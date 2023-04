Pasqua nelle Isole dell’Arcipelago Toscano. Tutte le proposte del Parco Nazionale

Escursioni, visite, iniziative all’Elba, Pianosa, Capraia, Gorgona, Giglio e Giannutri

[3 Aprile 2023]

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano riassume le attività che si potranno fare nelle sue strutture aperte e le possibilità di visita nelle isole dell’Arcipelago Toscano realizzabili grazie al Parco e ai suoi presidi culturali e di accoglienza turistico naturalistica.

ELBA

Info Park e Centri di Educazione Ambientale all’Elba

Presso i Centri Visita e gli Info Point del Parco si trova tutto sull’area naturale protetta: informazioni, approfondimenti, servizi, gadget, consigli sui luoghi da scoprire e attività da prenotare. I Centri di Educazione Ambientale organizzano visite guidate e laboratori didattici.

INFO PARK PORTOFERRAIO

Viale Elba 2, Portoferraio – Tel. 0565 908231

dal lunedì alla domenica 9:00-19:00

INFO PARK PIANOSA Tel. 0565 908231

dal lunedì alla domenica 11:00-16:30

CASA DEL PARCO MARCIANA

Fortezza Pisana, Marciana Tel. 0565 940110 – 348 7039374

lunedì 9:30-13:00;

venerdì 15:00- 18:00;

sabato 10:00-13:00 / 15:00-18:00;

domenica 10:30-13:00

CASA DEL PARCO RIO NELL’ELBA

Loc. Canali, Rio – Tel. 0565 943399

venerdì e sabato 10:00-13:00 / 16:00- 19:00;

domenica 10:00-13:00

Fortezza del Volterraio

Venerdì 7 aprile

Visita guidata della Fortezza.

Percorrendo il sentiero trekking 255A sarà possibile raggiungere in autonomia l’ingresso del monumento ed effettuare la visita con l’ausilio della Guida Parco presente. Non è necessario prenotare. Ticket € 8, ridotto € 4 per over 65, residenti nell’Arcipelago Toscano e bambini 5-12 anni. Gratuito per disabili e loro accompagnatori, bambini 0-4 anni e studenti residenti nell’Arcipelago Toscano (fino a 19 anni).

Lunedì 10 aprile

Visita guidata della Fortezza. Trekking e ingresso inclusi.

L’escursione comprende il servizio guidato lungo il sentiero di accesso alla Fortezza e a seguire l’ingresso. Il tour ha la durata di circa tre ore e si divide in un’ora per la salita, venti minuti di presentazione della Fortezza, tempo a disposizione per ammirare il paesaggio e per le foto, a chiudere la discesa. Ticket € 20, ridotto € 10 per residenti nell’Arcipelago Toscano e over 65. Ridotto € 5 per residenti nell’Arcipelago Toscano over 65 e bambini 5-12 anni. Gratuito per disabili e loro accompagnatori, studenti residenti nell’Arcipelago Toscano (fino a 19 anni). Età minima 5 anni.

Prenotazioni:

https://infopark.sl3.eu/book-now/1-elba/1-fortezza-del-volterraio-escursione-trekking/

Forte Inglese Portoferraio

Via Giagnoni 5, Portoferraio (sopra l’ospedale, salendo da via San Rocco)

Venerdì 7 e sabato 8 aprile dalle 16:00 alle 18:00

Il Forte Inglese e la Mostra Roster. Di proprietà del Comune di Portoferraio, è una struttura difensiva del ‘700, realizzata per volere di Cosimo III Granduca di Toscana al fine di proteggere la città. Ampliato da Napoleone durante il suo esilio all’Elba, il Forte è stato utilizzato in molti modi fino al recente restauro. Oltre alla valenza storica dell’edificio, il Forte si apprezza anche per la posizione panoramica che permette di dominare la città e la rada di Portoferraio. Al pian terreno del Forte è allestita la Mostra Giorgio Roster che raccoglie centinaia di fotografie dell’Elba di oltre un secolo fa, e consente un viaggio fra le sue eccellenze storiche, naturalistiche e geologiche, grazie alle immagini, agli oggetti appartenuti allo studioso e ai video sui personaggi del suo entourage. La presenza di un touch screen consente di accedere a parte della vasta collezione Roster presente nella biblioteca digitale del Museo Galileo, del Sistema Museale di Ateneo Università degli Studi di Firenze e della Biblioteca Comunale Foresiana di Portoferraio.

