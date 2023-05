Passeggiate con le farfalle e per l’energia all’Isola d’Elba

Voler bene all’Italia: il 2 giugno Festa delle Farfalle a Monte Perone, il 3 giugno Passeggiata energetica e storica a Marciana Marina

[31 Maggio 2023]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

Quest’anno all’Isola d’Elba l’appuntamento con Voler Bene all’Italia, le giornate di orgoglio dei Piccoli Comuni, è doppio (anzi triplo)

Si comincia il 2 Giugno con l’ormai tradizionale festa della Farfalle Farfalle, organizzata al Santuario delle Farfalle Ornella Casnati a Monte Perone, al confine tra i Comuni di Marciana e Campo nell’Elba, da Legambiente e World Biodiversity Association in collaborazione con Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

Quest’anno, a sottolineare l’importanza del Santuario delle Farfalle Ornella Casnati e della ricerca scientifica che ha prodotto, ha aderito alla Festa della Farfalle anche il nuovo prestigiosissimo National Biodiversity Future Center – Ehart (NBCF) coordinato dal Consiglio nazionale delle ricerche, la prima struttura di ricerca italiana con 2000 scienziati e 49 istituzioni impegnate a studiare e preservare gli ecosistemi e la biodiversità del nostro Paese, che è stato presentato il 22 maggio – in occasione del 30° anniversario della Giornata Mondiale della Biodiversità – nella tenuta presidenziale di Castelporziano con un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’appuntamento è per venerdì 2 giugno – ritrovo ore 10,30 – all’area picnic di Monte Perone (raggiungibile da Poggio per chi proviene da Marciana e Marciana Marina e da Sant’Ilario e San Piero per chi proviene da Marina di Campo), da dove dopo la firma di una liberatoria, gli escursionisti verranno accompagnati dalle guide di Legambiente, Parco Nazionale, WBA e dai ricercatori dell’università di Firenze lungo il percorso del Santuario delle Farfalle Ornella Casnati, alla scoperta di 60 specie di lepidotteri diurni e della rara flora della montagna elbana.

«Si tratta di un percorso facile – spiega Umberto Mazzantini di Legambiente Arcipelago Toscano e uno degli ideatori/fondatori del Santuario delle Farfalle – c’è da affrontare solo un breve e iniziale tratto in salita, Poi si cammina sui crinali che aprono lo sguardo verso le isole meridionali e settentrionali dell’Arcipelago Toscano e i Paesi del Marcianese e del Campese, tra il giallo dei cuscinetti spinosi della ginestra desoelana e le viole multicolori dell’Elba, tra pinete e macchia mediterranea e le antiche vie di granito di pastori, carbonai e contadini».

Al ritorno, Legambiente e Parco Nazionale offriranno uno spuntino e un brindisi a tutti i partecipanti.

La partecipazione è gratuita ma occorre prenotarsi: legambientearcipelago@gmail.com o al numero 3398801478.

Percorso facile, circa 4 Km andata e ritorno. Necessari scarpe adatte, cappellino e acqua.

Uno dei protagonisti della Festa delle Farfalle 2023 sarà il naturalista entomologo e vicepresidente di WBA onlus, Leonardo Forbicioni, che sottolinea: «Nel giorno in cui si festeggia la Festa della Repubblica Italiana, momento di unità, impegno sociale e presa di coscienza collettiva di libertà e rispetto delle persone, World Biodiversity Association è orgogliosa di poter organizzare insieme con Legambiente, UniFi, PNAT, la Festa delle farfalle…e degli impollinatori! Perché i temi della libertà personale sono intimamente legati, secondo noi, ai temi del rispetto ambientale e della cura della Casa Comune. Il declino degli impollinatori, ormai riconosciuto a livello mondiale, non può più essere in ignorato e va affrontato con gli strumenti della condivisione scientifica e con prese di coscienza a cui far seguire azioni concrete. Impegni comuni per tutelare gli habitat, partendo proprio dalla conoscenza degli stessi».

E, a proposito di ricerca scientifica, La Festa delle Farfalle sarà preceduta il primo giugno alle ore 18,00 da una conferenza di Leonardo Dapporto, dell’Università di Firenze e ideatore/fondatore del Santuario delle Farfalle Ornella Casnati, organizzata a Forte Inglese a Portoferraio da Parco Nazionale Arcipelago Toscano che spiega: «Scopriremo tante curiosità sulle Farfalle e conosceremo gli strumenti statistici per lo studio della loro conservazione e distribuzione». L’evento è su prenotazione con un contributo di 4 euro. Per informazioni: Info Park 0565908331.

Il secondo appuntamento con Voler Bene all’Italia è a Marciana Marina il 3 giugno – appuntamento al Moletto del Pesce alle ore 17,00 – per una singolare “Passeggiata energetica e storica” alla scoperta del sorprendente passato energetico del più piccolo Comune della Toscana e del futuro della Comunità energetica rinnovabile che si sta costruendo a Marciana Marina. Un percorso tra la storia inattesa di una vecchia centrale elettrica, di distillerie, mulini e lampare, dei nuovi impianti fotovoltaici in costruzione e previsti e di un futuro che si lega sorprendentemente al passato. Una passeggiata di circa un’ora sul tema “Seminiamo un futuro di Pace con le rinnovabili” che terminerà con un brindisi alla costituenda Comunità energetica rinnovabile di Marciana Marina. Ad organizzare Legambiente, il Comune e La Pro Loco di Marciana Marina e Azzero CO2, Kyoto Club ed Enel X, con il patrocinio di Borghi Autentici d’Italia, Touring Club, Borghi più belli d’Italia, Symbola, Appennino Bike Tour e IT.A.CÀ.

Info e prenotazioni: legambientearcipelago@gmail.com – 3398801478