Parlamento europeo: nuove regole per le imprese per fermare la deforestazione targata Ue a livello globale

Greenpeace: rafforzata la normativa Ue sulle foreste, ma in Amazzonia è nuovo record di deforestazione. Wwf: c’è ancora molto da correggere

[13 Luglio 2022]

Con 60 sì, 2 no e 13 astensioni, la commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo ha approvato la sua posizione sulla proposta della Commissione Ue di un regolamento sui prodotti privi di deforestazione per fermare la deforestazione globale guidata dall’Ue e ha evidenziato che per combattere il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità a livello globale devono essere ammessi sul mercato Ue solo i prodotti privi di deforestazione siano ammessi sul mercato dell’Ue. Secondo la Fao, tra il 1990 e il 2020 sono andati persi a causa della deforestazione 420 milioni di ettari di foresta, un’area più grande dell’Unione europea. Si stima che i consumi dell’Ue rappresentino circa il 10% della deforestazione globale.

Il relatore, il democristiano lussemburghese Christophe Hansen, ha commentato: «Siamo seri nella lotta al cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità. Riconoscendo che l’Ue è responsabile di circa il 10% della deforestazione globale, non abbiamo altra scelta che intensificare i nostri sforzi per fermare la deforestazione globale. Se riusciamo a trovare il giusto equilibrio tra ambizione, applicabilità e compatibilità con l’Organizzazione mondiale del commercio, questo nuovo strumento ha il potenziale per aprire la strada a catene di approvvigionamento libere dalla deforestazione».

In una nota l’Europarlamento spiega che «La nuova legge renderebbe obbligatoria per le aziende la verifica (c la “due diligence”) che i beni venduti nell’Ue non siano stati prodotti su terreni deforestati o degradati. Questo assicurerebbe ai consumatori che i prodotti che acquistano non contribuiscono alla distruzione delle foreste al di fuori dell’Ue, comprese le insostituibili foreste tropicali, e quindi ridurrebbe il contributo dell’Ue al cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità a livello globale».

Gli eurodeputati vogliono anche Le imprese verifichino che le merci siano prodotte in conformità con i diritti umani protetti dal diritto internazionale e dai diritti delle popolazioni indigene, oltre alle leggi e agli standard pertinenti nel Paese in cui vengono prodotti i beni».

La proposta della Commissione Ue riguarda il bestiame, il cacao, il caffè, l’olio di palma, la soia e il legno, compresi i prodotti che contengono, sono stati nutriti o sono stati realizzati utilizzando questi prodotti (come cuoio, cioccolato e mobili). Il Parlamento europeo vuole includere la carne suina, ovina e caprina, il pollame, il mais e la gomma, nonché i prodotti a base di carbone e carta stampata e anticipare la data limite di un anno, al 31 dicembre 2019.

Il Wwf ricorda che «La posizione del Consiglio ha lasciato la legge dell’Ue sulla deforestazione con più buchi del formaggio svizzero , gli eurodeputati della commissione per l’ambiente del Parlamento europeo sono riusciti a colmare alcune scappatoie. Aggiungendo più grinta alla definizione di “degrado forestale”, che è stata molto diluita dal Consiglio, assicurandosi che la nuova legge copra più natura e aumenti il numero di controlli per le imprese, proteggendo anche meglio i diritti degli indigeni e dei popoli, l’hanno fatta assomigliare di più alla legge richiesta da 1,2 milioni di persone , scienziati e aziende . Tuttavia, è ancora un miscuglio: Più natura. La nuova proposta include “altri terreni boschivi” con copertura di cespugli o arbusti, ma c’è ancora molto spazio per spostare la pressione della deforestazione, mettendo così in pericolo altri importanti ecosistemi, come savane e torbiere. I deputati chiedono inoltre alla Commissione europea di iniziare a preparare le valutazioni entro un anno dall’entrata in vigore della legge; Più prodotti . Per quanto riguarda la portata del prodotto della legge Ue sulla deforestazione, i deputati propongono di includere carne di pecora, capra e maiale, pollame, prodotti a base di olio di palma, gomma e mais. Quando si parla di prodotti in legno, vengono presi in considerazione i prodotti come la carbonella e stampati, mentre nella proposta mancano altri importanti come gli strumenti musicali; Più controlli sono inclusi nella proposta del Parlamento europeo, rispetto alla posizione del Consiglio: 5% per le aziende che si approvvigionano da Paesi “a basso rischio”, 10% per prodotti provenienti da rischio “standard” e 20% se provenienti da paesi “ad alto rischio”, oltre a controllare annualmente almeno il 10% degli operatori. La commissione per l’ambiente ha anche proposto un aumento delle multe e delle sanzioni per le aziende. La Commissione Ambiente ha votato anche per l’applicazione di questa legge nel settore finanziario, lanciando un segnale forte per fermare il finanziamento delle imprese che stanno distruggendo le foreste».