Il NAT-LAB è il laboratorio naturalistico realizzato al Forte Inglese (Portoferraio) da World Biodiversity Association in collaborazione con Il Parco Nazionale. Presso il NAT-LAB è conservata la più importante collezione entomologica di specie presenti nell’Arcipelago Toscano. Qui i ricercatori naturalisti stanno lavorando alla creazione di altre raccolte zoologiche e botaniche dedicate all’Arcipelago Toscano. Il NAT-LAB favorisce la condivisione dei saperi, grazie ad un’aula didattica dedicata alla valorizzazione del patrimonio ambientale locale. Nei giorni di Pasqua si potranno visitare le sale di libera fruizione

Aula Verde Blu nella Zona umida di Mola

L’Aula VerdeBlu “Giovanna Neri” è inserita all’interno della zona umida più importante dell’isola d’Elba, a presidio di questo fondamentale ecosistema. La struttura è gestita da Legambiente Arcipelago Toscano e dall’ASD Diversamente Marinai che insieme garantiscono un’azione di sorveglianza della zona e forniscono ai visitatori le informazioni necessarie a conoscere e tutelare questo prezioso scrigno di biodiversità. L’Aula, che dispone di locali attrezzati per l’accoglienza dei visitatori, è impreziosita da un giardino in cui sono state messe a dimora essenze autoctone fra cui lavanda, rosmarino, timo, origano e piante che forniscono alimento per api bottinatrici e farfalle. Sono proposte attività prevalentemente outdoor, adatte a tutta la cittadinanza, volte ad approfondire la conoscenza della zona umida, degli habitat di interesse comunitario e regionale oltre che della fauna – soprattutto specie ornitiche legate ad ambienti palustri – che vive, nidifica e/o sosta temporaneamente nel sito.

Nel periodo pasquale mercoledì e sabato dalle 14:00 alle 17:00 (visite su prenotazione).

Località Mola – Luca – 3283085244; Federica – 3393868970.

Escursioni organizzate Isola d’Elba

Sabato 8 aprile

Galleria del Ginevro: il livello – 24 con il geologo

Nell’unica miniera sotterranea dell’Isola d’Elba, c’è la storia più recente della miniera di Capoliveri: la miniera chiude i battenti nel 1981, ma dopo qualche anno i cancelli si riaprono per permettere ai turisti un’immersione nel “cuore di ferro” dell’Elba. Visiteremo una delle gallerie sotto il livello del mare insieme ad un esperto, scoprendo la storia geologica del giacimento di magnetite più grande d’Europa. Ritrovo: ore 11 Museo della vecchia Officina, Capoliveri – Durata: 3 ore – Difficoltà: media. Su prenotazione, età minima 12 anni, € 18.

Domenica 9 aprile

Trekking sul promontorio dell’Enfola

Passeggiata intorno a Capo Enfola, fra bellissime scogliere a picco sul mare e scorci sulla costa settentrionale dell’isola, con importanti testimonianze della Seconda Guerra Mondiale. Scopriremo uno dei promontori più caratteristici dell’Elba per l’alto valore paesaggistico e per la ricchezza naturalistica e storica. Ritrovo: ore 16 Portoferraio, Capo Enfola – Durata: 2 ore – Difficoltà: facile – Evento su prenotazione, € 8, ridotto 5-12 anni € 4, gratuito 0-4 anni.

Lunedì 10 aprile

Il borgo di Marciana e i suoi musei

Dalla Casa del Parco, scrigno di biodiversità, alla scoperta dell’antico borgo di Marciana: le viuzze ricche di storia ci condurranno ai musei – Museo Didattico di Numismatica, Museo Archeologico e Fortezza Pisana. Un viaggio nella storia e cultura del borgo medievale e dell’isola. Ritrovo: ore 17 Casa del Parco. Marciana – Durata 3 ore – Difficoltà: facile. Evento su prenotazione, € 8, ridotto 5-12 anni € 4, gratuito 0-4 anni.

PIANOSA

Escursioni giornaliere lungo gli itinerari indicati esclusivamente accompagnati da guida autorizzata. L’accesso al paese e della spiaggia di Cala Giovanna è libero. Non è possibile introdurre animali da affezione o compagnia ad esclusione dell’area del paese, tenuti al guinzaglio.

Visita alla Casa dell’Agronomo

Visita guidata dell’edificio restaurato dall’Ente Parco e del percorso espositivo, che illustra con pannelli, video interattivi e percorsi sonori la biodiversità agricola, le caratteristiche naturali dell’isola ed il periodo storico che ha l’ha trasformata con l’insediamento della Colonia Penale Agricola. Durata: 1 ora – € 10, ridotto € 5 ragazzi 5-12 anni, gratuiti bambini 0-4 anni.

