi avevano bisogno di più cibo; il loro habitat era ridotto e quindi c’era meno spazio per procurarsi il cibo; i granchi catturati nel nostro sondaggio pesavano meno del solito. Queste condizioni probabilmente li hanno preparati al drammatico declino che abbiamo visto nel 2021».

L’evento di mortalità sembra essere una delle maggiori perdite a livello globale segnalate a causa delle ondate di caldo marino tra i gruppi di animali che comprendono pesci e crostacei. Nel 2015, gli scienziati della NOAA Fisheries avevano riferito di aver visto un numero record di giovani granceole artiche durante la loro indagine di ricerca annuale nel Mare di Bering orientale. Ma solo 3 anni dopo tutto era cambiato. tra il 2018 e il 2019, l’abbondanza di giovani granceole artiche era diminuita di circa la metà. Entro il 2021, i sondaggi di NOAA Fisheries rilevarono il minor numero di granchi delle nevi sulla piattaforma orientale del Mare di Bering dall’inizio dell’indagine nel 1975 e ora i ricercatori dicono che «Più di 10 miliardi di granchi sono scomparsi da questa regione nel periodo dal 2018 al 2021».

La granceola artica è una delle specie più abbondanti nell’ecosistema dei fondali del Mare di Bering orientale. Sostiene un’importante attività di pesca commerciale, generando in media 150 milioni di dollari all’anno dal 2012 al 2021. Nel 2021, 59 barche hanno pescato le granceole artiche e hanno portato 219 milioni di dollari alle comunità di pescatori. A causa del repentino calo della popolazione dei giganteschi crostacei, lo stato dell’Alaska ha successivamente annunciato la chiusura della pesca commerciale della granceola artica per la stagione 2022-2023.

St. Paul, in Alaska, sede del più grande impianto di lavorazione del granchio delle nevi del mondo, è stata duramente colpita. Una comunità in gran parte indigena, St. Paul dipende fortemente dalla pesca della granceola artica. A seguito della chiusura della pesca, St. Paul ha dichiarato l’emergenza culturale, economica e sociale.

Il Segretario al Commercio usa ha annunciato le Dichiarazioni di catastrofe 2022-2023, consentendo così di poter concedere dei fondi per i soccorsi in caso di calamità alle comunità di pescatori.

nello studio, gli scienziati hanno preso in considerazione considerato i fattori che causano la mortalità dei granchi delle nevi come. pesca diretta, catture accessorie nelle reti da traino commerciali, cannibalismo, predazione da parte del merluzzo del Pacifico, malattie e aumento delle temperature. In particolare, non hanno osservato una forte connessione tra la variabilità della mortalità delle granceole artiche e la predazione e la cattura accidentale.

Durante il collasso del numero delle grancevole artiche, la predazione del merluzzo del Pacifico era vicina ai livelli medi, ma alla noaa fanno notare che «Per la metà del 2018, gran parte della popolazione di merluzzo si è spostata dal Mare di Bering orientale a quello settentrionale, un evento raro. Questo spostamento potrebbe aver diminuito la già media predazione sulle granceole artiche. Le granceole artiche scomparse erano anche più grandi di quanto normalmente le mangiano i merluzzi».

Gli scienziati hanno anche escluso che le catture accessorie siano un fattore significativo nel declino delle granceole artiche per un paio di ragioni, «L’attività di pesca a strascico nel Mare di Bering è stata relativamente costante negli ultimi due decenni. Le catture accessorie di granceole artiche da parte dei pescherecci a strascico sono state in realtà molto inferiori ai livelli storici. Il più grande gruppo di giovani granchi della storia è stato osservato nelle indagini e cresceva sulla piattaforma marina per circa 8 anni sotto costante pressione di pesca a strascico prima del collasso».

Szuwalski fa notare che «Tutti questi fattori causano una certa mortalità, ma solo la temperatura e le dimensioni della popolazione potrebbero spiegare l’aumento della mortalità durante l’ondata di caldo su tale scala nei nostri modelli. Le alte temperature e le grandi dimensioni della popolazione suggeriscono che la fame sia stata una probabile causa del declino».