Secondo Martina Borghi, campagna foreste di Greenpeace Italia, «Nel complesso si tratta di un’ottima notizia, soprattutto se pensiamo che durante la prima metà del 2022 la deforestazione in Amazzonia ha registrato un nuovo triste record: secondo l’istituto brasiliano di ricerche spaziali (INPE), tra gennaio e giugno 2022 sono stati deforestati 3.988 chilometri quadrati di foresta amazzonica (un’area grande circa tre volte il comune di Roma, il comune più esteso d’Italia e dell’Unione europea), raggiungendo il più alto tasso di deforestazione mai registrato per questo arco temporale. Ma se la normativa proteggerà solo le foreste, gli impatti della produzione agricola industriale rischiano di spostarsi su altri ecosistemi come savane e zone umide che, esattamente come le foreste, ospitano Popoli Indigeni, specie animali e vegetali rare, e svolgono un ruolo importante nell’assorbimento dell’anidride carbonica e quindi nella lotta alla crisi climatica. Basti pensare che metà del Cerrado brasiliano, la savana più ricca di biodiversità del Pianeta, è già stata distrutta per fare spazio a piantagioni di soia destinata alla mangimistica. Il voto di oggi è un buon risultato, ma dovrà essere confermato a settembre e nel frattempo dobbiamo fare di più se vogliamo che i consumi europei non siano più legati alla distruzione della natura».

La Commissione, entro due anni dall’entrata in vigore della legge, dovrebbe valutare se le regole debbano essere estese ad altri beni come canna da zucchero, etanolo e prodotti minerari e quanto sia fattibile. I deputati europei vogliono che le nuove norme coprano anche «Altri ecosistemi naturali come praterie, torbiere e zone umide, se ritenuto opportuno dalla Commissione, entro un anno dall’entrata in vigore». Infine, gli eurodeputati chiedono anche che le istituzioni finanziarie siano soggette a requisiti aggiuntivi per garantire che le loro attività non contribuiscano alla deforestazione.

L’European Policy Office del Wwf fa notare che «Il consumo dell’Ue è responsabile del 16% della deforestazione tropicale legata al commercio internazionale attraverso importazioni di carne bovina, soia, olio di palma, gomma, legname, cacao, caffè e loro derivati. Finora la responsabilità è stata riposta sulle spalle di consumatori inconsapevoli che dal 2020 chiedono prodotti privi di distruzione della natura solo sugli scaffali dei nostri supermercati».

Nella nota dell’Europarlamento si legge che «Sebbene nessun paese o merce sarà bandito, le imprese che immettono prodotti sul mercato dell’Ue sarebbero obbligate a esercitare la due diligence per valutare i rischi nella loro catena di approvvigionamento. Possono ad esempio utilizzare strumenti di monitoraggio satellitare, audit sul campo, rafforzamento delle capacità dei fornitori o test agli isotopi per verificare la provenienza dei prodotti. Le autorità dell’Ue avrebbero accesso alle informazioni pertinenti, come le coordinate geografiche. I dati resi anonimi sarebbero disponibili al pubblico. Sulla base di una valutazione trasparente, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe classificare i Paesi, o parte di essi, con standard a basso o alto rischio. Le importazioni dai Paesi a basso rischio saranno soggette a meno obblighi».

La plenaria dovrebbe adottare la posizione del Parlamento europeo a settembre, dopodiché potranno iniziare i negoziati sulla legge finale con gli Stati membri.

Anke Schulmeister – Oldenhove, senior forest policy officer dell’European Policy Office del Wwf, conclude: «Il voto in commissione per l’ambiente invia un messaggio di speranza: speranza per una legge che possa portare un vero cambiamento e speranza per un minor consumo di prodotti che lasciano il retrogusto amaro della distruzione della natura e delle violazioni dei diritti umani. Attendiamo il voto del Parlamento europeo a settembre per vedere se la nostra speranza fosse giustificata, altrimenti sarebbe disastroso per tutti noi. Di più non è necessariamente sufficiente. C’è ancora del lavoro da fare in plenaria per sostenere le parti buone, eliminare quelle cattive e colmare le lacune rimanenti».