Visita del paese con Catacombe e Museo delle scienze

La visita permette di scoprire, oltre al suggestivo e spettacolare complesso catacombale paleocristiano (IV secolo d.C.), la storia degli edifici più belli e antichi del borgo. L’itinerario prevede anche la visita al Museo delle Scienze Geologiche ed Archeologiche dove i veri tesori di Pianosa, campioni di rocce, fossili e reperti archeologici, vengono mostrati laddove sono stati rinvenuti, grazie ad un’esposizione permanente. Durata: 2 ore. € 15; € 8 (5- 12 anni), esenti bambini 0-4 anni.

Trekking naturalistico

Trekking facile nella zona sud-est. Percorso ad anello parzialmente all’ombra, che permette di osservare vecchie strutture carcerarie, scoprendo le emergenze naturalistiche dell’isola, la sua storia geologica e archeologica. Durata: 2 ore – Obbligatori scarpe chiuse o sandali trekking. € 10; € 5 ridotto 5 – 12 anni, gratis 0-4 anni.

Mountain bike

In mountain bike lungo le strade e i sentieri pianeggianti dell’isola. E’ possibile scegliere tra due itinerari: quello a nord – 10 km circa, con affacci al Porto Romano all’estremità settentrionale dell’isola, al Belvedere sul lato ovest e alla spettacolare Cala Brisighelli, sul lato orientale – e quello a sud – 13,5 km circa, con sosta alla diramazione di massima sicurezza “Agrippa”, alla indimenticabile Cala della Ruta ed altri affacci lungo tutta la costa meridionale ed occidentale. Durata: 2 ore. € 15. Età minima 12 (no bambini con seggiolino). Obbligo di autorizzazione e manleva per i minorenni che devono essere accompagnati da un adulto responsabile. Obbligo di indossare il casco e calzature idonee.

Le escursioni si prenotano on line su parcoarcipelago.info/pianosa

Immersioni a Pianosa

È possibile prenotare ed effettuare le immersioni nell’area protetta marina di Pianosa rivolgendosi esclusivamente ad uno dei diving autorizzati il cui elenco è consultabile alla pagina:

https://www.islepark.it/visitare-il-parco/pianosa/itinerari/immersioni

Sono consentite a piccoli gruppi di subacquei esperti accompagnati da guide ambientali subacquee, un’esperienza suggestiva ed emozionante per la eccezionale presenza di specie sottomarine, conservate grazie alla protezione del mare. Per informazioni chiamare info park 0565 908231.

Raggiungere l’Isola di Pianosa a PASQUA

Collegamento marittimo giornaliero – Motonave di linea Aquavision Biglietteria Aquavision tel. 0565 976022

Collegamento settimanale (martedì) – Traghetto Toremar con partenza da Piombino e scalo a Rio Marina. Andata: Piombino 08:20 – Rio Marina 09:20 – arrivo a Pianosa 11:10 Ritorno: Pianosa 14:10 – Rio Marina 16:00 – arrivo a Piombino 17:10 Biglietteria Toremar di Rio Marina tel. 0565 960131

CAPRAIA

Centro di educazione ambientale “La Salata”

La struttura divulgativa situata nel porto turistico fornisce tutte le informazioni per godere della bellezza dell’isola. Al suo interno è attivo un infopoint turistico – gestito in collaborazione tra il Parco Nazionale, il Comune di Capraia Isola e la Pro Loco – che è anche un Centro di Educazione Ambientale dedicato alla conoscenza dell’isola. Allestimenti multimediali in realtà virtuale e applicazioni interattive consentono di rivivere la formazione geologica dell’Arcipelago Toscano ed in particolare dell’apparato vulcanico dal quale si è formata l’isola di Capraia, ma anche di scoprire le opportunità di fruizione attraverso la rete sentieristica. Uno specifico allestimento è dedicato al Santuario Internazionale dei Mammiferi Marini “Pelagos” con immagini dei suoi straordinari abitanti, approfondimenti relativi alla fauna marina e informazioni sull’Osservatorio Toscano per la Biodiversità. Il cortile infine ospita splendidi modelli a grandezza reale di tursiope, di delfino comune, stenella e Foca monaca.

Qui si prenotano le escursioni con Guida Parco per andare alla scoperta dei sentieri, dei tesori geologici ed archeologici e della straordinaria area marina protetta dell’isola. Ingresso gratuito. Tel. 320 9606560 – 347 7714601.