Gli scienziati della NOAA Fisheries hanno osservato le temperature degli oceani nel corso dei 40 anni di storia della loro indagine annuale con reti a strascico nel Mare di Bering orientale. Nel 2018 e nel 2019, hanno osservato temperature oceaniche ben al di sopra della media e questa ondata di caldo marino è stata associata alla morte di numerose specie, tra cui foche e uccelli marini legati al ghiaccio.

Nonostante queste condizioni di ondata di caldo marino senza precedenti, le temperature dell’oceano erano ancora entro il limite massimo di quel che la granceola artica poteva tollerare. Ma gli scienziati sospettano che le temperature dell’acqua più calde abbiano influenzato il metabolismo delle granceole artiche.

Attraverso test di laboratorio, hanno dimostrato che «Il metabolismo della granceola artica aumenta con l’aumento della temperatura dell’acqua. Ad esempio, il fabbisogno calorico della granceola artica in laboratorio è quasi raddoppiato con temperature dell’acqua comprese tra 0 e 3 gradi Celsius. Questo è più o meno il cambiamento sperimentato dai granchi immaturi nel Mare di Bering orientale dal 2017 al 2018».

I dati raccolti durante le indagini di ricerca sul peso dei granchi delle nevi giovani di diverse età supportano l’ipotesi che i giovani granchi non ricevessero abbastanza cibo Nel 2017, un granchio con un guscio largo 75 millimetri pesava in media 156 grammi. Nel 2018, un granchio della stessa dimensione era circa 25 grammi più leggero, pesando circa 104 grammi : un calo del 15% del peso corporeo.

Durante la loro indagine di ricerca del 2018, gli scienziati hanno anche esaminato le dimensioni dell’area in cui sono state catturate le granceole artiche e hanno notato che i granchi delle nevi venivano catturati in un’area più piccola del normale, la più piccola rispetto all’habitat storico durante la loro indagine.

Per Mike Litzow, direttore del Kodiak Lab dell’Alaska Fisheries Science Center, «Le richieste caloriche senza precedenti, abbinate a una piccola area dalla quale procurarsi il cibo rispetto agli areali storici, forniscono ulteriori prove a sostegno delle conclusioni del modello secondo cui la fame probabilmente ha svolto un ruolo chiave nel declino delle granceole artiche. Questo evento rispecchia quel che è accaduto al merluzzo del Pacifico nel Golfo dell’Alaska nel 2016 durante un’ondata di caldo marino. Sospettiamo anche che si sia verificato un certo cannibalismo, data la sovrapposizione tra granchi adulti e giovani nella stessa piccola area».

Secondo un altro co-autore dello studio, Brian Garber-Yates, economista dell’Alaska Fisheries Science Center e un altro coautore dell’articolo, «La migliore difesa dei gestori delle risorse contro le continue condizioni di riscaldamento e le future ondate di caldo marino è consentire al settore della pesca di diversificarsi.Esistono diversi modi in cui i gestori possono rispondere al cambiamento dell’abbondanza di granchi e stock ittici, tra cui: Migliorare l’efficienza nella distribuzione dei fondi per i soccorsi in caso di calamità, Fornire una maggiore flessibilità per consentire ai pescatori di perseguire diversi portafogli di specie, Garantire indagini biologiche coerenti e tempestive, Sostenere lo sviluppo di mezzi di sussistenza alternativi basati sul mare, come la maricoltura».

Anche gli scienziati possono aiutare, fornendo dati e informazioni tempestivi e proiezioni a breve termine e future per aiutare i gestori e i pescatori ad anticipare e pianificare meglio quel che ci aspetta. I progetti di modellazione e la fornitura continua di informazioni sugli ecosistemi, che aiutano a comprendere l’impatto dei cambiamenti ambientali sulle risorse marine, sono fondamentali in questo sforzo.

Ma Szuwalski conclude facendo notare che «Gli attuali strumenti di gestione si basano sulla proiezione dei rendimenti sostenibili delle catture di pesce sulle dinamiche storiche di una popolazione. Tuttavia, le proiezioni basate sulle dinamiche storiche non sono affidabili quando il futuro di una regione non assomiglia al passato».