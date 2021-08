Parco dell’Aspromonte, l’incendio è arrivato a lambire le Faggete vetuste patrimonio Unesco

L’appello del presidente: «Servono urgentemente mezzi aerei, altrimenti tutto il Parco andrà bruciato in una catastrofe senza precedenti»

[10 Agosto 2021]

Quello che fino a ieri era un concreto rischio, adesso sta per trasformarsi in drammatica realtà: l’incendio che da giorni insiste sul Parco nazionale dell’Aspromonte ha ripreso vigore, dirigendosi inesorabilmente verso le Faggete vetuste di Valle Infernale, patrimonio Unesco.

Nonostante gli appelli lanciati dal Parco, anche ieri «un solo canadair ha supportato le operazioni che si sono svolte quasi esclusivamente via terra», con encomiabile sforzo. Serve urgentemente maggiore aiuto, ormai è una corsa contro il tempo.

«Le fiamme sono arrivate a meno di un chilometro da uno degli scrigni di biodiversità più importante dell’intero Parco dell’Aspromonte – ha dichiarato pochi minuti fa il presidente del Parco dell’Aspromonte, Leo Autelitano – Contemporaneamente, con molta, apprensione, registriamo che l’incendio che ha colpito l’area grecanica, soprattutto nella zona di Roccaforte del Greco, si sta dirigendo adesso verso la zona A del Parco, quella a riserva integrale. Servono urgentemente mezzi aerei, su entrambi i fronti, altrimenti tutto il Parco andrà bruciato, in una catastrofe senza precedenti. Chiediamo con estrema impellenza l’invio del supporto dall’alto perché, tutti gli sforzi che vengono fatti via terra dai volontari e dal personale presente, potrebbe non bastare. Non c’è più tempo, è una questione di minuti per salvare le Faggete vetuste».