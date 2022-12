Parco della Maremma, l’itinerario Cala di Forno riapre dopo una chiusura lunga 4 anni

Sono già in atto gli accertamenti tecnici per la pulizia e la messa in sicurezza del percorso. A breve sarà fissata la data della riapertura

[19 Dicembre 2022]

L’itinerario di Cala di Forno (itinerario A4) è uno dei più suggestivi ed apprezzati del Parco della Maremma: parte dal Pinottolaio (lungo la strada di Marina di Alberese), attraversa la Pineta granducale e i boschi alle spalle della torre di Collelungo, per poi correre parallelo alla linea di costa, al di sopra delle falesie di Cala Rossa fino ad arrivare alla spiaggia di Cala di Forno.

Da 4 anni però l’itinerario è chiuso, per questo l’annuncio arrivato dal Parco ha il sapore della svolta: nei giorni scorsi il presidente del Parco, Simone Rusci, firmato gli accordi che consentiranno la riapertura ai visitatori dell’itinerario di Cala di Forno.

Un accordo convenzionale (a titolo gratuito) a tre firme: quella del Parco, quella della nuova proprietà di Cala di Forno – rappresentata da Patrizio Bertelli, patron di Prada – e quella di Antonella Vivarelli Colonna, proprietaria di vaste aree nei pressi del Collecchio.

Il Consiglio direttivo del Parco ha già approvato le convenzioni e sono già in atto gli accertamenti tecnici per la pulizia e la messa in sicurezza del percorso. A breve sarà fissata la data della riapertura che prevedrà un evento pubblico ed una escursione guidata lungo l’itinerario.