Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise: morto l’orso Juan Carrito

E’ stato investito da un’auto. Il presidente del Parco: «Se ne è andato uno di famiglia»

[24 Gennaio 2023]

Ieri sera sulla Strada Statale 17 prima della Galleria G. Fiore, fuori dal Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) è stato investito l’orso Juan Carrito che è morto dopo alcuni minuti di agonia a causa del trauma riportato nell’impatto con un’auto in transito.

Al PNALM evidenziano che «Fortunatamente la persona alla guida non sembra aver riportato traumi». Sul posto sono intervenuti per i primi soccorsi, Guardiaparco, Carabinieri, Carabinieri Forestali e il veterinario la D.ssa Scioli del Servizio Veterinario di Castel di Sangro. L’animale sarà recuperato dal personale del PNALM e trasportato all’Istituto Zooprofilattico per la necroscopia.

Al Parco dicono che «Non ci sono parole per quello che è successo. J. Carrito era un orso problematico ma al Parco abbiamo fatto di tutto, contro tutto e tutti, per dargli una chance e farlo rimanere libero. Ora ci ha lasciato…. »

Il il Presidente del Parco, Giovanni Cannata, ha concluso: «Stasera siamo tutti un po’ più poveri perché se ne è andato uno di famiglia».