Mattina: venerdì sabato e domenica dalle 10 alle 12:30

Pomeriggio venerdì dalle 17:30 alle 19, sabato e domenica dalle 16:30 alle 18:00

Percorso dei Palmenti

Il Comune di Capraia, con la supervisione scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno e grazie ai finanziamenti provenienti dal progetto INTERREG ISOS – Isole Sostenibili realizzato dal Parco Nazionale, ha attivato un percorso culturale che riscopre le antiche tradizioni agricole dell’isola. Sono ora visitabili gli antichi palmenti: vasche scavate nella roccia destinate alla produzione del vino, nelle quali si pigiavano i grappoli per ricavarne il succo, utilizzate almeno a partire dal XVI secolo. Ai tre siti già visitabili – Forte San Giorgio, San Leonardo e Segalaio – se ne sono aggiunti, in virtù di scavi recenti, altri situati in località Il Piano, la cui fruibilità è stata potenziata attraverso la predisposizione di un sentiero dedicato corredato di pannelli esplicativi.

Percorso botanico

Istituzioni, imprese e cittadini cooperano in questo progetto di valorizzazione: le aziende agricole Arura e San Rocco, dando seguito ad un impegno assunto nell’ambito della certificazione CETS (Carta Europea Turismo Sostenibile), hanno realizzato il Percorso Botanico in via sperimentale per poi completarlo grazie al sostegno e al finanziamento del Parco Nazionale. L’obiettivo centrale è “conoscere per riconoscere” piante, fiori, frutti di piante spontanee di macchia e non solo, creando un luogo permanente di formazione ed esperienza che consenta, a coloro che lo attraversano, di inoltrarsi nell’isola con una maggiore consapevolezza data dal riconoscimento delle principali specie botaniche presenti. Il percorso, lungo circa 300 metri, si estende lungo l’antica Strada Romana che dal Porto conduce al Paese, passando davanti alla sorgente e attraversando il ponte sul Vado del Porto. Si raggiunge dal Porto a partire dalla Chiesa di Santa Maria Assunta, seguendo la strada per il villaggio “Le Sughere” o dal paese partendo dalla Chiesa di San Nicola, percorrendo via San Leonardo e proseguendo in direzione del Porto costeggiando il Palmento di San Leonardo. Il percorso botanico è di libera fruizione e aperto a tutti, 24 ore al giorno e 365 giorni l’anno. La primavera è il momento ideale per visitarlo.

GIGLIO E GIANNUTRI

Info Park a Giglio Porto

Presso la sede della Pro Loco Isola del Giglio – sulla base di una forte collaborazione tra questa, il Comune e l’Ente Parco – è attivo il nuovo punto informativo che consente di scoprire tutte le proposte di fruizione del Parco Nazionale ed in particolare delle Isole del Giglio e di Giannutri. (Via Provinciale, 9 – Giglio Porto – Tel. 0564 809400)

Al suo interno sono disponibili diversi materiali promozionali e divulgativi ed è possibile acquisire le cartine ufficiali per fruire della rete sentieristica presente al Giglio e a Giannutri. Il punto informativo si coordina con Info Park per la prenotazione delle escursioni programmate. La struttura è arricchita da uno spazio espositivo (la “Casa del Parco” con ingresso al piano terra) dove è possibile apprezzare immagini delle straordinarie eccellenze naturalistiche ed archeologiche che caratterizzano l’area protetta, ma anche video dedicati alla rete sentieristica e al Santuario Internazionale per i Mammiferi Marini “Pelagos”, nonché approfondimenti sugli ambienti e sui valori culturali delle isole del Giglio e di Giannutri. Da marzo a ottobre: tutti i giorni, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Sabato 8 Aprile escursione al Tramonto a Capel Rosso

Escursione serale per ammirare il tramonto al Capel Rosso. Partenza da Giglio Castello, trasferimento con mezzi propri o condivisi fino al termine della strada panoramica: da qui si proseguirà a piedi fino agli scogli di Punta di Capel Rosso, da dove si potrà ammirare il tramonto ad ovest ed il sorgere della luna ad est. Al termine rientro a Giglio Castello. Ritrovo: ore 17 Piazza Gloriosa, Giglio Castello – Durata 4 ore – Difficoltà: facile. Su prenotazione € 8, ridotto € 4 (5 – 12 anni), gratuiti bambini 0-4 anni.

Visitare l’Isola di Giannutri

A partire da aprile sono disponibili visite guidate alla Villa Romana e trekking nella natura protetta dell’isola, informazioni e prenotazioni a questo link

https://infopark.sl3.eu/destination/5-giannutri/