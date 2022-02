Parco nazionale Arcipelago toscano e reparto Carabinieri firmano il Piano operativo 2022

Definisce strumenti, procedure, obiettivi e risorse economiche per vigilanza sulle 7 isole

[3 Febbraio 2022]

Il direttore del Parco Nazionale Arcipelago Toscano (PNAT) Maurizio Burlando, e il Tenente Colonnello Stefano Cipriani del Reparto Carabinieri Parco Nazionale Arcipelago Toscano hanno firmato il Piano Operativo per il 2022 con il quale si individuano le azioni e gli obiettivi congiunti da perseguire per la salvaguardia e il presidio delle 7 isole toscane,

Al PNAT spiegano che «Il Piano Operativo – approvato dal Comando Carabinieri per la tutela della Biodiversità e dei Parchi e dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco nella seduta della scorsa settimana – definisce gli strumenti, le procedure, gli obiettivi e le risorse economiche del Reparto Carabinieri PNAT, nell’ambito del rapporto di dipendenza funzionale che lega per legge il Parco Nazionale alla struttura di sorveglianza. Con esso si conferma la stretta e proficua collaborazione nella tutela e conservazione del prezioso patrimonio di biodiversità presente nell’Arcipelago Toscano, nel supporto tecnico-operativo all’Ente per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta e nel controllo del rispetto delle ordinanze, nella vigilanza in tema di antibracconaggio, nella repressione degli illeciti amministrativi e penali».

Inoltre, per il 2022 si rinnova l’impegno in termini di sorveglianza nelle aree di particolare pregio ambientale all’Elba, Giglio, Capraia, Pianosa, Giannutri, Gorgona, con servizi rinforzati soprattutto nel periodo estivo, quando il territorio accoglie moltissimi turisti. Ribaditi, rispetto alle precedenti annualità, anche «Gli impegni relativi alla prevenzione e alla vigilanza in materia di incendi boschivi, al supporto nelle attività di educazione ambientale, all’assistenza e all’informazione ai residenti e ai visitatori del Parco, alla collaborazione nelle ricerche, nei monitoraggi e nei censimenti promossi dall’Ente, oltre alle consuete attività di polizia giudiziaria e amministrativa».

Il Reparto Carabinieri Forestali del Parco ha a disposizione una forza effettiva di 20 militare, inferiore di 6 unità a quella di dotazione organica, e 16 automezzi mezzi di trasposto per tutto l’Arcipelago Toscano. Cipriani ha sottolineati che «Quello della firma del Piano Operativo che ci lega con il Parco Nazionale Arcipelago Toscano è l’ulteriore attestazione di un rapporto di collaborazione e stima reciproca e di profondo e sentito dovere condiviso di difendere la splendida natura dell’Arcipelago Toscano in ogni sua espressione».

Burlando ha concluso: «Ringrazio il Tenente Colonnello Cipriani per l’impegno dimostrato nella complessa e fondamentale opera di prevenzione dei danni, di controllo e tutela del territorio, ma anche di sensibilizzazione verso il rispetto dei valori ambientali, proprio in questa fase difficile caratterizzata da emergenze sanitarie e dalle criticità sempre più forti connesse alla lotta alle specie aliene invasive»